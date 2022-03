Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic musste laut lachen. "Geist vertreibt Abstiegsgespenst" – das Wortspiel, das er nach dem 71:65-Erfolg gegen Frankfurt am Dienstagabend in der RNZ las, gefiel dem Trainer der MLP Academics. Obwohl er das nur ungern zugab. Mit Topscorer Jordan Geist sei Ignjatovic sehr zufrieden gewesen, keine Frage. Aber der Serbe hätte eigentlich lieber über Kelvin Martin gesprochen. Martin habe in der Defensive Gigantisches geleistet, hart gearbeitet und sowohl die Frankfurter Spielmacher als auch deren große Jungs unterm Korb phasenweise aus dem Spiel genommen. "Ich bin nun mal ein Verteidigungsfreak", zuckte Ignjatovic mit den Schultern, "was soll ich machen?"

Ignjatovic liebt die Defensive. Auch am Mikrofon. Großspurige Ansagen überlässt er anderen. Der 55-Jährige ist ein Realist, der nicht selten die Rolle des Mahners übernimmt, nie Gefahr läuft, die Bodenhaftung zu verlieren. Dass am späten Dienstagabend selbst er von einem "ganz, ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt" sprach, zeigt, wie komfortabel sich die Situation acht Spieltage vor Schluss für den Aufsteiger darstellt.

Nach dem zehnten Sieg im 26. Spiel können zumindest die Skyliners nur noch rechnerisch am momentanen Zwölften vorbeiziehen. Zumal nach der 82:87-Hinspielniederlage nun auch der direkte Vergleich gewonnen wurde. Streng genommen ist der letzte Playoff-Rang acht aktuell genauso weit entfernt wie der erste Abstiegsplatz (4 Siege).

Freilich: Es wäre vermessen, den Academics nun Playoff-Chancen andichten zu wollen. Dafür sind die Heidelberger nach wie vor zu limitiert. Auch gegen Frankfurt waren die Academics lediglich das bessere von zwei offensivschwachen Teams. "Klar haben wir Fehler gemacht, einige Aktionen, die waren Wahnsinn", schnaufte der Trainer. "Aber ich bin heute einfach nur sehr, sehr glücklich und stolz auf mein Team." Einmal mehr erinnerte "Frenki" daran, dass es vor der Runde Experten in Basketball-Deutschland gab, die dem Aufsteiger nur einen, vielleicht zwei Siege zugetraut hatten. Sollte es also tatsächlich gelingen, ein weiteres Jahr Erstliga-Basketball in Heidelberg sicherzustellen, dann sei das, daraus macht Ignjatovic überhaupt keinen Hehl, "der größte Erfolg in meiner Karriere".

Dieser steht unmittelbar bevor. Schon am Samstag (18 Uhr/MagentaSport) steigt das dritte Heimspiel binnen acht Tagen. Den Academics bietet sich die Chance, auch das zweite Kellerkind Gießen, wie Frankfurt aktuell mit sechs Siegen, endgültig zu distanzieren. Zumal mit einem weiteren Erfolg gegen die Hessen nach dem Hinspiel-Sieg zu Saisonbeginn auch in diesem Duell der direkte Vergleich an die Neckarstädter gehen würde. "Da lege ich mich fest, dann müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn wir noch absteigen würden", kündigt sogar Ignjatovic an, seine Skepsis im Falle eines Heimsiegs abzulegen.

Eine der größten Stärken seiner Schützlinge ist es, dass sie immer dann, wenn’s zählt, Wege finden, Spiele zu gewinnen. Das habe auch nichts mit Glück zu tun, sondern sei definitiv eine Qualität, findet der Coach. Jordan Geist wollte diese Fähigkeit am Dienstag mit nur einem Satz beschreiben: "We are just a bunch of dawgs". Wofür es keine adäquate Übersetzung gibt, soll so viel heißen wie: Einer für alle, alle für einen. Nur gemeinsam sind die Academics stark.

Und gemeinsam würde es für die Mannschaft am Sonntag nach Ober-Ramstadt gehen. Für den Fall, dass am Samstag Saisonsieg Nummer elf gelingt (und explizit auch nur dann), hat Ignjatovic seine Schützlinge zu ihm und Ehefrau Gordana nach Hause eingeladen.

Um nach dem Sieg gegen Gießen den Klassenerhalt zu begießen? Auch mit diesem Wortspiel könnte Ignjatovic und alle Academics sicherlich gut leben.