Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein harter Schuss, schnelle Beine, viel Ballgefühl. All das sind Dinge, die einen guten Fußballer ausmachen. Aber eben nicht nur. Denn letztlich macht ab einem bestimmten Level vor allem der Kopf den Unterschied. Beim DFB hat man das längst erkannt. Bundestrainer Jogi Löw sagt es so: "Ich glaube, dass der Fußball, was die körperlichen Dinge angeht, eine Grenze erreicht hat. Wir werden keine Spieler mehr haben, die noch schneller sein können."

Und weiter: "Wir brauchen künftig Spieler, die im kognitiven Bereich besser ausgebildet sind und werden. Das ist die Zukunft." In den enger werdenden Räumen handlungsschnell Lösungen finden und umsetzen, das ist es, was zählt.

Daniel Memmert. Foto: privat

Einer, der sich genau mit diesem Thema befasst hat, ist Prof. Dr. Daniel Memmert, der in Neckargemünd lebt und an der Deutschen Sporthochschule in Köln arbeitet. Am 22. Juli wird sein Buch "Fußballspiele werden im Kopf entschieden" erscheinen. Neben dem Ansatz zum kognitiven Training werden auch viele praktische Spielformen fürs tägliche Training vorgestellt. Das Vorwort kommt von Jogi Löw. Die RNZ hat mit Memmert über sein neues Werk gesprochen.

Auch Jogi Löw setzt mittlerweile voll auf den kognitiven Ansatz. Daniel Memmert, warum ist der Kopf beim Fußball, einer sehr athletischen Sportart, so wichtig?

Ganz generell sind im Sport Kognitionen notwendig, um in bestimmten Situationen gezielt adäquate Lösungen zu generieren. Wir haben dazu ein Prozessmodell entwickelt, das kognitive Fähigkeiten wie Antizipation, Wahrnehmung oder Aufmerksamkeit beschreibt, die zur Kreativität beitragen, um nach verschiedenen Lösungen zu suchen. Dazu gehört ganz zentral auch die Spielintelligenz - nichts anderes als die Auswahl der besten Entscheidung - als letzte Stufe vor der eigentlichen Lösung. Letztlich sind all das Erfahrungen, die im Gedächtnis eingebettet sind. Bei unserem kognitiven Ansatz geht es nun darum, all diese Fähigkeiten einzeln oder in Kombination zu trainieren, damit Sportspieler kreative und spielintelligente Lösungen anbieten können.

Was sind denn die einzelnen kognitiven Faktoren genau? Können Sie diese beschreiben?

Ich möchte dies an einem Beispiel zeigen, was viele kennen werden. Das 3:2 von Belgien gegen Japan in der Nachspielzeit im Achtelfinale bei der Fußball-WM 2018 in Russland. Nach einem abgewehrten Eckball von Japan, nehmen Courtios und De Bruyne den freien Raum vor sich wahr, antizipieren eine Konterchance. De Bruyne sprintet mit dem Ball los. Im Rahmen seines breiten Aufmerksamkeitsfensters passt er spielintelligent im exakt richtigen Moment zum Außenbahnspieler Meunier. Dieser Pass ist vom Tempo und der Präzision so getimt, dass ihn Meunier direkt wieder ins Zentrum spielen kann. Dabei hat Meunier in seinem Arbeitsgedächtnis abgelegt, dass im Strafraum zwei Mitspieler mitgelaufen sind. Lukaku lässt ihn kreativ durch, damit ihn Chadli unbedrängt aus zehn Metern ins Tor schieben kann.

Der kognitive Bereich ist die Zukunft

Erläutern Sie das so genannte Aufmerksamkeitsfenster mal genauer …

Wir haben gerade in sehr umfangreichen sportwissenschaftlichen Studien mit Spitzensportlern einen Aufmerksamkeitstest entwickelt, mit dem wir das Aufmerksamkeitsfenster eines Athleten exakt auf das Grad genau bestimmen können. Also wie gut sie oder er in der Lage ist, zwei wichtige Ereignisse oder Objekte gleichzeitig bewusst erkennen zu können; wir sprechen hier auch von geteilter Aufmerksamkeit. Die Größe des Fensters hängt jetzt mit verschiedenen Leistungen im Sport zusammen. Für Fußballspieler bedeutet dies, je größer es ist, desto kreativer sind sie.

Eine gute Ausbildung in diesem Bereich kann also einen Fußballer noch einmal auf ein anderes Level heben. Aber werden Kognitionen nicht auch in vielen Übungen automatisch mittrainiert?

Natürlich werden fußballspezifische Kognitionen auch beiläufig geschult, technische oder konditionelle Komponenten ja auch (schmunzelt). Aber es geht ja darum, die einzelnen fußballspezifischen und fußballunspezifischen Kognitionen gezielt und differenziert anzusprechen, um einzelne Spieler und das Team besser zu machen. Einfach nur Spielformen zu üben und zu hoffen, dass man fußballspezifische kognitive Fähigkeiten als Nebeneffekt mitschult, ist unsystematisch und greift zu kurz. Bezüglich einer Periodisierung kann das Lösen von Spielsituationen in jeder Phase der Saison, also in jeder Trainingseinheit, seinen Platz finden.

So viel zur Theorie, aber wie lässt sich all das denn jetzt in den normalen Trainingsbetrieb aufnehmen? Oder anders: Wie kann ich kognitive Fähigkeiten trainieren?

Kognitive Fähigkeiten lassen sich nach unseren Studien sowohl auf dem Feld also auch am Computer schulen. Wir haben viele Spielformen entwickelt und erprobt, mit denen Trainer Antizipation, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Kreativität, Spielintelligenz und das Arbeitsgedächtnis bei ihren Spielern systematisch mit Trainingsformen auf dem Platz trainieren können. Wobei wir auch einige Computer- und Online-Programme entwickelt haben, die beispielsweise das Aufmerksamkeitsfenster von Athleten vergrößern können.

Theoretisch könnte man also auch auf dem Weg zum Spiel, beispielsweise im Bus, gezielt an seinen kognitiven Fähigkeiten arbeiten, oder?

Oder zum Training! Dies machen Vereine dann, wenn sie, mehrmals in der Woche, ihre Talente über größere Distanzen zu ihrem Leistungszentrum bringen. Diese "tote" Zeit kann durch den Einsatz von Tablets mit entsprechender Software genutzt werden. Aber auch wenn Spieler verletzt sind, können sie damit arbeiten.

Jeder ambitionierte Verein verfügt über einen großen Trainerstab. Ein Fitnesstrainer gehört längst dazu. Wie verhält es sich mit Kognitionstrainern?

Im In- und Ausland haben einige Vereine bereits einen Kognitionstrainer fest angestellt. Dieser organisiert dann beispielsweise die Diagnostik und das kognitive Individual-Training aller U-Mannschaften. Sie oder er bringt sich aber auch mit Spielformen in das Team-Training der U-Teams ein. Die Trainingszeit ist knapp und daher wertvolles Gut. Der Cheftrainer muss entscheiden, wie viel Prozent der Zeit er für Taktik, Technik, Kondition oder eben auch Kognition ansetzen möchte.