Von Nikolas Beck

Sinsheim. Der Auftrag war klar definiert. "Wir wollen im Pokal Werbung für uns machen", sagte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Zweitrundenduell am Dienstagabend gegen Holstein Kiel. Und angesichts der vielen freien Plätze in der Sinsheimer Arena – nur 5033 Zuschauer waren gekommen – scheint ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch dringend nötig zu sein.

Diejenigen, die gekommen waren, haben es jedenfalls nicht bereut. In einem über 90 Minuten mehr als munteren DFB-Pokal-Spiel setzte sich die TSG am Ende mit 5:1 (2:0) durch und zog ungefährdet ins Achtelfinale ein. Erst zum zweiten Mal in den vergangenen sieben Spielzeiten.

"Wir hätten uns das Leben leichter machen können", analysierte Hoeneß hinterher. Unterm Strich habe ich aber einen guten, dominanten Auftritt meiner Mannschaft gesehen."

Eine Mannschaft, die der 39-Jährige im Vergleich zum 0:4 am Samstag in München ordentlich durcheinandergewirbelt hatte: Für Grillitsch, Geiger, Samassékou, Bruun Larsen und Bebou begannen Vogt, Stiller, Rudy, Dabbur und Rutter.

Letzterer war es auch, der die Führung der TSG bereits mit dem ersten gefährlichen Angriff einleitete (3. Minute). Erst düpierte der Franzose Kiels Lorenz mit einem Beinschuss, seine Hereingabe drückte dann van den Bergh unglücklich ins eigene Tor. Zuvor hätte Bartels bereits nach 30 Sekunden die Gäste in Front bringen können. Seine Volleyabnahme segelte aber knapp über den Kasten von Oliver Baumann.

In der äußerst schwungvollen Anfangsphase hätte Kiel beinahe ein zweites Mal ins falsche Tor getroffen, als Neumann vor "Hoffes" Nationalspieler Raum an den Ball kam, diesen aber knapp über die Querlatte "klärte" (7.). Dabburs Kopfball flog genauso drüber (14.). Nur um Zentimeter daneben setzte Kramaric seinen Freistoß von der Strafraumkante (29.).

Man konnte also wahrlich nicht behaupten, dass es die TSG nur dank der fleißigen Mithilfe der Nordlichter auf die Anzeigetafel schaffen könnte.

Dennoch: Auch den zweiten Treffer der Blauen an diesem Abend schoss einer im weißen Trikot: Wahl bugsierte die Kugel aus dem Strafraumgetümmel mit der Spitze ins eigene Netz. Die bei weitem nicht voll besetzte, aber gut gelaunte Südkurve konnte sich ein gehässiges Lachen nicht verkneifen, als Stadionsprecher Mike Diehl abermals keinen Torschützen verkünden konnte. Sei’s drum. Der starke Dabbur probierte es weiter, scheiterte aber zweimal an KSV-Keeper Gelios (43./44.).

Eine Partie, die zur Pause gut und gerne bereits hätte entschieden sein können, wurde unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Hälfte wieder spannend: Neumann gelang nach einer Ecke im Nachschuss der Anschluss (47.). "Ein denkbar ungünstiger Start", fand Hoeneß, freute sich aber "über eine gute Reaktion" seiner Elf. Denn die Abwehrreihe des ehemaligen Hoffenheimer U 19-Trainers Marcel Rapp, erst Anfang Oktober nach Kiel gewechselt, hatte nun endgültig beschlossen, die Arbeit einzustellen. Rudy (52.) und erneut gleich zweimal Dabbur (53./54.) ließen beste Gelegenheiten ungenutzt.

Unfassbar. Noch immer führte "Hoffe" 2:1, ein eigenes Tor wollte aber einfach nicht gelingen. Bis Angelo Stiller kam: Der 20-jährige Linksfuß traf zum 3:1 (59.). Und auch Mike Diehl, der Mann am Mikrofon, verkündete erleichtert: "Diesmal haben wir ihn selbst gemacht."

Wer jetzt allerdings dachte, der Chancenwucher habe ein Ende, sah sich getäuscht. Auch Kramaric brachte den Ball wenig später aus guter Position nicht im Kasten des Zweitligisten unter. 21 Hoffenheimer Torschüsse standen am Ende in der Statistik.

Die meisten davon von Dabbur. Und als der Israeli nach einem tollen doppelten Doppelpass mit Skov dann endlich auch ins Schwarze traf (72.), waren die letzten Zweifel beseitigt, dass die TSG gegen die Gäste von der Kieler Förde nicht erneut frühen Pokal-Schiffbruch erleiden würde. Im Gegenteil: Der eingewechselte Bruun Larsen erhöhte sogar noch auf 5:1.

Kurz danach wurde auf den Rängen "Oh, wie ist das schön" und "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" angestimmt.

Das nennt man dann wohl erfolgreiche Eigenwerbung.

Hoffenheim: Baumann - Posch (78. Gacinovic), Vogt, Richards - Akpoguma, Stiller, Rudy, Raum (63. Skov) - Kramaric (63. Samassékou) - Rutter (77. Adamyan), Dabbur (77. Bruun Larsen).

Kiel: Gelios - Neumann (68. Korb), Wahl, Lorenz, van den Bergh - Erras (68. Sander) - Holtby (58. Skrzybski), Mühling - Bartels, Pichler (76. Arp), Reese (58. Mees).

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen); Tore: 1:0 van den Bergh (3. Eigentor), 2:0 Wahl (31. Eigentor), 2:1 Neumann (47.), 3:1 Stiller (59.), 4:1 Dabbur (72.), 5:1 Bruun Larsen (84.); Zuschauer: 5033; Beste Spieler: Rutter, Dabbur - Neumann, Erras.

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 21.36 Uhr