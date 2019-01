Nußloch. (bz) Wer die Fußball-Stars von morgen live erleben möchte, sollte am Samstag ab 9 Uhr in die Nußlocher Olympiahalle kommen. Dort steigt zum 14. Mal der Libella Masters-Cup für U 14-Mannschaften. Das Teilnehmerfeld des international hochklassig besetzten Turniers lässt keine Wünsche offen. Der Titelverteidiger Bayern München, seine Vorgänger Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart oder Bayer 04 Leverkusen - mit sechs Turniersiegen der mit Abstand erfolgreichste Klub unterm Nußlocher Hallendach - sind mit dabei.

Leroy Sané, Joshua Kimmich, Timo Werner oder Hakan Calhanoglu sind die bekanntesten Kicker, die bereits beim Libella Master-Cup mit dabei gewesen sind. "Kimmich und Werner spielten damals sogar zusammen in der VfB-Mannschaft, die bereits nach der Gruppenphase wieder nach Hause fahren musste", erinnert sich Hallensprecher Stephan Anweiler, der zudem in der Turnierleitung aktiv ist.

Besonderes Flair versprühen neben den besten deutschen Nachwuchsmannschaften die internationalen Teilnehmer. Dieses Jahr kommen die Grasshopper Zürich (Schweiz), der AKA St. Pölten (Österreich) sowie der FC Brügge aus Belgien. Auf der Tribüne nehmen sicher zahlreiche Talente-Späher aus ganz Europa die Jugendlichen ganz genau unter die Lupe. Gut möglich, dass sogar ein zukünftiger Weltklasse-Spieler darunter ist. Bei den Gastgebern des FV hofft man darauf, nach sechs Jahren mal wieder in die Zwischenrunde einzuziehen. Dazu müssten die Nußlocher einen Klub in ihrer Vorrundengruppe hinter sich lassen. Mit dem FC Bayern München, dem FC Brügge sowie dem FC Augsburg haben die Einheimischen zwar eine reizvolle, aber gleichzeitig auch eine knifflige Gruppe erwischt. Im Qualifikationsturnier konnte sich der FC Speyer 09 durchsetzen und so den letzten freien Startplatz ergattern.

Auch in diesem Jahr sind weit über 100 freiwillige Helfer im Einsatz, die für einen reibungslosen Ablauf des Turniers sorgen. Hinzu kommen rund 150 Gasteltern, die Kinder aus den verschiedenen Mannschaften von Freitag auf Samstag beherbergen. "Wir hoffen auf eine volle Halle", verkündet Anweiler, "außerdem freuen wir uns besonders, dass nach einigen Jahren Pause Eintracht Frankfurt wieder mit dabei ist."

Um 9 Uhr eröffnen Leverkusen und der Qualisieger aus Speyer das Turnier. Die Zwischenrunde, für die sich jeweils die ersten Drei der vier Vierergruppen qualifizieren, startet ab 14 Uhr, die Halbfinals um 16.35 Uhr und das große Finale um 17.30 Uhr. Für die Zuschauer gibt es familienfreundliche Preise. Über 18-Jährige zahlen fünf Euro, Sechs- bis 17-Jährige drei Euro. Für die Jüngeren ist der Eintritt frei.

14. Libella Masters-Cup in der Nußlocher Olympiahalle: Samstag, 5. Januar ab 9 Uhr, Gruppe A: Bayer Leverkusen, FC Speyer 09, SV Sandhausen, TSG Hoffenheim; Gruppe B: Hannover 96, AKA St. Pölten, Borussia Dortmund, Karlsruher SC; Gruppe C: FC Brügge, FV Nußloch, FC Augsburg, FC Bayern München Gruppe D: 1. FC Kaiserslautern, Grasshopper Zürich, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart.