Patrick Harris (in Blau) erzielte gegen Spitzenreiter Rot-Weiß Köln die zwischenzeitliche Führung, zum Sieg reichte es nicht. Foto: vaf

Mannheim. (leo) Der Mannheimer HC hat seinen dritten Platz in der Hockey-Bundesliga zwar behauptet, doch mit nur einem mageren Heimpunkt nach einer 3:4 (1:1)-Niederlage gegen Spitzenreiter Rot-Weiß Köln und einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Verfolger UHC Hamburg konnten weder Trainer Michael MC Cann noch sein Team letztlich zufrieden sein.

Der MHC wartet jetzt seit fünf Heimspielen auf einen Sieg, die Konkurrenz ist merklich nähergekommen. Insbesondere die mangelnde Torgefahr bremste die Mannheimer an diesem Wochenende aus, denn kämpferisch war der McCann-Truppe kein Vorwurf zu machen. So trafen gegen Köln Lucas Vila und Patrick Harris zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, mehr als Danny Nguyens Strafeckentreffer zum 3:4 gelang dann nicht mehr. Gegen Hamburg, beim Erstligadebüt des 16-jährigen Jugendnationaltorhüters Jean Danneberg, glich Luis Holste mit seinem ersten Saisontor die Führung der Hanseaten aus.

Unter der Rubrik Arbeitssieg ist der knappe 4:3 (2:0)-Heimerfolg der Damen des MHC über Uhlenhorst Mülheim einzuordnen. Trotz Dauerdruck auf das gegnerische Gehäuse baute das Team des Trainergespanns Nicklas Benecke und Philipp Stahr Mülheim durch Nachlässigkeiten in der Abwehr immer wieder auf. Die 2:0-Pausenführung von Nike Lorenz (2. Minute) und Sonja Zimmermann (20.) durch verwandelte Strafecken hätte für Sicherheit sorgen können, doch nach zwei Gegentoren innerhalb von sieben Minuten (36. und 43.) hieß es plötzlich 2:2. Lydia Haase brachte mit einem spektakulären Überkopf-Volley ihre Farben erneut in Führung (51.). Doch weil dem MHC nur eine Minute später eine Strafecke durchrutschte, war erneut Gleichstand angesagt. Fast im Gegenzug gelang Nadine Kanler der 4:3-Siegtreffer. "Letztlich wissen wir jetzt, dass wir in den nächsten Trainingseinheiten noch viel zu tun haben, aber auch, dass wir, wenn es eng wird, immer noch eine Antwort haben", blickte Coach Stahr voraus.

Die Damen des TSV Mannheim konnten den Rückenwind aus der guten Hallensaison dagegen nicht mitnehmen. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Carsten Müller - mit Corinna Przybilla, Antje Rink und Antonella Tilk fielen gleich drei Stammkräfte kurzfristig aus - unterlag beim Tabellennachbarn Münchner SC mit 1:2 (1:1) und befindet sich damit weiterhin nur wegen des besseren Torverhältnisses auf einem Nichtabstiegsplatz. "Ein Unentschieden wäre sicherlich leistungsgerechter gewesen", bilanzierte Müller: "Trotzdem muss man sehen, dass wir in dieser Konstellation sehr zufrieden sein müssen. Auf der Leistung kann man aufbauen." Die frühe Münchner Führung nach zehn Minuten hatte Laura Keibel (18.) ausgeglichen, bei Gleichstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das 2:1 der Gastgeberinnen (42.) bedeutete trotz Chancen auf beiden Seiten den Endstand.