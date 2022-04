Manager Matthias Lautenschläger will sich mit den Academics in der Bundesliga etablieren und in zwei Jahren vielleicht sogar schon die Playoffs im Blick haben. Foto: vaf

Von Jürgen Berger

Heidelberg. Die MLP Academics spielen als Aufsteiger eine starke Saison und haben den Klassenerhalt bereits so gut wie sicher. Vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer Telekom Baskets Bonn am Montag (18 Uhr/MagentaSport) im SNP Dome äußert sich Manager Matthias Lautenschläger, 42, im Interview zu seinen Plänen für die Zukunft der Heidelberger Bundesliga-Basketballer.

Matthias Lautenschläger, ist es als Academics-Manager überhaupt möglich, wunschlos glücklich zu sein?

Man muss immer bedenken, was die eigene Zielsetzung war und was die Erwartung im Umfeld. Für uns ist die aktuelle Platzierung keine wirkliche Überraschung gewesen. Das Entscheidende ist dennoch, dass wir in der Tabelle über dem Strich landen. Das war auch die Zielvorgabe für die Saison. Wenn man hingegen sieht, dass wir elf Siege auf dem Konto haben und das Team auf dem zwölften Platz liegt, neigt man dazu, den Blick auch mal nach oben zu richten. Klar wäre es super, wenn es am Ende eher in Richtung solides Mittelfeld als in den Tabellenkeller geht.

Also hatte Heidelbergs Topscorer Brekkott Chapman mit seiner Aussage nach der Niederlage in Ulm recht, dass die Academics angesichts der vielen knappen Niederlagen noch besser sein könnten?

Wenn man an das Hinspiel gegen Ulm denkt oder das Duell mit Berlin und an einige andere Spiele, die wir knapp verloren haben, könnte man diesen Eindruck gewinnen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir selbst viele enge Spiele gewonnen haben. Das hält sich etwa die Waage.

Bleibt auch Zeit zum Durchatmen?

Wenn man in der Verantwortung ist, steckt man gedanklich schon früh in der Planung für die nächste Saison und macht sich Gedanken über die nächsten Schritte. Es geht um strategische Weichenstellungen, da kann ich mich nicht zurücklehnen. Man möchte den nächsten Schritt gehen.

Am Ostermontag kommt Tabellenführer Bonn in den SNP Dome. Wie wichtig ist auch mit Blick auf die neue Saison, dass sich die Mannschaft in den restlichen drei Heimspielen stark präsentiert?

Das ist sehr wichtig. Die Zuschauer kommen wieder, wenn das Gesamtprodukt stimmt. Wenn sie sehen, dass da eine Mannschaft auf dem Parkett steht, die bis zum Ende kämpft. Und die nicht sagt: ,Das Ziel ist erreicht. Jetzt verwalten wir mal und spielen ein bisschen für die Galerie.’ Diese Einstellung hat uns in dieser Saison ausgemacht. Wir geben nie auf. Deshalb sollten wir weiter alles in die Waagschale werfen.

Ist das also das Heidelberger Erfolgsrezept, dass man als Team zusammenhält?

Ich glaube ja. Frenki Ignjatovic ist es sehr gut gelungen, die Jungs hinter sich zu versammeln und eine Einheit zu schaffen. Das ist auch in den vergangenen Jahren immer recht gut gelungen. Da hat jeder für das gemeinsame Ziel gearbeitet. Wir müssen jetzt, wo das Ziel erreicht ist, allerdings aufpassen, dass nicht eine neue Mentalität entsteht und die Spieler mehr auf ihre eigenen Statistiken schauen.

Sie träumen davon, dass die Academics irgendwann auf europäischer Bühne spielen und Partien in internationalen Wettbewerben in der Mannheimer SAP Arena austragen.

Das ist unsere Vision, im Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren. Bis dahin werden wir versuchen müssen, uns zu stabilisieren und im Mittelfeld der BBL anzukommen. In zwei Jahren sollte es das Ziel sein, von Saisonbeginn an nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben – dass jeder davon ausgeht, dass sich unser Team eher Richtung Mittelfeld orientiert oder vielleicht sogar die Playoffs im Blick hat.

Welche Schritte sind dafür notwendig?

Die Sichtung von potenziellen Neuzugängen ist ein entscheidender Punkt. Wir haben in dieser Saison in diesem Bereich auch schon dazugelernt und werden die Mannschaft wahrscheinlich auch etwas verjüngen.

Haben die Academics trotz der Pandemie beim Etat die finanziellen Möglichkeiten dafür?

Die Zuschauerbeschränkungen haben uns hart getroffen. Die Heimspiele gegen Berlin, Ulm und Bayern München im Dezember und Januar wären ausverkauft gewesen. Nichtsdestotrotz merken wir, dass wir als neuer Standort ein starkes Interesse erzeugen. Dadurch haben wir insgesamt relativ wenig Einbußen. Auf der Einnahmeseite liegen wir sogar eher über unseren eigenen Erwartungen

Gibt es bei den Personalplanungen Prioritäten?

Vier Spieler haben noch Vertrag – Max Ugrai, Shyron Ely, Albert Kuppe und Leon Friederici. Das ist schon ein guter Stamm. Natürlich würden wir Brekkott Chapman gerne halten. Wir wollten ihn auch schon vor dieser Saison direkt für zwei Jahre an uns binden, das wollte er aber nicht. Er fühlt sich mit seiner Frau zwar sehr wohl in Heidelberg. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei ihm Angebote kommen, die finanziell lukrativ sind und er europäisch spielen kann. Deswegen dürfte es sehr herausfordernd sein, mit ihm zu verlängern. Wir werden es dennoch versuchen.

Eine andere Schlüsselfigur ist der Trainer. Wie zufrieden sind Sie mit Branislav Ignjatovic?

Frenki hat es in den vergangenen Jahren immer geschafft, eine Mannschaft zu formen, die hinter ihm und seiner Idee steht. Wir hatten in acht gemeinsamen Jahren nur eine Saison, die nicht so gut verlief. Ansonsten haben wir uns gemeinsam stetig nach oben gearbeitet. Die Zusammenarbeit hat immer sehr gut funktioniert.

Das heißt, dass er nächste Saison auch der Trainer sein wird?

Er hat noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Wir wollen noch im Lauf dieser Saison das Gespräch mit ihm suchen. Dem Ausgang dieses Gesprächs möchte ich nicht vorgreifen.