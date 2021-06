Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Geschäftsstelle der Adler Mannheim ist in diesen Tagen etwas verwaist, einige Mitarbeiter nehmen einen Teil ihres verdienten Urlaubs. Für andere, wie Teammanager Youri Ziffzer, herrscht in den Monaten zwischen den Spielzeiten dagegen Hochkonjunktur. Der ehemalige Torhüter, seit 2018 als Teammanager als große Unterstützung im Tagesgeschäft für Sportchef Axel Alavaara installiert, plant, bereitet vor, organisiert. Vor allem, wenn es um Spielerwohnungen, Flüge oder Hotels bei Auswärtsspielen geht. Schon während seiner aktiven Zeit schaffte der 34-Jährige mit einem Studium in Sportrecht und Sportmanagement an einer privaten Hochschule die Basis für seine vielseitige Tätigkeit.

Die letzten Wochen standen für den Schwiegersohn von Harold Kreis, dem Mannheimer "Eishockey-Denkmal", immer wieder im Zeichen von Umplanungen bei der Saisonvorbereitung. "Wir haben für die Vorbereitung in der Schweiz zwei Gegner gesucht. Klar war, dass es gegen den EV Zug geht, bei der zweiten Mannschaft ist es jetzt der HC Lausanne geworden, nachdem ursprünglich Vitkovice aus Tschechien und ZSKA Moskau gegen uns spielen wollten", berichtet Ziffzer im Gespräch mit der RNZ. Jetzt kann der in Singapur geborene Sohn des ehemaligen Medienmanagers Stefan Ziffzer (Geschäftsführer des Deutschen Sport-Fernsehens, jetzt Sport1) für die Abläufe bis zum DEL-Start am 9. September Vollzug melden.

Nach dem ersten Eistraining am 2. August reisen die Adler in der zweiten August-Woche wieder in die Schweiz. Gegner in der Bossard-Arena des EV Zug sind jeweils um 19 Uhr der HC Lausanne (11. August) und der heimische EVZ (13. August), aktueller Meister der Schweizer Nationalliga A. Anschließend testen die Schützlinge von Pavel Gross im Donnerstag-Samstag-Rhythmus der am 26. August beginnenden Gruppenspiele der Champions-Hockey-League zunächst bei den Kölner Haien (19. August) und zwei Tage später bei DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers (21. August, 15 Uhr), dessen formelle Lizenzierung allerdings noch aussteht. Pläne, bei den Zweitligisten Löwen Frankfurt und Kooperationspartner Heilbronner Falken anzutreten, mussten verworfen werden. Beide Klubs beginnen erst Anfang September mit dem Eistraining.

Nach der pandemiebedingten Unterbrechung erfährt das 2018 ins Leben gerufene Prospect-Camp seine Neuauflage. In der Woche ab 12. Juli können sich 24 Talente, bestehend aus DEL-Jungprofis, Förderlizenzspielern, dem ältesten Jungadler-Jahrgang und Spielern der Heilbronner Falken zeigen. Die Leitung des Camps in der Nebenhalle Süd der SAP Arena übernehmen Cheftrainer Gross, Assistent Mike Pellegrims, Development-Coach Marcel Goc und das neue Heilbronner Trainergespann Jason Morgan/Andreas Schubert.

Zum Personal: Nur kurz waren die Adler komplett. Nach der von Stefan Loibl zum 15. Juni gezogenen Ausstiegsklausel für einen Wechsel zum schwedischen Klub Skelleftea AIK – die RNZ berichtete – ist eine Stürmerposition vakant. Da bereits neun Importlizenzen belegt sind, geht der Blick in Richtung deutscher Spieler, die entweder bereits einen Bezug zum Klub und in der NHL kurzfristig wenig Aussicht auf einen Stammplatz haben. In Frage kommt nur, wer sich vorbehaltlos zu einem Engagement bei den Adlern bekennt und es sich nicht im Herbst wieder anders überlegt – also einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel unterzeichnet.

Da fallen zwangsläufig die Namen Lean Bergmann (22 Jahre/San Jose Sharks) und Marc Michaelis (25/Vancouver Canucks), alternativ auch Tom Kühnhackl (29/ Farmteam der New Islanders), auch wenn der Sohn des "Jahrhundertspielers" Erich Kühnhackl keine Adler-Vergangenheit hat. Konkret zu Bergmann äußerte sich Alavaara: "Lean hat sich bei uns immer wohl gefühlt, er muss sich aber mit San Jose einig werden, weil er noch bis 2022 unter Vertrag steht." Allerdings bestritt der gebürtige Sauerländer zuletzt in der Kurz-Saison der American Hockey-League (AHL) lediglich 32 Spiele (7 Punkte) und wurde zum Defensivstürmer umgeschult – nicht gerade zu seiner großen Freude.