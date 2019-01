Auch der Hoffenheimer Nachwuchs musste sich den starken Talenten des FC Bayern geschlagen geben. Die Münchner verteidigten ihren Titel in Nußloch ganz souverän. Foto: F&S

Von Christopher Benz

Nußloch. So nah waren die U 14-Fußballer des FV Nußloch schon lange nicht mehr dran am Einzug in die Zwischenrunde des Libella Masters-Cup. Das letzte Gruppenspiel der Gastgeber gegen den FC Augsburg (2:2) hätte nicht dramatischer verlaufen können. 2:0 führte der Außenseiter bereits, konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit retten und verpasste das Weiterkommen um ein Tor.

"Zwei Tore zu schießen haben wir als Trainerteam noch nie erreicht", sagte Nußlochs stolzer Coach Kadir Cosgun nach dem offenen Schlagabtausch mit den schwäbischen Bayern. Sein Kollege Markus Schöfer trauerte derweil der verpassten Zwischenrunde hinterher: "Wir hatten natürlich die Hoffnung, die Führung über die Runden zu retten."

Felix Döring avancierte dabei beinahe zum Helden. Der 14-jährige Nußlocher erzielte beide Tore, das zweite gar beinahe über die gesamte Spielfeldlänge hinweg über den verdutzten Augsburger Torhüter. "Ganz ehrlich, ich wollte den Ball in dieser Situation einfach nur klären", gestand Döring hinterher mit einem breiten Grinsen.

Der Vergleich mit dem FCA, dem FC Brügge (0:2) und dem FC Bayern München (0:5) hat jedenfalls mächtig Eindruck beim Doppeltorschützen und seinen Kumpels hinterlassen. "Gegen solche Mannschaften hast du überhaupt keine Zeit am Ball, das ist mit unserer normalen Runde nicht zu vergleichen", sagte Döring. Unterm Strich bleibt das beste Abschneiden seit sechs Jahren für die Nußlocher, da mit dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern zwei Nachwuchsteams punktlos in der Endabrechnung hinter Nußloch landeten.

Nach der Gruppenphase hatten vier Mannschaften eine weiße Weste mit je neun Punkten. Die größte Überraschung gelang zweifelsohne dem SV Sandhausen in einer starken Gruppe mit Leverkusen, Hoffenheim und Speyer. Nicht aufhören mit dem Gewinnen wollten die Talente des FC Bayern München. Am Ende des Tages brachte es der alte und neue Turniersieger auf sieben Siege in sieben Partien bei einem Gesamt-Torverhältnis von 27:3. Krönender Abschluss sollte das 6:0 im Finale gegen Hannover 96 sein.

"Auch wenn es blöd klingt, ist es uns ganz wichtig, dass die Jungs in erster Linie Spaß haben", erwähnte Bayerns Trainer Alexander Moj, "dann kommt der Erfolg von ganz alleine." Zusätzlich zum großen Siegerpokal erhielt Kenan Yildiz vom FCB die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers. Kuriose Randnotiz: Niko Kovac wurde mehrfach in der Nußlocher Olympiahalle gesichtet. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Bayerns Profitrainer, sondern um einen Spieler von Eintracht Frankfurt mit gleichem Namen. Ein Verwandtschaftsverhältnis mit dem ehemaligen Frankfurter Chefcoach besteht nicht.

Mindestens in der 3. Liga bei den Profis muss ein Klub spielen, wenn er für den Masters-Cup gesetzt sein möchte. Das Qualifikationsturnier, das ein paar Tage zuvor stattfindet, ist von Jahr zu Jahr stärker besetzt. Dort streiten sich traditionell acht regionale und acht überregionale Vereine um den letzten Startplatz. Dieses Jahr qualifizierte sich der FC Speyer 09. In der Vorrunde scheiterte der FC trotz eines 3:1-Siegs gegen Hoffenheim mit drei Punkten unglücklich als Gruppenletzter.

In der Organisation der 14. Masters-Cup-Auflage griff ein Rädchen ins andere, die teilnehmenden Vereine lobten die gelungene Veranstaltung. "Der immense Aufwand, den der FV Nußloch betreibt, ist nicht mit Geld aufzuwiegen", hob Verbandsjugendleiter Rouven Ettner die Anstrengungen der rund 150 freiwilligen Helfer hervor, "man sieht die große Wertschätzung , die das Turnier genießt, da die Teilnehmer jedes Jahr gerne wieder kommen."

Vorrunde:

Gruppe A:

1. SV Sandhausen 8:3 Tore/9 Punkte

2. Bayer Leverkusen 6:6/3

3. TSG Hoffenheim 3:5/3

4. FC Speyer 5:8/3.

Gruppe B:

1. Borussia Dortmund 11:2/9

2. Hannover 96 11:6/6

3. AKA St. Pölten 2:10/3

4. Karlsruher SC 3:9/0.

Gruppe C:

1. FC Bayern München 12:2/9

2. FC Brügge 6:6/4

3. FC Augsburg 4:7/2

4. FV Nußloch 2:9/1.

Gruppe D:

1. VfB Stuttgart 10:3/9

2. Grasshopper Zürich 6:6/6

3. Eintracht Frankfurt 4:6/3

4. 1.FC Kaiserslautern 3:8/0.

Zwischenrunde:

Gruppe E:

1. Hannover 8:2/6

2. Sandhausen 3:4/3

3. Augsburg 2:7/0.

Gruppe F:

1. Dortmund 4:0/6

2. Frankfurt 2:1/3

3. Brügge 0:5/0.

Gruppe G:

1. FC Bayern 7:0/6

2. Zürich 3:8/3

3. Hoffenheim 2:4/0

Gruppe H:

1. Stuttgart 8:2/4

2. Leverkusen 2:2/2

3. Pölten 2:8/1

Finalrunde:

Halbfinale:

Hannover - Dortmund 5:2

FC Bayern - Stuttgart 2:1

Spiel um 3. Platz: Dortmund - Stuttgart 0:1

Finale: Hannover - FC Bayern 0:6.

Auszeichnungen:

Bester Spieler: Kenan Yildiz (Bayern)

Beste Torhüter: Dennis Seimen (Stuttgart), Tim Homma (Nußloch)

Torschützenkönig: 1. Szitai Szabolzcs (7/Hannover)