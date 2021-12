Von Nikolas Beck

Heidelberg. Phillipp Heyden stand am Spielfeldrand und musste schmunzeln. "Das muss ich vielleicht noch ein bisschen üben", räumte der Kapitän der MLP Academics ein, beim Humba Täterä wenige Augenblicke zuvor inklusive Jubeltraube vor der Rekordkulisse von über 2500 Zuschauern im SNP Dome noch Luft nach oben zu haben. "Ich hoffe, dass wir von diesen Erlebnissen in Zukunft noch mehrere haben werden."

Zwei Monate ist das nun her. Da hatten die Academics gerade Würzburg bezwungen, den vierten Sieg im fünften Spiel gefeiert, standen als Aufsteiger plötzlich ganz oben im Tableau. Und Kapitän Heyden musste versichern, dafür zu sorgen, dass niemand im Team ob des Traumstarts die Bodenhaftung verliert.

Acht Spiele und acht Niederlagen später stand der 33-Jährige am Montagabend wieder Rede und Antwort, in der coronabedingt spärlich besetzten Halle – und musste erklären, wie er in seiner Rolle als Anführer dafür sorge, dass niemand im Team in Panik verfällt.

So schnell kann’s gehen.

"Die ganze Zeit am Limit zu kämpfen, verlangt viel ab von uns", versuchte sich Heyden an einer Erklärung, warum beim 79:84 gegen Ratiopharm Ulm eine bärenstarke erste Halbzeit erneut von nur wenigen schwachen Minuten nach der Pause zunichte gemacht wurde: "Wenn wir es schaffen, diese Phasen abzustellen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen."

Keine Widerrede. Acht Niederlagen am Stück sind hart. Die Leistungen waren in den extrem anspruchsvollen Monaten November und Dezember mit vielen Top-Teams als Gegner aber meistens zufriedenstellend. Auch Trainer Branislav Ignjatovic ist seit Wochen um eine realistische Einordnung bemüht. "Wenn ich sehe, wie wir vergangene Woche gegen den Meister oder jetzt gegen ein EuroCup-Team gespielt haben, dann kann ich meine Mannschaft nur loben."

Der Coach stellt sich also vor seine Schützlinge. Aber auch die machen aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl mehr: "Natürlich freut es dich, wenn du auch von außen immer wieder gute Leistungen bescheinigt bekommst, aber am Ende ist es eine weitere Niederlage und das frustriert", sagte Brekkott Chapman, gegen Ulm zusammen mit Rob Lowery fleißigster Punktesammler (17), aber mit schwacher Wurfquote (6 von 18). Der US-Amerikaner, den alle nur "B" nennen, hat die Zuversicht aber nicht verloren. Im Gegenteil: "Ich glaube, dass wir die vielen Niederlagen bislang gut wegstecken, wir lassen die Köpfe nicht hängen, geben weiterhin alles in jedem Training und in jedem Spiel." Das wäre in einem anderen Team anders, ist sich Chapman sicher.

In schweren Zeiten ist es umso wichtiger, die Dinge realistisch einzuordnen. Vier Siege, neun Niederlagen, Platz 14. "Wir sind neu in der Liga, wir wussten um die Schwere der Aufgabe – und wir stehen eigentlich genau so da, wie wir es erwartet haben", sagt Heyden, der mit elf Punkten in 15 Minuten ein starkes Spiel von der Bank machte.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Vorsprung vom tollen Saisonstart ist dahin. Und die Partie gegen Ulm war die letzte, in die man ohne den Druck, gewinnen zu müssen, gehen konnte. Noch in dieser Woche zählt’s. "Das sind wahrscheinlich die zwei wichtigsten Spiele bisher", weiß Chapman. Mit einer Niederlage am Donnerstag (19 Uhr) in Frankfurt würden die Hessen vorbeiziehen. Danach ginge es eigentlich am Sonntagabend nach Oldenburg. Die Partie wurde am Dienstagnachmittag aber aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests beim Schlusslicht von der BBL abgesetzt. Somit beschließen die Academics das historische Aufstiegsjahr in Frankfurt, ehe es am 7. Januar daheim gegen Crailsheim und eine Woche später nach Braunschweig geht.

"Eine Niederlagenserie macht natürlich niemandem Spaß, auch mir nicht", sagte Manager Matthias Lautenschläger am Montagabend, "dem Coach und den Spielern noch weniger." Dennoch müsse man relativieren. Ulm, Alba, Bonn und Bayern – das seien nicht die Gegner, an denen sich der Aufsteiger messen müsse, so Lautenschläger. Dies seien vielmehr Teams wie Frankfurt, Oldenburg oder Braunschweig. Und die kommen – abgesehen vom abgesagten Duell mit den Baskets – jetzt. Die Academics begrüßen das neue Jahr mit den Wochen der Wahrheit.