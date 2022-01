Endlich wieder am Ball: Academics-Center Osasu Osaghae feierte gegen München nach drei Monaten Verletzungspause sein Comeback, konnte die deutliche Niederlage der Heidelberger aber nicht verhindern. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Wer Basketballtradition lebt, der steht. Zumindest zu Beginn des Spiels. Und zwar so lange, bis die Heimmannschaft den ersten Korb erzielt hat. Am Sonntagabend standen die 500 Zuschauer im Heidelberger SNP Dome lange. Sehr lange. Erst sechs Minuten nach dem ersten Sprungball wurde das Publikum erlöst. Und das nicht etwa, weil es die Academics bei der 70:92 (33:47)-Niederlage gegen Bayern München endlich geschafft hätten, einen Ball durch die Reuse zu befördern. Sondern weil der Heidelberger Trainer Branislav Ignjatovic die Partie mit einer Auszeit unterbrechen musste.

"Das Spiel hat sich in den ersten fünf Minuten entschieden", ärgerte sich Coach Frenki über den verschlafenen Start. "So darfst du gerade gegen eine Mannschaft wie Bayern eine Partie nicht beginnen."

Coach Branislav Ignjatovic grübelte vor allem über den schwachen Start seiner Schützlinge. Foto: vaf

Nachdem der 55-Jährige seine Schützlinge noch einmal verbal in die Pflicht genommen hatte, wurde es tatsächlich ein bisschen besser. Shy Ely brachte die Academics endlich auf die Anzeigetafel (2:12). Die Heidelberger, die in der verunsicherten Anfangsphase den Ring mehrfach und bisweilen völlig freistehend komplett verfehlten, boten dem Tabellenführer nun zumindest beherzt die Stirn.

Anfang des zweiten Abschnitts gelang Kelvin Martin mit einem verwandelten Freiwurf der Ausgleich (18:18). Das Problem: Es sollte das einzige Mal in dieser Begegnung sein. Zehn Minuten später, als die Sirene ertönte und Ignjatovic mit schnellen Schritten zur Halbzeit-Ansprache in die Kabine flüchtete, war der Titelfavorit aus dem Süden bereits wieder auf 14 Zähler enteilt (33:47). Da half auch das lang ersehnte Comeback von Center Osasu Osaghae nichts, der nach drei Monaten Pause aufgrund einer Fingerverletzung anderthalb Minuten vor Ende von Hälfte eins aufs Parkett zurückkehrte. Ignjatovic war bedient: "Gegen diesen Gegner im zweiten Viertel nur zwei Fouls zu begehen – das grenzt an Selbstmord. Das habe ich der Mannschaft auch deutlich gesagt."

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Max Ugrai, Power Forward der Academics: "Nach unserem schwachen Start sind wir noch mal zurückgekommen. Kurz vor der Halbzeit haben sich die Bayern dann aber auf 14 Punkte weggespielt. Da müssen wir einfach [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Max Ugrai, Power Forward der Academics: "Nach unserem schwachen Start sind wir noch mal zurückgekommen. Kurz vor der Halbzeit haben sich die Bayern dann aber auf 14 Punkte weggespielt. Da müssen wir einfach härter zur Sache gehen. In der zweiten Hälfte hatten sie auch noch mal einen Lauf, aber dazwischen haben wir es eigentlich nicht schlecht gemacht. Leider haben wir es allerdings auch nie geschafft, es noch mal ganz knapp zu machen." > Osasu Osaghae, Center der Academics: "Es hat sich toll angefühlt, wieder auf dem Parkett zu stehen. Die letzten Monate waren hart. Ich brauche sicher noch ein bisschen Zeit, habe es in ein paar Situation erzwingen wollen und blöde Fouls begangenen. Aber ich fühle mich von Tag zu Tag besser." > Andrea Trinchieri, Trainer des FC Bayern München: "Wir haben offensiv und defensiv als Team überzeugt. Gut hat mir gefallen, wir wir Rob Lowery verteidigt haben. Er ist der effizienteste Pick-and-Roll-Spieler in der gesamten Liga. Außerdem muss ich meine Bankspieler heute loben." > Augustine Rubit, Topscorer des FC Bayern: "Es fühlt sich gut an, ein Spiel auf diese Art und Weise zu gewinnen. Jeder hat gut gespielt, hat hart gespielt und Würfe getroffen. Ich arbeite intensiv an meinem Spiel, heute habe ich die Möglichkeiten, die mir die Coaches und meine Teamkollegen geboten haben, genutzt." nb

Vor allem Münchens Power Forward Augustine Rubit machte den Hausherren das Leben schwer. Der US-Amerikaner spielte beinahe perfekte achteinhalb Minuten im ersten Durchgang, setzte keinen seiner sechs Würfe aus dem Feld (3 Dreier) und keinen seiner vier Freiwürfe daneben und stand zur Pause bereits bei 19 Punkten. "Das war eine richtige Lehrstunde für uns, vielleicht können wir diesbezüglich etwas mitnehmen", versuchte der Academics-Trainer einen positiven Ansatz zu finden. Unterm Strich müsse man aber konstatieren, so Ignjatovic, dass diesmal einfach nichts zu holen war.

Auch, wenn Rubit – und auch alle anderen Münchner – nach der Pause nicht ganz so stark weitermachten. Um den Aufsteiger, dem man gewiss nicht nachsagen konnte, er hätte aufgesteckt, noch mal ernsthaft in die Partie zurückkommen zu lassen, spielte das EuroLeague-Team von Trainer Andrea Trinchieri zu routiniert. Nur einen einzigen Ballverlust leisteten sich die Münchner bis weit ins Schlussviertel hinein gegen die eigentlich stets flinken Finger der Heidelberger. "Es ist die größte Qualität von großen Mannschaften, dass sie auf den Ball aufpassen", musste Ignjatovic anerkennen.

So kassierten die Academics nach zuvor zwei Erfolgen mal wieder eine Niederlage. "Ich denke, mit sechs Siegen können wir trotzdem zufrieden sein", sagte Max Ugrai, mit 13 Punkten und acht Rebounds einer der besten Heidelberger. "Vor der Saison hätten wir diese Bilanz zur Halbzeit sicher alle unterschrieben", betonte Ugrai. Es war die elfte Niederlage im 17. Spiel. Eine verdiente, eine verschmerzbare – und eine, die eigentlich bereits besiegelt war, bevor auch nur ein Zuschauer Platz genommen hatte.

Stenogramm: 0:12 (4.), 11:18 (8.), 17:18 (1. Viertel), 23:25 (14.), 29:39 (18.), 33:47 (Halbzeit), 40:55 (25.), 57:68 (3. Viertel), 59:82 (36.), 70:92 (Endstand).

Heidelberg: Lowery 15 (2 Dreier), Ugrai 13 (2), Ely 11 (1), Geist 8 (2), Martin 8 (1), Chapman 8, Friederici 5, Heyden 2, Osaghae, Kuppe, Watkins.

München: Rubit 19 (3 Dreier), Jaramaz 16 (2), Thomas 14 (1), Radosevic 10 (3), Obst 9 (2), Schilling 6, Walden 5 (1), Obiesie 4 (1), Weiler-Babb 4, George 3, Lucic 2, Ogunsipe.