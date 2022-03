Heidelberg. (nb) Die MLP Academics können an diesem Samstag (18 Uhr) jede Unterstützung gut gebrauchen. Schließlich geht der Bundesliga-Aufsteiger mit Corona-Nachwehen in das wichtige Heimspiel gegen die Löwen Braunschweig. Die Rückkehr von Courtney Stockard kommt da gerade recht – wenngleich der US-Amerikaner erst mal nur moralisch und lautstark helfen kann. "Courtney wird in Zivil auf der Bank sitzen, also nicht Teil des Kaders sein", erklärt Manager Matthias Lautenschläger.

Aber immerhin!

Die Hiobsbotschaft vom vergangenen September, als bei Stockard zu Beginn der Vorbereitung eine Abnormität am Herzen festgestellt wurde, hat man in Heidelberg noch in schmerzhafter Erinnerung. Nachdem der 27-jährige Flügelspieler in Heidelberg erfolgreich operiert wurde, absolvierte er seine Reha in den USA. Seit Anfang März ist er zurück in Heidelberg, wird aber weiterhin ausführlichen Tests unterzogen. "Erst danach können wir eine Aussage treffen, ob er noch mal ins Spielgeschehen eingreifen wird", sagt Trainer Branislav Ignjatovic: "Courtneys Gesundheit hat oberste Priorität."

Stockards Rückkehr würde den Coach vor ein Luxusproblem stellen. Mit Shy Ely, Rob Lowery, Osasu Osaghae, Brekkott Chapman, Jordan Geist, Kelvin Martin und Neuzugang Kyan Anderson steht schon jetzt ein US-Amerikaner zu viel im Kader. Einen von ihnen muss Ignjatovic am Samstag auf die Tribüne setzen. Eine Entscheidung hatte der Coach diesbezüglich bis Freitagabend noch nicht getroffen. "Ich muss nach dem Training mit den Jungs mal sprechen", sagte Ignjatovic der RNZ. Es sei auch noch nicht klar, ob sich alle Profis nach überstandener Covid-Infektion fit genug fühlen.

Apropos: Im Gegensatz zu Stockard wird Matthias Lautenschläger die Academics nicht anfeuern können. Der Manager hat sich, vermutlich im Ski-Urlaub, ebenfalls erneut mit dem Corona-Virus infiziert.