Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Es ist ein großes Durcheinander. Eigentlich wollte die Bundesregierung, als sie am Mittwochnachmittag die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vorstellte, für Klarheit sorgen. So gilt ab kommenden Montag: Der Amateursport wird ausgesetzt, der Profisport darf vorerst – wenn auch ohne Zuschauer – weitermachen. So weit, so gut. Blöd nur, wenn man gar nicht richtig weiß, ob man nun zum Profi- oder Amateursport gehört. Was macht man dann?

Die Verantwortlichen der 3. Handball-Liga haben genau dieses Problem. Profis, die nur vom Sport leben, gibt es in dieser Spielklasse nur ganz wenige. Meist bestehen die Kader der Vereine aus Studenten oder Berufstätigen, die nebenher ambitioniert unter mehr oder weniger professionellen Bedingungen ihrer Leidenschaft nachgehen – und dafür entlohnt werden.

Zwei Varianten denkbar

Kurios: Am Donnerstag wussten die Verantwortlichen des Deutschen Handball-Bundes selbst noch nicht, ob sich in der 3. Liga nun Profi- oder Amateursportler miteinander messen. Für den Profibereich sprechen die Fakten, dass in der Regel mit den Spielern Verträge abgeschlossen und – wenn auch geringe – Gehälter gezahlt werden. Im Prinzip ist die 3. Handball-Liga eine Mischung aus Amateur- und Profisport. Nun muss eine Grenze gezogen werden.

In einer Mitteilung, die gestern an alle Drittligisten ging, steht: "Hinsichtlich der Einordnung der 3. Liga als Profi- oder Amateursport eruieren wir die Lage und melden uns spätestens Anfang kommender Woche dazu." Wie man also letztendlich eingestuft wird, muss der DHB selbst aktuell bei den zuständigen Ministerien erfragen. Fest steht: Die Spiele am Wochenende sollen – vorausgesetzt die Erlaubnis der jeweiligen Spielorte ist da – noch stattfinden. Wie es danach weitergeht, soll Anfang der kommenden Woche entschieden werden. Eigentlich gibt es dafür nur zwei Varianten. Das sagte auch jüngst DHB-Vorstandschefs Mark Schober: "Den Spielbetrieb aussetzen oder testen wie in der 2. Liga."

Die erste Möglichkeit: Sollte die 3. Handball-Liga als Profisport eingestuft werden, darf weitergespielt werden. Dabei müssten sich die Teams an die Hygiene-Auflagen der 1. und 2. Bundesliga anpassen. Heißt konkret: keine Zuschauer mehr in der Halle und regelmäßige Testungen auf das Coronavirus des gesamten Kaders. Es fallen also nicht nur die Zuschauereinnahmen weg, sondern es entstehen gleichzeitig neue Kosten. Einnahmen können dann nur noch durch den Verkauf des Livestreams in Kooperation mit dem Anbieter Sportdeutschland-TV generiert werden.

Die zweite Möglichkeit: Die Drittliga-Handballer werden in den Amateurbereich eingestuft. Dann sind die Spiele am kommenden Wochenende in diesem Jahr die letzten. Die Liga wird unterbrochen und – allem Anschein nach – wieder am 15. Januar fortgesetzt. Der Modus müsste dann komplett umgestellt und die Runde verkürzt werden. Auch für diesen Fall werden schon verschiedene Szenarien gedanklich durchgespielt.

Es ist also sehr komplex. Aktuell bereiten sich die SG Leutershausen, der TV Germania Großsachsen, die HG Oftersheim/Schwetzingen und die Rhein-Neckar Löwen II sportlich auf die nächsten Aufgaben vor. Was in den Köpfen der Verantwortlichen vorgeht und wie die Situation in den einzelnen Vereinen ist, zeigen wir auf.

Mark Wetzel. Foto: vaf

> Leutershausen: Sportlich läuft es bei den Roten Teufeln noch gar nicht. Nach vier Spieltagen wartet der ambitionierte Drittligist noch immer auf den ersten Saison-Sieg. "Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagt Mark Wetzel. Der Sportliche Leiter der SGL weiß, dass das Auswärtsspiel am Samstag bei der Bundesliga-Reserve des HC Erlangen womöglich die vorerst letzte Begegnung seines Teams sein könnte. Er sagt deshalb: "Es macht Sinn, die Saison für dieses Jahr zu unterbrechen. Die halbe Welt steht still und wir sollen Handball spielen? Für alle Beteiligten ist jetzt Klarheit wichtig." Noch am Donnerstagabend wollte die SGL mannschaftsintern entscheiden, ob sie in Erlangen antreten möchte.

Tom Zahn. Foto: zg

> Großsachsen: Erst am gestrigen Donnerstag hatte Tom Zahn einen Termin bei der Gemeinde Hirschberg. Der Sportliche Leiter der "Saasemer" fand das Gespräch – bei dem auch die Vertreter der SGL dabei waren – sehr konstruktiv. Er sagt: "Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war immer super und sehr kooperativ." Für das anstehende Heimspiel am Samstag gegen die Bundesliga-Reserve der HBW Balingen-Weilstetten hat man sich nun auf Folgendes geeinigt: Das Spiel in der Sachsenhalle darf regulär stattfinden, das Hygiene-Konzept wurde aber nochmals verschärft. Auch auf den Sitzplätzen müssen die Masken anbehalten werden, zudem gibt es keine Bewirtung. Sollte die Liga als Profisport eingestuft werden, will man in Großsachsen definitiv weiterspielen.

Holger Löhr. Foto: vaf

> Schwetzingen: Holger Löhr ist sehr nachdenklich. Nach dem Derby-Sieg seiner HG Oftersheim/Schwetzingen in Leutershausen hätte der Trainer eigentlich allen Grund, fröhlich zu sein – die aktuelle Situation macht aber auch ihm zu schaffen. Vor dem Heimspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen am Samstag, das in der Nordstadthalle ohne Zuschauer stattfindet, sagt der ehemalige Nationalspieler: "Es ist eine schwierige Situation, aber es macht durchaus Sinn, zu unterbrechen – das ist meine persönliche Meinung." Und dennoch: "Wir sind eine semi-professionelle Liga. Das ist genau die Schnittstelle zwischen Profi- und Amateurbereich. Die Gesundheit steht über allem, aber man muss sich auch überlegen, dass Gelder an die Spieler gezahlt werden. Auch wenn es meist keine großen Beträge sind – viele Jungs finanzieren sich damit beispielsweise ihr Studium."

Michel Abt. ​Foto: F&S

> Junglöwen: Michel Abt geht von einer Unterbrechung der Runde aus. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen II sagt: "Ich denke schon, dass wir zum Profisport gehören, weil Verträge und Versicherungen einfach eindeutige Parameter sind. Das kann man damit locker begründen", so Abt: "Viel entscheidender ist aber die finanzielle Komponente. Durch die Testungen würden Kosten dazukommen, durch den Ausschluss der Zuschauer Einnahmen wegfallen – das werden viele Vereine nicht mitmachen können." Die Junglöwen, die aktuell Tabellenführer der Südstaffel sind, spielen am Wochenende nicht. Beim Gegner VfL Günzburg gab es einen positiven Corona-Fall – das Duell wurde kurzfristig abgesagt. Abt: "Ich finde es generell kurios, dass dieser Spieltag überhaupt noch stattfindet."