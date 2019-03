Von Claus Weber

Sandhausen. Uwe Koschinat rieb sich verwundert die Augen. Der Trainer des SV Sandhausen war angenehm überrascht vom Auftritt der deutschen U 20-Fußball-Nationalmannschaft und etwas enttäuscht von der Leistung der Portugiesen. "Das sind doch die beiden Jahrgänge, die alles abgeräumt haben", wunderte sich Koschinat und mutmaßte: "Hat Portugal diesen Vergleich zu sehr als Freundschaftsspiel angesehen?" Oder ist der deutsche Nachwuchs doch viel besser als sein Ruf?

Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Die 3027 Zuschauer am Freitagabend am Sandhäuser Hardtwald freuten sich jedenfalls über ein flottes Spiel, eine starke Vorstellung der Gastgeber und einen verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg durch das Tor des Dresdeners Dzenis Burnic in der 21. Minute.

Auch Ronny Zimmermann war "total zufrieden". Der Chef des Badischen Fußball-Verbandes und Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes schwärmte: "Das war eine starke Leistung - wenn man sich überlegt, dass Portugal in dieser Altersklasse die Crème de la Crème darstellt…".

Der Sieg in Sandhausen bestätigte Zimmermann, der nicht ins Wehklagen vieler Experten einstimmen will, der deutsche Nachwuchs hinke der Konkurrenz hinterher. Eine Kritik, die freilich nicht unberechtigt ist, hat die U 20 doch die WM-Endrunde verpasst. "Wir hatten zwischen 2012 und 2017 eine brillante Phase, in der wir in ausnahmslos allen Altersklassen ganz vorne dabei waren - das hatte zuvor noch keiner in der Geschichte des Juniorenfußballs geschafft", sagte Zimmermann.

Der Deutsche neige dazu, alles gut oder eben schlecht zu finden, meinte der DFB-Vize und erklärte: "Wenn man fünf Jahre immer einen sehr guten Jahrgang hat, dann kommt halt auch mal ein weniger guter. Wir haben nicht in jedem Jahr einen Franz Beckenbauer."

Der 1:0-Erfolg am Hardtwald ist umso bemerkenswerter, weil die Portugiesen mit ihrer besten Auswahl in die Kurpfalz gekommen waren, während Thomas Nörenberg gleich 20 Absagen ins Haus geflattert waren. Der Interimstrainer und seine Assistenten haben es in wenigen Trainingstagen geschafft, der Mannschaft eine Siegermentalität einzuimpfen. "Ich habe den Jungs gesagt: Egal, wer da kommt und egal, wie die Umstände sind: Wir wollen mutig spielen."

Das war der Schlüssel zum Erfolg. "Wir wollten von Anfang an Gas geben und denen die Lust am Spielen nehmen", sagte Alfons Amade. Der Rechtsverteidiger von 1899 Hoffenheim war einer, der die Vorgaben des Trainers besonders gut umsetzte. Der 19-Jährige ging lange Wege, schaltete sich ständig vorne mit ein, war mehr mit der Offensive als mit dem Verteidigen beschäftigt. "Er hat seine Aufgabe sehr gut erfüllt", sagte Nörenberg. Obwohl er niemanden herausheben wollte, kam er nicht umhin, den Torschützen besonders zu loben. Dzenis Burnic hatte mit einem strammen Schuss aus der zweiten Reihe getroffen, nachdem Manuel Wintzheimer an einem Abwehrspieler hängen geblieben war. "Der Ball wurde auf der Linie abgefangen, alle dachten, die Chance wäre vergeben und dann hält Burnic mit Überzeugung und Konsequenz drauf", sagte der Bundestrainer, "das wollte ich von den Jungs sehen: Mut und Überzeugung."

Morgen in der letzten Partie der Länderspielreihe in Polen will der Trainer vor allem diejenigen Junioren einsetzen, die in Sandhausen mit der Bank vorlieb nehmen mussten. David Otto von 1899 Hoffenheim könnte dann von Beginn an stürmen. Am Freitag durfte der 20-Jährige erst zum Schluss ein paar Minuten aufs Feld. In einer Phase, in der die Deutschen zunehmend unter Druck gerieten. "Wir haben versucht, den Portugiesen wenig Raum zur Entfaltung zu geben", sagte Otto, "je länger das Spiel gedauert hat, desto schwieriger wurde es, weil es schon sehr kraftraubend war. Doch wir haben durchgehalten und das 1:0 über die Zeit gebracht."

Auch das dürfte Zaungast Uwe Koschinat - angesichts vieler später Tore gegen seine Sandhäuser Zweitliga-Mannschaft - am deutschen Nachwuchs besonders gut gefallen haben.