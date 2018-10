Den Ball und seine Entwicklung klar im Blick: In Hoffenheim ausgebildet und zum Profi geworden, ist Nicolai Rapp (21) inzwischen für Erzgebirge Aue am Ball - und "deutlich weiter" als zu seiner Hoffe-Zeit. Foto: imago

Von Heiko Schattauer

Aue/Limbach. Nicolai Rapp weiß, was er will: Das wusste er schon im zarten Alter von zehn Jahren, als er von Limbach auszog - mit dem klaren Ziel, irgendwann als Fußballprofi erfolgreich zu sein. Elf Jahre später ist Rapp da, wo er hinwollte, zumindest grob. Er spielt in großen Stadien vor großem Publikum, ist Stammspieler und Mannschaftsrat beim Fußball-Zweitligisten FC "Erzgebirge" Aue.

"Natürlich will ich irgendwann in der 1. Bundesliga spielen", macht der 21-Jährige keinen Hehl daraus, dass in Sachen Ziele immer noch ein bisschen Luft nach oben ist. Im Moment allerdings fühlt sich der angenehm unaufgeregte Abwehrspieler da pudelwohl, wo er gerade ist. "Wenn wir spielen, ist das komplette Erzgebirge im Stadion, die Stimmung ist überragend, die Unterstützung für uns großartig", skizziert der 1,85-Meter-Mann, warum ihm das Fußballspielen bei den "Veilchen" derzeit große Freude bereitet. Weitere Gründe fürs Wohlbefinden liefert Rapps persönliche Bilanz: Bis zu seiner Gelbroten Karte im Spiel gegen Dresden hat er in der laufenden Saison jedes Spiel gemacht, sich in der Innenverteidigung von Erzgebirge seinen Stammplatz erobert, Trainer Daniel Meyer setzt auf seine Nummer 18.

Dass Meyer bereits der dritte Trainer ist, auf den sich Rapp und seine Mitspieler innerhalb gerade mal eines Jahres einstellen müssen, stört den ehemaligen Limbacher nicht im Geringsten. Bislang habe er von jedem seiner Trainer etwas mitnehmen können, bekräftigt Rapp, der ab der D-Jugend alle Jugendmannschaften der TSG Hoffenheim durchlaufen hat. Frisch 18 geworden, war das Defensivtalent im Winter 2014 in "Hoffe" in den Profikader hochgezogen worden. Zu einem Bundesliga-Einsatz kam er aber damals noch nicht, ein halbes Jahr später wurde er zu Greuther Fürth in die 2. Liga ausgeliehen.

"Ich bin Hoffenheim sehr dankbar dafür, dass ich damals zu den Profis gezogen wurde", sagt Nicolai Rapp, der einräumt: "Für mich war es damals noch zu früh, um zu spielen. Der Unterschied zur Jugend bzw. der Regionalliga (Hoffenheim II, Anm. der Redaktion) war riesig."

Seit Juli 2017 heißt die sportliche Heimat Aue, Rapp hat inzwischen über 50 Zweitliga-Partien auf dem noch jungen Buckel und ist sich sicher: "Ich bin heute viel weiter als mit 18 in Hoffenheim." Der Schritt (zurück) in Liga zwei sei der richtige gewesen - "Ich wollte schließlich spielen". Und nach der Leihe in Fürth steht nun ein bis Juli 2019 laufender Vertrag bei Erzgebirge. "Der Verein wollte mich, es hat von Anfang an gepasst", erinnert sich Nicolai Rapp, dessen Meinung seit dieser Saison auch im Mannschaftsrat gefragt ist. "Der Trainer schenkt mir viel Vertrauen", weiß Rapp, der neben und auf dem Platz zurückzahlen will. "Ich will vorangehen, Führungsspieler sein." Führen verbindet der 21-Jährige mit Verlässlichkeit, Organisation, klaren Ansagen. "Ich bin nicht der Lauteste", gibt der der Rechtsfuß, der meist links spielt, ehrlich zu.

Was die Nähe zum Verein angeht, ist der Odenwälder im Erzgebirge ein absolutes Vorbild. Rapps Wohnung liegt nur 200 Meter vom Trainingsgelände entfernt, er ist alles irgendwie immer präsent bei den Veilchen.

Deutlich weiter entfernt ist die (alte) Heimat. Für Nicolai Rapp ist daher regelmäßig der Weg das Ziel. Rund 370 Kilometer liegen zwischen Aue und Limbach, wo der 21-Jährige trotz seiner Fußballerlaufbahn auswärts nach wie vor viele Freunde hat. Zwei seiner engsten Kumpels kicken sogar noch bei der "Freya, wo einst auch Rapp die erste Schritte mit dem Ball gemacht hat. "Der Kontakt mit meinen Jungs wird regelmäßig gepflegt", stellt der 21-Jährige klar. Die 370 km reißt er daher so oft wie eben möglich runter, besucht "fast jedes Wochenende" Familie und Freundin. Letztgenannte heißt Sophia und wohnt in Sinsheim. Kennengelernt haben sich die beiden zu Rapps Hoffenheimer Zeit, nicht nur deswegen verbindet der Limbacher mit der TSG immer etwas Besonderes.

Fußballerisch ist der Weg zurück derzeit kein Thema. Aber im Fußball ändern sich die Dinge ja manchmal schnell. Und Nicolai Rapp wäre nicht der erste auswärts Gereifte, den die Hoffenheimer dann irgendwann wieder heim holen.