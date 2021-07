Von Wolfgang Brück

Mannheim. Schlag 19.49 Uhr beginnt am Samstag die große Party. Der VfR Mannheim ist 125 Jahre alt. 1949 war nicht das Gründungsjahr. Es ist das Datum, von dem der Verbandsligist bis heute zehrt: Vor 72 Jahren wurden die Rasenspieler deutscher Fußballmeister. 92.000 Zuschauer erlebten in Stuttgart den 3:2-Sieg über Borussia Dortmund. Damals war der Sechstligist nicht nur auf Augenhöhe mit Dortmund. In den 60-er Jahren konkurrierte der VfR mit Bayern München um den Aufstieg in die Bundesliga.

Egon Scheuermann überreicht seinem Sohn Boris den Krug, den es zur Meisterschaft gab. Foto: Privat

Beim 125. Geburtstag sollen Erinnerungen wach werden. Die Meisterschale ist da und am Freitag werden Ehemalige wie Christian Mühlbauer, Kann Erdogdu, Oliver Tutsina, Ralf Ebner und einige mehr beweisen, dass man Fußball spielen nie verlernt. Im Turnier treten drei ehemalige Trainer-Größen mit ihren damaligen Mannschaften gegeneinander an: Gernot Jüllich, Stephan "Steps" Groß und Kenan Kocak.

Am Samstag stellen sich ab zehn Uhr die fast 20 Jugend-Mannschaften vor, ehe um 19.49 Uhr der offizielle Teil mit Reden, Musik, gutem Essen und Trinken beginnt. Bewusst hat man sich als Austragungsort für die Plätze am Josef-Bußjäger-Weg hinter dem Rhein-Neckar-Stadion entschieden. Hier ist die florierende Nachwuchs-Abteilung zu Hause. "Damit wollen wir zeigen, dass wir zwar traditionsbewusst sind, sich aber unser Blick in die Zukunft richtet ", sagt Präsident Boris Scheuermann. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.