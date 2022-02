Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic schlendert am Donnerstagnachmittag gerade durch die Heidelberger Altstadt, als die RNZ anruft. Nachdem sich die MLP Academics am Vorabend mit einem 94:70-Heimsieg gegen Weißenfels in die zweiwöchige Spielpause verabschiedet haben, gab’s von und für ihren serbischen Cheftrainer zwar ein paar Tage frei. Aber Ignjatovic zog es dennoch aus der hessischen Heimat Ober-Ramstadt in die Stadt am Neckar. Sightseeing ist angesagt. Mit Bruder Vladimir, der gerade aus Belgrad zu Besuch ist, und den beiden Ehefrauen. Das brüderliche Verhältnis ist exzellent. Die Sommer verbringen "Frenki" und Vladimir stets in Serbien auf einem Fischerboot. Nicht nur haben beide Brüder eine Gordana geheiratet, sie teilen auch die Leidenschaft für den Basketball.

"Mein Bruder war früher Schiedsrichter, heute ist er Sportkommissar", erzählt Ignjatovic, während ihm der Wind ins Gesicht bläst, was die Telefonverbindung bisweilen schwierig macht. "Und er hat mir auch schon angeboten, künftig als Glücksbringer zu den Heimspielen zu kommen", lacht der 55-Jährige.

Denn stürmische Zeiten herrschten rund um Heidelbergs beste Basketballer in den vergangenen Wochen auch schon vor dem Tief "Ylenia". Vladimir sah gemeinsam mit rund 1300 Fans im SNP Dome erst den dritten Sieg in den vergangenen 16 Spielen und den ersten nach vorher vier Niederlagen hintereinander.

"Die letzten Wochen waren sehr hart für uns", räumt Ignjatovic ein und macht – wie immer – auch gegenüber der Presse aus seinem Herzen keine Mördergrube: "Wir hatten oft das Gefühl, dass nicht mehr alle an uns glauben, aber die Mannschaft glaubt an sich und an den Trainer." Große Erleichterung habe er daher bei seinen Schützlingen gespürt, bei denen vor allem die US-Amerikaner Jordan Geist (22 Punkte) und Rob Lowery (18) überragten.

Und bei ihm selbst? "Natürlich ist das schwierig und für uns alle eine neue Erfahrung, wenn du als Zweitliga-Trainer, – Gott sei Dank – eigentlich immer erfolgreich warst", sagt Ignjatovic. Während er der Familie den Weg zum angesagten Burgerladen weist, rechnet er vor: Von 21 Spielen wurden sieben, also jede dritte Partie, gewonnen. "Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir mit zwei Siegen Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in den März gehen, hätte das jeder unterschrieben." Es sei aber freilich nicht seine Aufgabe, die eigene Arbeit zu beurteilen.

Sondern die von Matthias Lautenschläger. "Dieser Sieg hat gut getan", sind auch dem Academics-Geschäftsführer am Mittwochabend Zentnerlasten von den Schultern gefallen. "Vor allem auch in dieser Deutlichkeit zu gewinnen", sei extrem wichtig gewesen, so Lautenschläger, der viel Positives beobachtet hatte. "Der Ball ist besser gelaufen als zuletzt, wir hatten auch ein paar spielerische Highlights dabei", sagt er und denkt, dass auch das zahlende Publikum durchaus auf seine Kosten gekommen ist.

Dass zu Saisonbeginn, als die Academics zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze standen, bereits mehr als doppelt so viele Besucher in den SNP Dome gekommen waren, beunruhigt Lautenschläger nicht. "Nach unserem guten Auftakt wurden die Zuschauer corona-bedingt ausgesperrt. Uns hat dann die Energie von den Rängen gefehlt, wir haben viele Spiele verloren und waren für normale Tageskarten-Käufer nicht mehr erreichbar", sagt der Manager und verweist auf die zurückliegenden beiden Heimspiele gegen den MBC und Chemnitz, die auch nicht den Namen hätten wie zuvor Alba Berlin oder Bayern München.

Nun wolle man die zwei Wochen intensiv nutzen, um einerseits endlich einen neuen Spielmacher zu verpflichten. Andererseits aber auch im Training daran arbeiten, die Offensive dauerhaft in Gang zu bekommen. Gelingt beides, blicken Ignjatovic, Lautenschläger und Co. optimistisch auf die nächsten Aufgaben. Sportlich und auch bezüglich der Zuschauerresonanz.

Einen Wermutstropfen gibt es dann aber doch: Für Glücksbringer Vladimir geht’s bereits am kommenden Mittwoch zurück nach Serbien, für die Academics aber erst am 3. März in Ludwigsburg weiter. Ignjatovic lacht: "Heute ist dennoch ein schöner Tag, um in Heidelberg zu sein." Stürmische Zeiten hin oder her.