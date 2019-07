Walldorf. (Hz) Höhepunkt der baden-württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften in Walldorf war die deutsche Jahresbestleistung von Simon Bayer (VfL Sindelfingen) im Kugelstoßen. Der 24-Jährige wuchtete die 7,25 kg schwere Kugel im dritten Versuch auf 20,25 m und präsentierte sich drei Wochen vor der DM in Top-Form. Die mehr als 600 Sportler fanden in Walldorf beste Bedingungen vor und konnten vor den nationalen Meisterschaften nochmals ihre Form testen. "Die SG Walldorf Astoria war auch in diesem Jahr ein sehr guter Ausrichter", meinte der Olympiasieger von Moskau, Lutz Dombrowski, seit vielen Jahren Chef Trainer der LG Staufen und immer noch deutscher Rekordhalter im Weitsprung mit 8,54 Meter.

Carolin Becker vom Ausrichter SG Walldorf verpasste das Weitsprung-Finale diesmal nur knapp. Foto: Hz

Leider waren aber gerade die Resultate im Weitsprung - mit Ausnahme der Frauen - nicht berauschend. Einen starken Lauf sahen die Zuschauer über 400 m der Männer. Michael Kucher (LG Staufen) gewann in ausgezeichneten 47,49 Sekunden und freute sich sichtlich über seine Leistung. Spannend verlief auch das 800 m-Rennen der Männer mit dem Sieger Holger Körner von der LG Region Karlsruhe. Im Stabhochsprung überquerte Torben Laidig (Tübingen) sehr gute 4,95 m und sprang 30 Zentimeter höher als Kai Winnemann (MTG Mannheim).

Katrin Wallmann (MTG) setzte sich über 100 m der Frauen in 11,83 Sekunden sicher gegen die Konkurrenz durch. Bronze gewann Daniela Wenzel (MTG) in 12,22 Sekunden. Wenzel präsentierte sich auch über 200 m stark und landete nach einem spannenden Finish in 25,22 Sekunden auf Rang drei.

Katrin Wallmann von der MTG Mannheim siegte über die 100 m der Frauen. Foto: Hz

Der Mannheimer Robin Ganter zeigte sich im 200 m-Sprint in guter Verfassung und ließ der starken Konkurrenz bei der männlichen Jugend U 20 in 21,78 Sekunden keine Chance. Im 110 m-Hürdensprint musste er sich nur dem überragenden Nathanael Weiß aus Ludwigsburg geschlagen geben. Momentan eilt Luca Wagner von Erfolg zu Erfolg. In Walldorf siegte der Läufer der LG Kurpfalz im 800 m-Rennen der männlichen Jugend U 20 in 1:58,36 Minuten. "Bei den Deutschen in Ulm ist der Einzug ins Finale drin", blickte Trainer Lucas Epperlein bereits auf die in zwei Wochen stattfindenden Titelkämpfe voraus.

Dieses Ziel haben auch Jona Bodirsky (TSV Rot) und Anne Braun (LG Kurpfalz). Bodirsky, der sich in wenigen Wochen zum Studienaufenthalt in die USA verabschiedet, hielt die Vorgaben seines Trainers Lothar Köhler genau ein und steigerte sich über 3 000 m als Zweiter auf 8:40,15 Minuten. Der Sieger war lediglich 8/00 Sekunden schneller. Am zweiten Tag dieser Titelkämpfe gewann der Läufer des TSV über 1 500 m in 4:04,76 Minuten die Bronzemedaille. Anne Braun holte sich über 400 m Hürden in 63,71 Sekunden Bronze, muss sich aber bei den Deutschen noch steigern. Ebenfalls Rang drei belegte sie über 100 m Hürden in 15,34 Sekunden.

Sarah Krämer von der SG Walldorf Astoria lief in ihrem ersten 400 m-Rennen gleich zu Silber. Foto: Hz

Im 400 m-Rennen wurde Jana Gröne (MTG) in 56,69 Sekunden Erste und verwies Luisa Neumann (TSG Weinheim) in 56,98 Sekunden auf Rang zwei. Das Dreispringen der männlichen Jugend U 20 war wieder einmal eine Dominanz der MTG: Nicklas Sammet war dieses Mal mit genau 14 m der Beste und verwies Mathis Hager mit 13,59 m auf den zweiten Platz. Bei den jungen Frauen untermauerte Fehintola Oladejo mit 11,89 m die Mannheimer Vormachtstellung.

Und am Ende der Veranstaltung gab es noch zwei Landesrekorde: Nicole Hein stellte im Stabhochsprung mit 4,20 m einen neuen Landesrekord für Peru auf und Peter Esenwein (VfL Sindelfingen) markierte im Speerwerfen mit 64,32 m einen neuen deutschen Rekord in der Altersklasse m 50. Den Sieg im Stabhochsprung der Frauen sicherte sich Jaqueline Otchere (MTG) mit 4,20 m.