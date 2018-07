Legenden unter sich: Karlheinz und Bernd Förster mit Franz Beckenbauer, der mit Cosmos New York 1978 beim VfB Stuttgart zu einem Freundschaftsspiel antrat. Foto: J. Schmidt

Schwarzach. Gratulation zum Sechzigsten, Karlheinz Förster. Es scheint, Sie haben in ihrem Leben alles richtig gemacht? "Ich würde auf jeden Fall alles nochmals so angehen, wie ich es getan habe. Das heißt aber nicht, dass ich fehlerlos war oder bin. Doch Fehler, gerade wenn man jung ist, sind nicht schlimm, man sollte aber daraus lernen."

Von Schwarzach aus trat das Geburtstagskind seinen Weg hinaus in die weite Fußballwelt an, sammelte Erfolge mit dem VfB Stuttgart, Olympique Marseille und der deutschen Nationalmannschaft, um in seinen letzten fünf Meisterschaftsspielen seiner Laufbahn bei seinen Heimatverein, dem damals abstiegsgefährdeten Landesligisten TSV Badenia Schwarzach, auszuhelfen. "Verrückt, oder?" muss auch Karlheinz Förster schmunzeln.

Bald 40 Jahre ein Ehepaar: Petra und Karlheinz Förster mit Vater Helmut bei der Hochzeit in Schwarzach 1979. Foto: J. Schmidt

Es ist die Geschichte von einem, der auszog, um wieder an seinen Ausgangspunkt zurückzukehren. Dieser Lebensbogen war gewollt. "Zwischen meiner ebenfalls aus Schwarzach stammenden Frau Petra und mir bestand von Anfang an die Abmachung, dass wir nach meiner sportlichen Karriere in unsere Heimatgemeinde zurückkehren werden" - gesagt, getan.

Doch aller Anfang war schwer - auch für Karlheinz Förster. In einfachen, aber behüteten Verhältnissen aufgewachsen, sah man den blonden Buben meist auf dem Sportplatz. Nach dem C-Jugendtraining absolvierte er im Anschluss noch bei der A-Jugend das Übungspensum mit ("Da stand ich aber wegen meiner Sprungkraft häufig im Tor").

Schon bald war klar, dass Karlheinz Förster das Talent seines Vaters Helmut geerbt hatte. Mit 16 Jahren ging es zum SV Waldhof und über die badischen und DFB-Jugendauswahlmannschaften wurde er bei einem Jugendturnier in Monaco entdeckt.

Hintergrund Stationen eines Fußballers 1958: Am 25. Juli wird Karlheinz als drittes von vier Kindern der Eheleute Helmut und Marianne Förster in Mosbach geboren. 1974: Von seinem Heimatverein TSV Schwarzach geht’s in die Jugend des SV Waldhof Mannheim, wo Bruder Bernd bereits gespielt hatte. 1975: In seinem letzten [+] Lesen Sie mehr Stationen eines Fußballers 1958: Am 25. Juli wird Karlheinz als drittes von vier Kindern der Eheleute Helmut und Marianne Förster in Mosbach geboren. 1974: Von seinem Heimatverein TSV Schwarzach geht’s in die Jugend des SV Waldhof Mannheim, wo Bruder Bernd bereits gespielt hatte. 1975: In seinem letzten A-Jugend-Jahr wechselt Förster zum VfB Stuttgart. 1976: Am 20. März erstes Spiel für die Profi-Mannschaft des VfB Stuttgart gegen SpVgg Bayreuth (1:1) in der 2. Liga. 1977: Am 21. Mai steigt der VfB mit Trainer Jürgen Sundermann durch ein 0:0 bei Eintracht Trier in die Bundesliga auf. Der 18-jährige Förster macht 34 von 38 Punktspielen. 1977: Erstes Bundesliga-Spiel am 6. August gegen den FC Bayern München (3:3) vor 71.000 Zuschauern im Neckarstadion. Förster trifft im direkten Duell auf Torjäger-Legende Gerd Müller. 1978: Am 5. April wird Karlheinz Förster mit 19 Jahren Nationalspieler. Gegen Brasilien (0:1) wechselt ihn Bundestrainer Helmut Schön für Bernard Dietz ein. 1980: Rom, 22. Juni: Deutschland gewinnt 2:1 gegen Belgien und wird Europameister unter Bundestrainer Jupp Derwall. Förster ist Stammspieler, steht in allen vier EM-Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. 1982: Vizeweltmeister: Am 11. Juli unterliegt Deutschland im Finale gegen Italien mit 1:3. Für die DFB-Elf sind in Madrid die Förster-Brüder am Ball. Karlheinz wird später zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gewählt. 1984: 19. Mai, vorletzter Bundesliga-Spieltag: Der VfB Stuttgart mit Kapitän Karlheinz Förster gewinnt 2:1 bei Werder Bremen und ist erstmals nach 32 Jahren wieder Deutscher Meister. 1986: Försters 81. und letztes Länderspiel ist das WM-Finale gegen Argentinien (2:3) in Mexiko City. Danach wechselt er zu Olympique Marseille - nach 272 Bundesliga- und 39 Zweitliga-Spielen für den VfB Stuttgart. 1989: Gewinn des Doubles - französische Meisterschaft und Pokalsieg - mit Olympique Marseille. 1990: Nach 103 Erstliga-Spielen für Marseille beendet Förster mit knapp 32 Jahren verletzungsbedingt seine Profikarriere. Er kehrt nach Deutschland zurück und wird Repräsentant für Adidas. 1995: Förster wird Manager beim Zweitligisten SV Waldhof Mannheim, hört zum Jahresende wieder auf. 1998: Im März steigt Förster als Sportdirektor beim VfB Stuttgart ein. 2001: Zu Jahresbeginn tritt er als VfB-Sportdirektor zurück. Einige Wochen später wird Förster Spielerberater, erster Mandant ist der damals 19-jährige Kevin Kuranyi. 2018: Förster betreut als Spielerberater unter anderem die DFB-Nationalspieler Niklas Süle und Timo Werner sowie Bundesliga-Kicker wie Daniel Didavi, Alexander Esswein, Kevin Stöger. (rol)

Seine nächste Station war der VfB Stuttgart, der damals unter Trainer Istvan Sztani noch in der zweiten Liga spielte. Karlheinz Förster: "Als junger Spieler lebte ich damals noch bei Gasteltern in Stuttgart, dazu das professionelle, etwas kühle Umfeld. Ich gestehe, ich hatte Heimweh."

Doch aufgeben, das war und ist für den ehemaligen Vorstopper der Nation ein Fremdwort. Die Geschichte wendete sich zum Guten und spätestens nach dem Aufstieg in die Bundesliga und dem erfrischenden Offensivfußball unter Trainer Jürgen Sundermann übernahm Karlheinz Förster immer mehr Verantwortung innerhalb des Teams, war mit 21 Jahren beim Gewinn der Europameisterschaft eine feste Größe in der Nationalelf und lieferte beim 2:0-EM-Finalsieg gegen Belgiens Offensivstar Jan Ceulemans eine beeindruckende Vorstellung ab.

Zwei Jahre danach war er bereits Fußballer des Jahres. Und als sein Bruder Bernd vom 1. FC Saarbrücken zu ihm nach Stuttgart wechselte, wo die Förster-Brüder dann acht Jahre lang zusammenspielten, war sein Fußballerglück komplett.

Hintergrund Elf Fragen Wie war der erste Profivertrag dotiert? Lange her. Das müssten zwischen 3000 und 5000 D-Mark im Monat gewesen sein. Ich weiß aber noch, dass es beim VfB eine Zuschauerbeteiligung gab. Und weil das Neckarstadion oft gut besetzt war, hat sich das Gehalt auch mal verdoppelt. Ihr größter Erfolg als Fußballer? [+] Lesen Sie mehr Elf Fragen Wie war der erste Profivertrag dotiert? Lange her. Das müssten zwischen 3000 und 5000 D-Mark im Monat gewesen sein. Ich weiß aber noch, dass es beim VfB eine Zuschauerbeteiligung gab. Und weil das Neckarstadion oft gut besetzt war, hat sich das Gehalt auch mal verdoppelt. Ihr größter Erfolg als Fußballer? Ganz persönlich: Die Wahl zum "Fußballer des Jahres" 1982. Abwehrspieler werden selten damit ausgezeichnet. Mit der Mannschaft: die deutsche Meisterschaft 1984 mit dem VfB Stuttgart. Der Verein und die ganze Region hatten über 50 Jahre lang darauf gewartet. Ebenfalls großartig: Als junger Kerl mit der Nationalelf 1980 Europameister zu werden. Das Spiel Ihres Lebens? Höhepunkte waren die beiden WM-Endspiele gegen Italien 1982 und gegen Argentinien 1986 mit Superstar Maradona. Das dramatischste Spiel war das WM-Halbfinale 1982 gegen Frankreich. Wir lagen in der Verlängerung 1:3 zurück, schafften noch den 3:3-Ausgleich und gewannen im Elfmeterschießen. Bester Trainer? Jürgen Sundermann. Mit ihm sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und haben sofort oben mitgespielt. Er konnte uns Spieler begeistern. Ihr unangenehmster Gegenspieler? Horst Hrubesch. Er war groß, kopfballstark und hat seinen wuchtigen Körper immer voll eingesetzt. Ihr liebster Mitspieler? Mein Bruder Bernd. Sympathischster Teamkollege? Hans-Peter Briegel in der Nationalmannschaft. Ein bodenständiger Typ mit tadelloser Einstellung. Er war mir und meinem Bruder sehr ähnlich. Beeindruckendste Persönlichkeit? Gerhard Mayer-Vorfelder. Ein Kumpeltyp, aber auch durchsetzungsstark. Als Politiker und Vereinspräsident umtriebig, ein Macher. Und er konnte Kritik aushalten. Was bedauern Sie am meisten? Die verlorenen WM-Endspiele 1982 und 1986. Wir waren beide Mal nahe dran. 1982 hatten wir die stärkere Mannschaft, 1986 fiel Argentiniens 3:2-Siegtreffer erst kurz vor Schluss. Wichtigste Erfahrung als Profi? Nie nachlassen, hart arbeiten! Bei mir ging es extrem schnell nach oben, aber mit dem Erreichten habe ich mich nie zufrieden gegeben. Das hat mich noch mehr angespornt. Lebensmotto? Fußball ist mein Leben - und wird es bleiben. Deswegen bin ich auch nach der aktiven Karriere dem Fußball treu geblieben. (rol)

Dass letztlich seine Heimatverbundenheit auch einen Wechsel zum FC Bayern München im Weg stand, bestreitet Karlheinz Förster nicht. "Der Uli Hoeneß saß bei uns in Schwarzach schon im Wohnzimmer. Das Jahresgehalt wäre höher gewesen, doch mir gefiel es beim VfB Stuttgart in jener Zeit ausgesprochen gut und ich sagte Bayern ab."

Diese Sichtweise versucht er auch als Spielerberater seinen Schützlingen zu vermitteln: "Nicht immer ist der Verein mit dem besten finanziellen Angebot auch der richtige für einen Fußballer. Da spielen häufig auch andere Faktoren eine Rolle."

Während Ehefrau Petra nach 20 Jahren in der Kommunalpolitik (stellvertretende Bürgermeisterin, Vorsitzende des Wildpark-Fördervereins) sich von ihren Ämtern zurückzog, denkt das Geburtstagskind noch lange nicht ans Zurücklehnen. "Ich gebe meine Erfahrung gerne als Berater an junge Menschen weiter."

Nur eine Frage lässt Förster im Gespräch unbeantwortet: Wo er seinen heutigen 60. Geburtstag mit seiner Frau, seinen drei erwachsenen Kindern und vier Enkelkindern verbringt. Nur soviel verrät er: "Ich bin weg."