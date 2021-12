Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic durchlebt unruhige Nächte. "So eine Niederlagenserie geht an die Substanz, das raubt dir schon ein bisschen den Schlaf", sagt der Trainer der MLP Academics am Mittwochnachmittag, zwei Tage nach dem überraschend knappen 71:77 des Erstliga-Aufsteigers bei Tabellenführer München.

Viel Lob gab’s für die Heidelberger, die drei Viertel lang den Favoriten gewaltig ärgerten. Erst ein 0:18-Lauf zu Beginn des Schlussabschnitts machte die knappe Führung der Academics sowie sämtliche Siegchancen zunichte. Manager Matthias Lautenschläger sprach von der "richtigen Reaktion" auf die Heimpleite zuvor. Bayern-Trainer Andrea Trinchieri sprach den Unterlegenen sogar seine Gratulation aus. Und Jordan Geist sagte, er sei stolz auf das Team – "aber besonders auch auf Coach Ignjatovic, der uns am Ende beschützen wollte".

Was Geist meinte: Der Serbe war nicht einverstanden, wie seine Schützlinge im vierten Viertel von den Unparteiischen behandelt wurden, beschwerte sich lautstark – und wurde buchstäblich in der letzten Zehntelsekunde des Spiels mit zwei technischen Fouls sogar der Halle verwiesen. "Das hatte sich angestaut", erklärt Ignjatovic seinen Frust. Und meint damit vermutlich nicht nur die Foulverteilung oder den fünfminütigen "Blackout" gegen München.

Sondern auch die zurückliegenden Wochen, den schwarzen November. Fünf Niederlagen hintereinander setzte es für die Academics, die nach ihrem furiosen Saisonstart mit drei Siegen zu Beginn inzwischen auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind. Das letzte Erfolgserlebnis liegt sieben Wochen zurück. Wenngleich man mit Ausnahme der Göttingen-Schlappe in jedem Spiel Siegchancen hatte. Ignjatovic grübelt: "Stoßen wir hier einfach an unser Limit oder kommt das Glück wieder zurück?"

Auf Fortuna will sich der 55-Jährige aber nicht verlassen. Im Gegenteil. "Wir suchen Lösungen", sagt er über die eine große Schwachstelle im Spiel der "Akademiker": das Scoring. Die Angriffsbemühungen beschränken sich auch nach mittlerweile zehn Spielen noch zu oft auf Einzelaktionen. Schwache Wurfquoten sowie ligaweit die wenigsten Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache. Nur Frankfurt erzielt durchschnittlich noch weniger Punkte als der Aufsteiger.

Es kann also für die Heidelberger auch am Freitagabend (20.30 Uhr/Magenta Sport) in Bonn nur über maximale Energie, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft funktionieren. "Das wird ein ähnliches Spiel wie in München", warnt Ignjatovic vor einem brandgefährlichen Gegner. Bonn, aktuell Tabellenzweiter, ist im heimischen Telekom Dome noch ungeschlagen (5:0) – und kann sich nach wie vor auf die Unterstützung der Fans verlassen. 2820 Zuschauer sahen am vergangenen Wochenende einen knappen Erfolg über Oldenburg. "Dazu haben sie einen der besten Playmaker der ganzen Liga", sagt Ignjatovic. Der US-Amerikaner Parker Jackson-Cartwright legt im Schnitt 19 Punkte und sieben Assists auf.

Allzu viel möchte Coach "Frenki" über den kommenden Gegner aber gar nicht sprechen. Es gehe vor allem darum, die eigene Leistung zu stabilisieren. Geht sein Team genauso beherzt zu Werke wie am Montag in München, ist sich Ignjatovic sicher, dann kann die Niederlagen-Serie nicht mehr lange anhalten. Und er selbst bestimmt auch wieder ein bisschen ruhiger schlafen.