Von Achim Wittich

Neckargemünd. Laura Philipp (33) ist eine der weltbesten Triathletinnen – und kann ihren Beruf seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr ausüben. "Wofür trainiere ich so hart", titelte die RNZ am 20. März nach dem Treffen mit der Viertplatzierten des legendären Hawaii-Triathlon 2019. Viereinhalb Monate später hat sich die Situation für die Neckargemünderin leider immer noch nicht geändert. Rennen für Rennen wurden wegen der Pandemie abgesagt. Die zunächst auf Februar 2021 verschobene Weltmeisterschaft auf der Pazifikinsel wird nun doch nicht stattfinden. Laura Philipp bleibt dennoch optimistisch und versucht, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen.

Laura Philipp, die Lage ist für Sie leider gleich geblieben ...

Es ist nach wie vor für mich wie für alle Athleten nicht einfach mit der Situation umzugehen, denn normalerweise würde ich ja jetzt meinen Job machen. Doch ich kann die Veranstalter auch verstehen, dass sie kein Risiko eingehen wollen. Es gibt viele logistische Aspekte, die es nicht einfach machen, einen Wettkampf ohne Risiko für die Teilnehmer und Zuschauer durchzuführen.

Sie müssen unter Wettkampfentzug leiden ...

Wenn das Sicherheitskonzept und die Situation im Wettkampfland stimmen, würde ich sofort teilnehmen. Möglicherweise klappt es mit dem Rennen über die Mitteldistanz am 29. August in Davos. Dort ist die Radstrecke extrem bergig, das würde mir schon in die Karten spielen.

Die Weltmeisterschaft auf Hawaii 2020, die zunächst auf den Februar kommenden Jahres verschoben wurde, ist nun endgültig abgesagt. Eine richtige Entscheidung?

Ja, ich halte die Entscheidung für richtig, denn es wäre für uns Athleten schwierig gewesen, die Vorbereitung, den Formaufbau und das Konzept für den Saisonablauf 2021 vernünftig umzusetzen. Die Qualifikation für dieses Rennen ist für mich – wie für viele Athleten – sehr fraglich und noch ungelöst. Grundsätzlich hätte ich gerne teilgenommen.

Haben Sie denn die Hoffnung, in absehbarer Zeit an den Start gehen zu können?

Wenn ich ganz ehrlich bin: Im Moment kann man doch nur spekulieren und hoffen, dass die wenigen Termine, die noch im Rennkalender stehen, nicht auch noch abgesagt werden.

Wie sieht denn ein Trainingsalltag bei Ihnen derzeit aus?

Ich habe den Umfang deutlich zurückgefahren und arbeite vor allem an technischen Feinheiten. Es sind kürzere, intensivere Einheiten. Ich bin kreativ geworden und habe mir Möglichkeiten geschaffen, alle drei Sportarten auch in den eigenen vier Wänden ausüben zu können.

Immerhin gibt es ja das sogenannte E-Racing ...

Der Spaßfaktor dabei ist überschaubar. Mit einem normalen Rennen ist das eben nicht vergleichbar und Schummeln ist nicht ganz auszuschließen. Da passieren schon Dinge, die im echten Leben nicht passieren.

Es bleibt Ihnen ausreichend Zeit, trotz der Wettkampfpause präsent zu bleiben.

Ich habe auf dem YouTube-Kanal Gas gegeben, mehrere Videos zu den verschiedensten Themen gemacht und bekomme dazu sehr viel positive Resonanz.

Mal ehrlich: Hadern Sie im besten Wettkampfalter und möglicherweise auf Ihrem Leistungshöhepunkt nicht mit dem sportlichen Schicksal?

Nein, ich versuche, dieses Jahr nicht als ein verlorenes zu sehen. Ich bin gesund und 2019 hatte ich quasi ein gebrochenes Bein.