Von Eric Schmidt

Sinsheim/Eppingen. Normalerweise freuen sich Leichtathleten über jeden Zuschauer. Doch was ist schon normal in diesen Zeiten. Wenn an diesem Wochenende die Leichtathletik-Kreismeisterschaften nachgeholt werden, müssen die Sportler auf jede Unterstützung von außen verzichten. Publikum? Das ist nicht zugelassen bei den Titelkämpfen am heutigen Freitag und morgigen Samstag im Kraichgaustadion in Eppingen. "Das ist schade, aber es geht nicht anders. So sind nun mal die Auflagen", sagt Roland Dworschak, der Kreisvorsitzende.

Auch wenn es "nur" Geister-Meister geben wird: Roland Dworschak ist froh, dass die Traditionsveranstaltung überhaupt stattfinden kann. Die Kreismeisterschaft ist der erste Leichtathletik-Freiluftwettkampf in diesem Jahr, eine Art Bahneröffnung. Ein Grund, warum trotz aller Widrigkeiten heute Abend der Startschuss ertönt: das große Engagement von Gastgeber TV Eppingen. Die Verantwortlichen um ihre Vorsitzende Elke Cardoso haben nicht locker gelassen, sie haben alles dafür getan, um die im Juni ausgefallenen Titelkämpfe doch noch zu ermöglichen. "Das war nicht wenig Arbeit. Es mussten einige Verhandlungen und Gespräche mit der Stadt geführt werden", lobt Dworschak den TVE und gibt zu: "Ich war im Vorfeld etwas skeptisch, weil so viele Dinge zu erledigen waren. Deshalb bin ich dem TV Eppingen sehr dankbar, dass er das alles auf sich genommen hat."

Was anders ist als sonst: Gewisse Disziplinen stehen corona-bedingt nicht im Programm. Die Langstreckenläufe fallen den Abstands- und Hygienevorschriften ebenso zum Opfer wie die Staffel- und Ballwurf-Wettbewerbe. Wer Meister, Vizemeister oder Dritter wird, muss auf eine Siegerehrung verzichten – Treppchen werden keine aufgestellt im Kraichgau-stadion. Bevor es losgeht, muss sich jeder Teilnehmer anmelden und einen Fragebogen ausfüllen. "Die Wettkampfgeräte wie Speere oder den Diskus sollten die Vereine selbst mitbringen", so Dworschak. Etwas anderes sei es mit der Kugel beim Kugelstoßen. "Die ist einfacher zu desinfizieren."

Auffällig ist: Das Interesse ist groß. Knapp 100 Athleten sind am Start, aus dem Kreis Sinsheim haben sich sechs Vereine angemeldet – neben Gastgeber TV Eppingen unter anderem der TV Sinsheim, der TV Sulzfeld und der TV Eschelbronn. Als "Special Guests" wirken – außer Konkurrenz – die MTG Mannheim und die SG Bad Schönborn mit. "Da nur 100 Teilnehmer zugelassen sind, mussten wir nach Meldeschluss vielen Wettkampfinteressenten wohl oder übel absagen", erklärt Dworschak.

Auch wenn das Training schwierig war in den vergangenen Wochen und Monaten: Es könnten gute bis sehr gute Leistungen zu sehen sein. Nein, die Kreismeisterschaft ist nichts für Laufkundschaft, es steht was auf dem Spiel. "Für einige geht es darum, sich eventuell für weiterführende Meisterschaften zu qualifizieren", sagt Roland Dworschak und freut sich: "Ich bin gespannt, wie es abläuft, wie sich die Athleten verhalten. Aber ich bin zuversichtlich. Die Leichtathleten haben das Risiko erkannt."

Für den TV Eppingen ist die Kreismeisterschaft im Kraichgaustadion ein guter Testlauf für kommende Aufgaben. Im August will der Kraichgau-Klub sein im Frühjahr ausgefallenes Sprungmeeting nachholen.

Info: Los geht es heute Abend, 17.15 Uhr, mit den Wurfdisziplinen Hammer, Diskus und Speer. Am Samstag, 10 Uhr, machen die Hoch- und Dreispringer sowie die 60-Meter-Hürdenläufer den Anfang. Die letzten Wettkämpfe beginnen um 15 Uhr.