Von Michael Wilkening

Mannheim. Ein zentrales Problem war auch am Sonntag noch nicht gelöst, denn das Objekt der Begierde hatte einen Fehler in der Konstruktion. "Da läuft alles unten wieder raus", sagte Kevin Conrad und wirkte ein kleines bisschen enttäuscht. Der Meisterpokal, den der Kapitän des SV Waldhof in den Händen hielt, war undicht und somit musste das eigentlich obligatorische Befüllen der Trophäe mit alkoholischen Getränken ausfallen. Letztlich überwanden Conrad und seine Kollegen den Frust aber schnell und ließen sich nicht davon abhalten, den Aufstieg in die 3. Liga ausgiebig zu feiern. Nach der ersten Party am Samstagabend standen am Sonntag der offizielle Empfang der Stadt und ein anschließender Autokorso durch die Kunststraße auf dem Programm.

Innerhalb weniger Wochen durfte Oberbürgermeister Peter Kurz zum zweiten Mal einem Klub aus Mannheim zur Meisterschaft gratulieren. Nach den Adlern, die deutscher Eishockeymeister wurden, galt es diesmal, den Waldhöfern zum langersehnten Aufstieg in die 3. Liga zu gratulieren. "Die Zahlen sprechen für sich, ein dickes Kompliment für eine riesige Leistung", sagte Kurz in Richtung der Waldhöfer, die die Meisterschaft in der Regionalliga mit einem großen Vorsprung gewonnen und damit nach 16 Jahren die Rückkehr in den Profifußball geschafft hatten. Im Ratssaal der Stadt empfing der OB die erfolgreichen Fußballer und lobte die Spieler, die Offiziellen und die Klubführung: "Sie haben es verdient, zu feiern und gefeiert zu werden." Die Stadt hatte ihre Unterstützung bereits vor einigen Monaten beschlossen und knapp zwei Millionen Euro für die Renovierung des Carl-Benz-Stadions bereitgestellt, das in der kurzen Sommerpause drittligareif gemacht werden soll.

Unter anderem wird ein neuer Rasen verlegt, außerdem eine Rasenheizung installiert. Nicht nur darauf zielte Bernd Beetz ab, als er sich bei Kurz und der Stadt bedankte. "Vor einem Jahr hatten wir am Tag nach dem Uerdingen-Desaster nicht mehr viele Freunde. Ohne den OB und die Stadt hätten wir es nicht geschafft", sagte der Präsident des SV Waldhof. Nach dem Spielabbruch im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen am 27. Mai 2018 hatte die Stadt dem Klub weiterhin Unterstützung zugesagt.

Der SV Waldhof feiert - Die Fotogalerie

























































































































Nach den Ehrungen ging die Party der Waldhöfer mit ihren Fans weiter, die auf dem Paradeplatz warteten. Zunächst wurde jeder Akteur von den Anhängern gefeiert, ehe die Mannschaft auf einem Partytruck vom Stadthaus in Richtung Wasserturm fuhr. "Es gab über die gesamte Saison keinen einzigen Pfiff von Euch, das ist außergewöhnlich", rief Trainer Bernhard Trares den Anhängern entgegen - etwa 500 waren gekommen. Viele weitere Fans warteten bereits am Wasserturm. Fröhlich und friedlich sorgten Mannschaft und Anhänger für ein blau-schwarzes Freudenmeer, als der Wagen mit den Regionalliga-Meistern, begleitet von lauter Musik, durch die Straßen rollte.