Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Michael Roth ist hungrig. Also steigt der ehemalige Bundesliga-Trainer wieder ins Handball-Geschäft ein. Als er von Pascal Winkler, dem Teammanager des Sydney Uni Handball Club, einen Anruf bekam, zögerte er nicht lange - und sagte zu: Wie schon im vergangenen Jahr wird er für "Down Under" beim Super Globe - der inoffiziellen "Vereinsweltmeisterschaft" - als Coach an der Seitenlinie stehen. Was er vom THW Kiel als Auftaktgegner hält und welche Pläne er in der Zukunft verfolgt, verrät er im RNZ-Interview.

Michael Roth, Ihr Engagement beim Sydney Uni Handball Club liegt ein knappes Jahr zurück. Nun wird das Abenteuer wiederholt, es scheint also Spaß gemacht zu haben?

Es war so gut, dass ich es wieder machen möchte. Und auch Sydney wollte nochmal mit mir zusammenarbeiten. Beide Seiten waren quasi sehr zufrieden - das ist ein positives Zeichen. Für mich war es einfach eine tolle Erfahrung. Wenn man jahrelang als Bundesliga-Trainer gearbeitet hat, dann ist so ein Projekt natürlich erstmal etwas exotischer. Dafür hatte es aber den Charme, dass ich ja quasi hauptsächlich mit Amateuren zusammengearbeitet habe, die alle unfassbar auf dieses Event hingefiebert haben. Das hatte zur Folge, dass die Stimmung immer gut war und alle begeistert waren, dass ich mit dabei war.

Wie war es sportlich zu bewerten?

Wir haben in kurzer Zeit einiges erreicht. Gemeinsam konnten wir nach einem Konzept spielen, was zur Folge hatte, dass wir zweimal kurz davor waren, ein Spiel zu gewinnen - auch wenn es dann am Ende nicht geklappt hat. Insgesamt waren alle mit der Leistung zufrieden.

Wann war klar, dass Sie auch in diesem Jahr wieder beim Super Globe mit dabei sind?

Naja, wir haben ja damals schon gesagt, dass man für den Fall, dass ich noch keinen festen Job habe, darüber nachdenken könnte, nochmal dabei zu sein. Als dann wieder die Anfrage aus Sydney kam, war schnell klar, dass ich mir das vorstellen kann. Ich wollte aber ein paar Sachen anders machen.

Nämlich?

Vergangenes Jahr war es so, dass ich vier Wochen in Sydney war, die besten Spieler aber erst kurzfristig nach Doha kamen. Deswegen haben wir diesmal ein Trainingslager in Polen, in dem sich dann wirklich die Mannschaft vorbereiten kann, die wenn es ernst wird, aufs Feld gehen soll. Natürlich sind die Möglichkeiten in einer Woche begrenzt - aber immer noch besser als nur zwei Trainingseinheiten insgesamt zu haben. Dass wir bei diesem Turnier weiterhin krasser Außenseiter sind, ist ja klar. Man muss bedenken, dass ich diesmal eigentlich einen komplett anderen Kader zur Verfügung habe, auch wenn natürlich ein paar Spieler, die in Australien leben, wieder mit dabei sind.

Mit welcher Motivation gehen Sie jetzt an die Aufgabe?

Auf mich warten nun 14 Tage Handball pur. Das ist wie eine Hospitation unter anderen Bedingungen. Ich bin quasi wieder im Trainergeschäft, kann mich etwas austoben - und beim Super Globe dabei zu sein, ist trotzdem ein tolles Erlebnis, auch wenn man sportlich keine Chance hat.

Im ersten Spiel geht es direkt gegen den großen THW Kiel. Sehen Sie die Norddeutschen auch als Topfavorit auf die Deutsche Meisterschaft?

Ich denke, dass sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht viel verändert hat. Magdeburg kommt sicher noch zum Spitzentrio Flensburg, Kiel und Löwen dazu. Der THW hat gezeigt, dass er den Umbruch nun endgültig geschafft hat. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, da muss man auch schauen, ob das direkt alles so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Natürlich kann es auch eine Überraschungsmannschaft wie Berlin oder Melsungen geben, die sich unter die ersten Drei spielen kann. Aber das ist ja bekanntlich sehr schwierig.

Wie intensiv verfolgen Sie noch die Arbeit bei der MT Melsungen?

Es wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht drauf schaue. Letztendlich haben sie - trotz Verletzungen - den fünften Platz gemacht, das war natürlich sehr gut. Ich bin mit dem Verein auch nicht mehr im Groll, sondern wünsche allen Beteiligten nur das Beste. Ich habe acht Jahre lang die Basis dafür gelegt, da ist man dann auch froh, wenn es positiv weiter geht.

Im Sommer 2020 läuft Ihr Vertrag in Melsungen aus. Wollen Sie wieder angreifen?

Natürlich will ich nochmal als Trainer arbeiten, ich bin extrem motiviert und ausgeruht - und auch noch jung genug. Gerade solche Projekte wie mit Sydney treiben mich an, zukünftig wieder eine Mannschaft zu führen. Wenn etwas Interessantes kommt und ich das Gefühl habe, dass es passt, dann werde ich nochmal einsteigen. Letztendlich bin ich offen für alles.