Von Achim Wittich

Leverkusen/Heidelberg. Der tollen menschlichen Aktion folgte auch sportlich kein Rückschlag nach vier Siegen in Serie. Die Spieler der TSG Hoffenheim hatten die Mannschaftskasse geplündert und Weihnachtsgeschenke für mehrere Hundert Kinder aus der Region gekauft, die Heiligabend in umliegenden Krankenhäusern verbringen müssen. Sie werden in Sinsheim, Heidelberg, Heilbronn und Mosbach verteilt. Am Mittwochabend verteilte "Hoffe" zwar zwei Weihnachtspräsente an Bayer Leverkusen, erkämpfte sich aber beim Duell des Tabellendritten gegen den Vierten nach einem 0:2-Rückstand noch ein verdientes 2:2 (0:1).

Leverkusen habe "eine Mannschaft, die gespickt ist mit unglaublicher Qualität", sagte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß vorm Top-Duell des vorletzten Hinrundenspieltages, wollte aber mit seiner Mannschaft beim Werksklub dennoch "etwas reißen".

Die hohe Qualität der Rheinländer zeigte sich schnell. Nach nicht einmal zwei Zeigerumdrehungen hätte Torjäger Patrik Schick, der bisher bereits 14 Saisontore auf dem Konto angesammelt hat, treffen müssen, vergab aber allein vor Oliver Baumann (2.). Dann jubelte Florian Wirtz in seinem 50. Bundesligaspiel für Bayer, doch dase Ausnahmetalent war aus einer Abseitsposition gestartet.

Langsam sortierte sich Hoffenheim, Hoeneß hatte im Vergleich zum 2:1-Sieg am vergangenen Samstag in Freiburg drei Änderungen in der Startformation vorgenommen. Florian Grillitsch, Sebastian Rudy und Christoph Baumgartner durften von Beginn an für Stefan Posch, Angelo Stiller und Munas Dabbur ran.

Rudy geriet mit Moussa Diaby in den Clinch. Beide kassierten die Gelbe Karte, Diaby war für seine Ohrfeige dabei noch gut bedient. David Raum zog in der 27. Minute nach einem Bodycheck gegen Karim Bellarabi mit seiner Verwarnung nach – die Konkurrenten schenkten sich schon früh nichts.

Piero Hincapié hätte Sekunden später die Chemie-Kicker in Führung bringen müssen, traf den rechten Pfosten (28.). "Hoffe" war zu spendabel, hätte sich nach einer halben Stunde über einen Rückstand nicht beschweren dürfen, auch wenn Chris Richards an die Latte köpfte (34.). Jetzt reichte es Schick endgültig. Aus kürzester Distanz beförderte er den Ball ins Netz. Baumann versuchte alles, aber der Ball flutschte durch (37.). Nur der erneut grandiose TSG-Keeper verhinderte gegen Wirtz das 2:0 (41.).

Mit Pavel Kaderabek für Kevin Akpoguma machten die Kraichgauer nach der Pause mächtig Dampf, doch Andrej Kramaric blieb sein 100. Pflichtspieltor für 1899 weiter verwehrt (50.). Der Kroate und seine Mitspieler drängten auf den Ausgleich – und das führende Team lauerte auf Kontermöglichkeiten.

Ein tolles Fußballspiel mit Chancen hüben wie drüben sahen die knapp über 13.000 Zuschauer in der BayArena. Und dann war Schick nach etwas mehr als einer Stunde wieder zur Stelle. Diesmal mit dem Kopf. Unglaublich: Die acht letzten Treffer für Bayer gehen alle auf sein Konto. Schicks 2:0 (63.) schien die Vorentscheidung zu sein. Doch Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur (83.) brachten die nie aufgebenden Hoffenheimer innerhalb von drei Minuten ins Spiel zurück. Diese TSG-Mannschaft hat wahrlich ein großes Herz.

Leverkusen: Hradecky - Kossounou (82. Retsos), Tah, Tapsoba, Hincapie - Palacios, Demirbay (64. Aranguiz) - Bellarabi (64. Adli), Wirtz (82. Andrich), Diaby - Schick (90.+4 Alario)

Hoffenheim: Baumann - Vogt, Grillitsch, Richards - Akpoguma (46. Kaderabek), Rudy (46. Stiller), Samassekou (82. Adamyan), Raum - Baumgartner (68. Dabbur) - Kramaric, Bebou (68. Rutter)

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 13.272

Tore: 1:0 Schick (37.), 2:0 Schick (63.), 2:1 Stiller (80.), 2:2 Dabbur (83.)

Gelb-Rote Karte: Diaby (Leverkusen) wegen wiederholten Foulspiels (90.+2)