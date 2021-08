Von Michael Wilkening

Bayreuth/Heidelberg. Ganz zu Beginn sah es düster aus, aber am Ende überwogen die positiven Eindrücke. Die MLP Academics Heidelberg haben das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die am 25. September startende Erstliga-Saison bei Medi Bayreuth 79:82 verloren, gegen den künftigen Ligarivalen aber gezeigt, dass sie mithalten können. Nur im ersten Viertel waren die Academics nicht auf der Höhe.

"Da wurden wir überrollt", sagte Branislav Ignjatovic zu den ersten zehn Minuten, die mit 15:34 verloren gingen. Die Academics mussten sich auf dem Feld gegen einen etablierten Bundesligisten erst finden, kamen aber schnell zurück. Bereits zur Pause hatten sich die Heidelberger auf 40:44 herangearbeitet und lieferten den Bayreuthern fortan einen offenen Kampf. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Charakter hat und fighten kann", lobte Chefcoach Ignjatovic seine Spieler. Der Bundesliga-Neuling wird genau diese Eigenschaft in den kommenden Monaten benötigen, wenn der Klassenerhalt gelingen soll.

Im ersten Test zeigte sich darüber hinaus, dass im Kader Qualität steckt. Brekkott Chapman (16 Punkte), Jordan Geist (14), Osasu Osaghae (13) und Shyron Ely (12) punkteten zweistellig. Der kleine Kader – nur neun Akteure hatten die Fahrt nach Franken mitgemacht – spielte einen guten Team-Basketball, auch die deutschen Akteure wie Eigengewächs Niklas Würzner oder Albert Kuppe setzten Akzente. "Die deutschen Spieler sind körperlich sehr weit", befand Ignjatovic und setzt darauf, dass sie ihre Rollen in der nahen Zukunft gut ausfüllen.

Sorgen um Stockard

Sorgen bereitet allerdings der Ausfall von Cortney Stockard. Der Neuzugang aus Schwenningen hatte in der vergangenen Woche derart große körperliche Probleme im Training, dass umfangreiche medizinische Untersuchungen notwendig wurden. Möglicherweise hat der US-Amerikaner mit den Folgen einer im Mai erlittenen Corona-Infektion zu kämpfen, die Ergebnisse der Tests sollen am Montag vorliegen. "Ich hoffe, dass die Resultate nicht schlimm sind", sagt Ignjatovic, in dessen Planungen der Forward eine wichtige Rolle einnimmt. Sollte Stockard länger ausfallen, müssten die Academics noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Dabei waren die Planungen mit der Verpflichtung von Rob Lowery eigentlich abgeschlossen, zumindest hinsichtlich der Export-Spieler.

Der Spielmacher soll am Montag in Heidelberg eintreffen und nach einer fünftägigen Quarantäne ins Training einsteigen. "Hoffentlich ist er in einem guten körperlichen Zustand", setzt der Academics-Coach darauf, den Routinier schnell in das Team einbauen zu können. Lowery soll die Mannschaft in der ersten Bundesliga-Saison auf dem Feld führen. "Er ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben", erklärt Ignjatovic.

Am kommenden Mittwoch im zweiten Testspiel gegen den Zweitligisten aus Ehingen wird der Neuzugang aber sicher nicht spielen können. Ignjatovic geht davon aus, in der heimischen Halle am Olympiastützpunkt mit dem gleichen Kader anzutreten wie in Bayreuth. "Vielleicht nehmen wir noch einen jungen Akteur dazu, um die Rotation zu erweitern, aber das müssen wir kurzfristig sehen", sagt der Chefcoach der Heidelberger. In jedem Fall soll es nach der knappen Niederlage gegen den Ligarivalen gegen die Ehinger zum ersten Sieg in der Vorbereitung reichen.