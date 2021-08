Von Michael Wilkening

Tokio. Franziska Hauke hatte früh in der Partie bemerkt, was sie nicht bemerken wollte. "Bei einigen war Verzweiflung zu sehen", sagte die 31-jährige Hamburgerin. Verunsicherung lässt sich im Hockey überwinden, eine Formschwäche auch – aber wie soll eine Mannschaft ein K.o.-Spiel bei Olympischen Spielen gewinnen, wenn Verzweiflung vorherrscht? Die Antwort gab die Damen-Nationalmannschaft im "Oi Hockey Stadium" auf dem Feld, sie blieb beim 0:3 gegen Argentinien chancenlos und verpasste den Einzug ins Halbfinale. Nach der Bronze-Medaille vor fünf Jahren in Rio de Janeiro bleiben die Hockey-Damen in Tokio ohne Entlohnung mit Edelmetall.

"Das ist ein Tag, den man gerne aus dem Gedächtnis streicht", sagte Lisa Altenburg. Altenburg und Hauke sind zwei Routiniers der deutschen Mannschaft, beide waren vor fünf Jahren dabei, es ist unwahrscheinlich, dass sie in drei Jahren bei den Spielen in Paris noch im Team stehen werden. "Es ist traurig, dass ich mein letztes Länderspiel auf diese Weise verloren habe", sagte Hauke, wie allen deutschen Spielerinnen waren ihre Augen feucht. Unmittelbar nach dem Match waren auf dem Platz viele Tränen der Enttäuschung geflossen.

Der Frust war spürbar, der Ärger über die eigene Leistung auch. Im wichtigsten Match der vergangenen Jahre wirkten die Deutschen nicht bereit, in jedem Fall nicht so bereit wie der Gegner aus Südamerika. Die Argentinierinnen waren athletischer, schneller und zweikampfstärker. Hauke, Altenburg und die Kolleginnen hingegen zaghaft, nervös und nach kurzer Zeit verzweifelt. Die Deutschen hatten etwa ebenso viel Ballbesitz wie ihr Kontrahent, der wusste mit seiner Hälfte aber deutlich mehr anzufangen. Kurz vor der Pause brachte Argentinien die Überlegenheit durch Agustina Albertario (27.) und Maria Granatto (29.) auf die Anzeigetafel.

Xavier Reckinger sah in der zweiten Halbzeit eine kämpferische deutsche Mannschaft, aber der Belgier musste anerkennen, dass ein Sieg abseits des Erreichbaren blieb. "Wir konnten unseren Plan nicht umsetzen und haben keine Lösungen gefunden", sagte der Bundestrainer. Mit etwas Abstand, nach der ersten Enttäuschung, möchte er in der Analyse nach Gründen für die Niederlage suchen. Unmittelbar nach der Pleite blieb Reckinger im Ungefähren. "Vielleicht muss man solche Spiele erleben, um stärker zu werden", grübelte er.

In vielen Matches im Vorfeld der Olympischen Spiele hatten die deutschen Damen gegen Argentinien mitgehalten, viele Duelle gewonnen – aber im wichtigen Moment waren die Südamerikanerinnen galliger, giftiger und entschlossener. Zudem waren sie athletisch überlegen. Reckinger muss mit seinem Team also im mentalen und körperlichen Bereich zulegen, um in drei Jahren für ein K.o.-Spiel bei Olympia in Paris bereit zu sein. "Uns haben der Mut und die Überzeugung gefehlt", prangerte Altenburg an. Das Viertelfinale in Tokio haben die deutschen Damen in erster Linie im Kopf verloren.

Altenburg und Hauke werden aufhören, aber viele Spielerinnen den durch die Corona-Pandemie auf drei Jahre verkürzten nächsten olympischen Zyklus mitmachen. "Wir haben viel Potenzial in der Mannschaft", sagte Reckinger und klang überzeugt. Neun der 16 Spielerinnen sind 25 Jahre alt oder jünger. "Wir sehen und 2024 in Paris wieder", sagte Sonja Zimmermann. Die Verteidigerin ist 22 Jahre alt und war direkt nach dem Ausscheiden bei ihren ersten Olympischen Spielen schon entschlossen, einen weiteren Anlauf zu wagen.