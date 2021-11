Von Nikolas Beck

Heidelberg/Chemnitz. 36 harte Duelle hatten sich die Zweitliga-Rivalen aus Heidelberg und Chemnitz von 2002 bis 2020 geliefert. 18 Mal gewannen die einen, 18 Mal die anderen. Dann verabschiedeten sich erst die Niners in die Bundesliga, ein Jahr später zogen die MLP Academics bekanntlich nach. Am Sonntagnachmittag kam es zum Wiedersehen in der Chemnitzer Messehalle – und man hätte meinen können, jede einzelne der 36 Partien der letzten Jahre würde den Akteuren noch in den Knochen stecken.

Wie zwei angeschlagene Boxer standen sich beide Teams in den Schlussminuten gegenüber. Und es waren die Sachsen, die beim 67:64 (33:38)-Erfolg einen Tick länger stehen blieben.

Bezeichnend für die eng umkämpfte Partie, bei denen vor allem die Offensivreihen beider Team wenig glänzen konnten, waren die finalen drei Minuten: Gerade hatte Brekkott Chapman zum 64:64 für die Heidelberger ausgeglichen. Dann folgte eine Fahrkarte nach der anderen. Vergebene Freiwürfe und zwei Dreier, die den Ring komplett verfehlten, gipfelten in einem Dribble-Fehler von Heidelbergs Rob Lowery. Dem US-Amerikaner flutschte der Ball acht Sekunden vor Schluss völlig unbedrängt durch die Finger ins Aus – der finale Niederschlag für die Aufsteiger vom Neckar.

"Zu großen Teilen ist unser Gameplan mal wieder aufgegangen, vor allem in der Defense. Wir haben einen starken Gegner unter 70 Punkten gehalten", haderte Academics-Coach Branislav Ignjatovic vor allem mit den vielen Fehlversuchen seiner eigentlichen Leistungsträger in den entscheidenden Momenten. Insgesamt fand nur jeder dritte Wurf der Heidelberger sein Ziel. Von jenseits der Dreipunkte-Linie lag die Quote bei schwachen 22 Prozent. Jetzt könne man sich einerseits freuen, dass man nach einem Viertel der Saison in jedem Spiel nachgewiesen habe, konkurrenzfähig zu sein, grübelte Coach "Frenki". Andererseits habe es auch eine "tragische Note", dass schon zum vierten Mal nur ein, zwei Treffer mehr für einen Sieg gereicht hätten.

"Wir haben wie immer gekämpft, haben nie aufgegeben – aber am Ende haben die Nerven eine Rolle gespielt", analysierte Academics-Kapitän Phillipp Heyden. Der Center durfte in Abwesenheit von Osasu Osaghae (Finger-Operation) und auch ohne Keith Wright, der sich momentan gerade im Training für einen Vertrag bei den Heidelbergern empfehlen möchte, 18 Minuten lang mitwirken. Und Heyden nutzte die ungewohnt lange Einsatzzeit mit 13 Punkten und guten Quoten exzellent. Anfang des zweiten Viertels hatte er die Partie mit acht Zählern in Folge praktisch im Alleingang gedreht. Freuen konnte sich Heyden darüber aber nur bedingt: "Ich versuche, meinen Job so gut es geht zu machen, bin immer für das Team da. Heute hat es natürlich gut geklappt, aber wir müssen die Spiele gewinnen, das ist wichtiger."

Für die Heidelberger war es die dritte Niederlage hintereinander. Und für Ignjatovic der Auftakt eines "ganz harten" Restprogramms bis zum Jahresende. Für die Academics, die mit vier Siegen aus acht Partien immer noch komfortabel im Mittelfeld platziert sind, stehen die Wochen der Wahrheit an: Anfang Dezember geht es daheim gegen Göttingen, dann zu Pokalsieger München, zum aktuellen Tabellenführer Bonn, ehe man Meister Alba Berlin empfängt.

Chemnitz: Wimberg 15 (3 Dreier), Atkins 14 (1), Massenat 11 (3), Ziegenkäse 8 (1), Karacic 6, Robinson 6 (1), Richter 3, Mike 2, Susinskas 2.

Heidelberg: Chapman 15 (2), Heyden 13, Ely 12 (2), Lowery 11 (2), Geist 7, Martin 6, Würzner, Ugrai, Kuppe.

Stenogramm: 11:10 (5.), 22:18 (1. Viertel), 22:29 (14.), 31:34 (18.), 33:38 (Halbzeit), 44:40 (24.), 55:49 (3. Viertel), 64:59 (36.), 64:64 (38.), 67:64 (Endstand).