Heidelberg. (momo) Während sich der Heidelberger RK und die RG Heidelberg der wohl verdienten Sommerpause im Fünfzehnerrugby widmen, geht es für den TSV Handschuhsheim und den SC Neuenheim mit den entscheidenden Spielen erst richtig los. Denn mit einem Sieg am Wochenende bei Hannover 78 könnten die "Löwen" ins Meisterschaftsfinale einziehen, welches sie zuletzt 2005 gegen den DRC Hannover erreicht haben. Der SC Neuenheim hingegen will mit einem Heimerfolg über den RC Aachen den vorletzten Schritt zur Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen.

Der SC Frankfurt hat - bis auf einen Ausrutscher beim HRK - eine komplett überzeugende Runde gespielt und sich damit das Heimrecht im ersten Halbfinale gesichert. Nun wollen die Hessen ins Endspiel einziehen, in welchem sie am 8. Juni Heimvorteil hätten. Gegen den Berliner RC sind die Mainstädter klar favorisiert, auch wenn Trainer Byron Schmidt tief stapelt: "Wir verschwenden keinen Gedanken ans Finale, für uns zählt nur der Samstag!" Gänzlich offen ist dagegen das zweite Halbfinale zwischen Hannover 78 und den Handschuhsheimer "Löwen". Der TSV fährt in ein ungewisses Spiel zum Nordprimus, denn auf der einen Seite fehlt den 78ern sicherlich die Matchhärte im Vergleich zur klar stärkeren Südgruppe der regulären Saison, auf der anderen Seite konnten sich die Gastgeber dadurch auch etwas schonen, seit der Einzug in die Vorschlussrunde sicher war.

Um 16 Uhr am Samstag wird der SC Neuenheim in womöglich vorletzten Zweitligaspiel auf dem Museumsplatz gefordert. Gegen den RC Aachen können die "Königsblauen" sich eigentlich nur selbst schlagen. Als hochwahrscheinlicher Sieger wird der SCN dann im Aufstiegsfinale am Sonntag, dem 16. Juni, auf den Gewinner der Paarung TGS Hausen gegen RC Rottweil treffen, dort ist der Ausgang völlig offen.

Halbfinale Bundesliga, Samstag

14 Uhr: SC Frankfurt 1880 - Berliner RC

15 Uhr: Hannover 78 - TSV Handschuhsheim.

Aufstiegshalbfinale 2. Bundesliga (Süd und West), Samstag

15 Uhr: TGS Hausen - RC Rottweil

16 Uhr: SC Neuenheim - RC Aachen (Tiergartenstraße)