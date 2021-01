Der Daumen zeigt nach oben: Metin Aktay ist Schiedsrichter mit Leib und Seele – und hat auf den Fußballplätzen in Baden schon so manches schöne Erlebnis gehabt. Foto: privat

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Fußball-Schiedsrichter haben es schwer. Oft sind sie die Buhmänner, immer wieder werden sie beschimpft und beleidigt, mit Tieren ("schwarze Sau"), Körperteilen ("Arschloch") oder Gegenständen ("Armleuchter") verglichen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es auch sehr viel Spaß machen kann, Spiele zu leiten. Metin Aktay (48), Schiri aus Hoffenheim und Buchautor von "Heimatlos und zerrissen", spricht über die wundervollen Dinge der Pfeiferei.

Herr Aktay, kann auch ein Schiedsrichter einen "schönsten Sportmoment" haben?

Ja klar.

Welchen denn …?

Ich hab’ schon mehrere gehabt, muss ich ehrlich sagen. Nur ein Beispiel: Wenn du bei einem brutalen Foul eines Spielers erst einmal Vorteil laufen lässt, obwohl du dir sicher bist, es ist eine Rote Karte – und die andere Mannschaft durch diesen Vorteil ein Tor schießt, dann ist die Anerkennung der Zuschauer, wenn du erst hinterher die Rote Karte zeigst, groß. Liegst du mit so einer Entscheidung richtig, freust du dich als Schiedsrichter. Da wartest du drauf.

Gibt es auch ein Spiel, an das Sie sich besonders gerne erinnern?

Vorletztes Jahr war das, im Juni 2019. Der letzte Spieltag in der Kreisklasse B Heidelberg. Da hat die SG Dielheim gegen die SG HD-Kirchheim II gespielt. Es ging um den Aufstieg, es waren 300 Zuschauer da. Die Heimmannschaft hat nur einen Punkt gebraucht, die Gastmannschaft drei Punkte. Hinterher hat es viel Lob gegeben, weil man das Spiel souverän geleitet hat – da schaue ich gerne zurück. Ein anderes Mal, das ist schon etwas länger her, hatte ich im Gespann mit Olaf Hautzinger ein Relegationsspiel zur Landesliga. Da waren zweieinhalbtausend Zuschauer auf dem Sportplatz, für die Spielleitung haben wir hinterher Anerkennung gekriegt. Da sagst du dir: Hey, so was würde ich gerne öfter erleben. Und dann sind da noch die rein sportlichen Erlebnisse. Wenn im Finale eines Futsalturniers eine Mannschaft in den letzten 17 Sekunden aus einem 0:1 ein 2:1 macht – dann bleibt das einfach hängen.

Man muss als Schiedsrichter also nicht nur Angst haben, oder?

Nein, nein. Es macht doch Spaß. Und man weiß als Schiedsrichter doch selber, ob man gut oder schlecht war. Ich kann von mir wirklich behaupten, dass ich erkenne: Heute hätte ich vielleicht da und dort härter durchgreifen können. Es gibt halt einfach mal Grauzonen. Ich habe auch schon während des Spiels Fehler zugegeben, indem ich gesagt habe: ,Ach, Scheiße. Männer, Entschuldigung. Das war kein Abseits. Das habe ich nicht gesehen. Das war ein Fehler.’ Meistens ist es so, dass dann positiv darauf reagiert wird. Und umgekehrt ist es natürlich ein schönes Gefühl, wenn du von den Zuschauern oder auch von den Spielern gesagt bekommst: ,Hey, Schiri, super Leistung, super geleitet, klasse, sehr konsequent.’ Das sind dann die Momente, in denen du sagen kannst: Das war ein geiles Spiel.

Wieso sind Sie überhaupt Schiedsrichter geworden?

Ich habe in Hoffenheim Fußball gespielt. Dann kam damals in der B-Jugend unser Betreuer nach dem Training in die Kabine und hat gesagt: ,Männer, die Hoffenheimer haben keine Schiedsrichter. Ihr vier macht das jetzt.’ Bei den Spielen in der A-Klasse war ich schon als kleiner Bub an der Linie gestanden und hab’ gewunken. Also habe ich es dann offiziell gemacht, weil ich dem Verein helfen wollte, damit er Schiedsrichter hat und keine Strafe zahlen muss. So hat sich das entwickelt – und ich habe gemerkt: O, das ist was für mich. Ich bin hängen geblieben und war fast 20 Jahre lang der alleinige Schiedsrichter in Hoffenheim.

Wenn man für die TSG Hoffenheim pfeift: Wird man dann darauf angesprochen – so nach dem Motto: Da kommt der Bundesliga-Schiedsrichter aus "Hoffe"?

Ja, klar. Natürlich. Wenn ich sage, ich komme aus Hoffenheim, dann heißt’s gleich: O, Hoffenheim. Gestern verloren. Oder super gespielt. Ich werde auch gefragt, ob ich ein paar Spieler kenne und wie lange ich dabei bin.

Aber Bundesliga wollen Sie nicht pfeifen ...

Nein. Das würde ich mir auch nicht zutrauen.

80.000 Zuschauer sind dann doch etwas anderes als 80 Zuschauer.

Es ist ein Unterschied, ja. Aber ob 80.000 Leute oder 50 da sind – die Regelauslegung ist die gleiche. Ich habe gelernt, jeder Einzelne ist wichtig. Aber ich weiß, wie hart das ist in der Bundesliga, welche Leistung du bringen musst. Ich glaube, dafür wäre ich die falsche Person. Auch die Zeit, die du investierst. Bundesliga wäre mir zu hardcore. Der ganze Druck. Die Medien. Die Trainer. Die Verantwortung ist immens groß. Und ich weiß nicht, ob das meine Welt wäre.

Wenn Sie Werbung machen müssten: Was würden Sie sagen, um neue Schiedsrichter zu gewinnen?

Erst einmal entwickelt man seine Persönlichkeit extrem schnell. Weil man in eine Verantwortung gegenüber 22 Personen reingesteckt wird – da brauchst du eine starke Persönlichkeit. Du lernst dich selbst und auch deine Grenzen kennen. Inwieweit wird meine Entscheidung angenommen? Wo ist meine Messlatte? Auch der Charakter stärkt sich dadurch. Du lernst auch, was ist richtig und was ist falsch. Du hast ja nicht einmal zwei Sekunden, um eine Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, du machst Fehler. Du musst auch Fehler machen, um besser zu werden. Ganz nebenbei treibst du Sport und bleibst fit. Es gibt viele Faktoren.

Die Fußballer vermissen zurzeit alle ihren Sport. Wie geht es Ihnen und Ihren Schiedsrichter-Kollegen im Corona-Lockdown?

Ich wollte schon zum Psychologen. Aber im Ernst: Sonntags um 15 Uhr macht es bei mir immer klick. Ich vermisse den Fußball sehr. Er fehlt einfach. Wenn du schon so lange dabei bist, ist das deprimierend, dass du deinem Lieblingssport, den du ein Leben lang machst, nicht mehr nachgehen kannst. Leider. Das macht dich total verrückt. Aber was heißt verrückt: Ich hab’s im Griff, so ist es nicht. Trotzdem: Es belastet mich extremst, dass ich einfach nicht auf meinen Sportplatz gehen und ein Spiel leiten kann oder unterwegs bin, um mich mit Freunden zu treffen. Ich geh’ zur Arbeit, geh’ nach Hause – das war’s. Ich mache nichts anderes im Moment. Aber ich füge mich, ich kann nichts ändern. Ich muss es mit allen anderen in der Gesellschaft durchstehen. Ich würde auch gerne mal wieder ins Bundesliga-Stadion gehen und eine heiße Wurst essen. Es ist schwer.

Es fehlt auch die Perspektive, oder?

Das Problem ist das Ungewisse. Wenn ich wüsste: Ich pfeife im Juni das nächste Spiel, wäre ich zufrieden. Aber wenn man es nicht weiß, ist es zermürbend. Absolut.