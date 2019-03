Gegen Steinbach machten Raffael Korte (l.) und der SV Waldhof am Montag einen großen Schritt Richtung Aufstieg. Am heutigen Mittwoch könnte ohne Spiel ein weiterer folgen. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim/Frankfurt. Bernhard Trares hat es in diesen Tagen nicht immer leicht. Der Trainer der SV Waldhof marschiert mit seiner Mannschaft von Sieg zu Sieg und es gibt außerhalb des inneren Zirkels beim SVW nur noch ein paar Pessimisten, die am Aufstieg der Blau-Schwarzen am Ende dieser Regionalliga-Saison zweifeln. Und genau das ist das Problem für den Fußballlehrer, denn der ist damit beschäftigt, vorzeitige Gratulationen abzuwehren. "Du weißt ja, das sieht aus der Innensicht immer anders aus als von außen", entgegnete Trares am Montagabend Matthias Mink, als der Coach des TSV Steinbach gesagt hatte: "Jetzt seid ihr durch, das lasst ihr euch nicht mehr nehmen." Nach dem 3:2-Erfolg der Mannheimer gegen die Mittelhessen erklärte Mink das Rennen um die Meisterschaft für beendet - und traf damit einen Nerv seines Kollegen.

"Wir müssen ja gewinnen, weil Saarbrücken eine so starke Mannschaft hat", sagte Trares mit Blick auf die fünf Erfolge in diesem Kalenderjahr. Die Waldhöfer sind wahrlich perfekt ins neue Jahr gestartet und haben inzwischen mindestens acht Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz, aber der Trainer der Blau-Schwarzen warnt weiterhin davor, sich zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Schließlich ist das ein Teil seiner Jobbeschreibung. "Es sind noch so viele Spiele zu spielen", sagt Trares. Neun Partien stehen für die Mannheimer noch auf dem Plan, 27 Punkte sind dabei noch zu vergeben. Weil der Waldhof-Coach davon ausgeht, dass Saarbrücken in der Lage ist, alle Partien zu gewinnen, braucht das eigene Team demnach noch 20 Zähler, um ganz sicher den ersten Platz zu verteidigen. Sechs Siege und zwei Unentschieden werden benötigt. Sollten Saarbrücken und der Dritte Homburg zwischenzeitlich Punkte liegen lassen, verringert sich die Rechnung entsprechend.

Möglicherweise verbessern sich die Aussichten der Waldhöfer am Mittwochnachmittag noch einmal entscheidend - und das ohne Zutun von Trares und seinen Spielern. Die 6. Zivilkammer des Landgerichtes in Frankfurt verkündet dann seine Entscheidung in der Strafsache des SV Waldhof gegen den Deutschen Fußball-Bund. Die Mannheimer hatten Klage gegen einen Drei-Punkte-Abzug eingereicht, den der Verband dem Klub als Folge der Zuschauerausschreitungen im Aufstiegsspiel im vergangenen Mai gegen den KFC Uerdingen auferlegt hatte. Damals musste die Partie knapp zehn Minuten vor dem Ende abgebrochen werden, weil Chaoten im Waldhof-Fanblock immer wieder Raketen aufs Spielfeld geschossen hatten.

Der Punktabzug wird von den Waldhöfern und deren Rechtsbeistand nicht akzeptiert. Nach der Entscheidung vor dem DFB-Bundesgericht zog der Klub deshalb vor das Landgericht. "Beim Punktabzug ist keine Obergrenze festgelegt. Das bedeutet, dass er unserer Auffassung nach in Deutschland nicht rechtens ist, weil er die Tür zur Willkür öffnet", sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

Richard Kästner, der vorsitzende Richter der 6. Zivilkammer, hatte bei einer Anhörung vor vier Wochen durchblicken lassen, dass er tendenziell die Rechtsauffassung der Mannheimer teilt. "Bei den Spielern sehe ich überhaupt kein Verschulden, und die werden durch den Punktabzug bestraft", sagte Kästner Ende Februar.

Bleibt der Richter bei seiner Auffassung, könnte der Punktevorsprung am Donnerstagabend von mindestens acht auf elf Zähler angewachsen sein - und für Trares würde es argumentativ wieder etwas schwerer, vorzeitigen Gratulanten zu widersprechen.