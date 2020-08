Von Eberhard Reuß

Hockenheim. Es ist ein halbes Jahrhundert her, aber wer den ersten Formel-1-Grand Prix in Hockenheim vor Ort erlebt hat, vergisst dieses Rennen nie. Jacky Ickx stand damals mit seinem Ferrari 312B auf der Pole Position: "Es ist, als ob es erst gestern gewesen wäre. Eines der besten Rennen der Formel 1 in den 1970-er Jahren. Weil bis zur letzten Runde niemand wusste, wer gewinnen würde."

Jacky Ickx ist heute 75. Von den 21 Formel-1-Rennfahrern, die am 2. August 1970 im Motodrom gestartet waren, sind noch sechs unter uns. Neben Ickx die Weltmeister Jackie Stewart, Mario Andretti und Emerson Fittipaldi sowie Henri Pescarolo und Jackie Oliver.

Aus dem Starterfeld von damals wurden Pedro Rodriguez und Jo Siffert 1971, François Cevert 1973, Ronnie Peterson 1978 und Rolf Stommelen 1983 bei Rennunfällen ums Leben kommen.

Jochen Rindt am 2. August 1970 mit dem Lorbeerkranz. Foto: Imago

Und zuallererst Jochen Rindt, der diesen Grand Prix in Hockenheim nach einem atemberaubenden Zweikampf mit Jacky Ickx, gewinnt. Der 28-jährige Rennfahrer mit deutschem Pass, österreichischer Rennlizenz und Wohnsitz in der Schweiz stirbt keine fünf Wochen später, am 5. September 1970, beim Abschlusstraining zum Großen Preis von Italien in Monza, als an seinem Lotus 72 eine Bremswelle bricht.

Es war Jochen Rindt, der im Sommer 1970, nach den tödlichen Unfällen von Bruce McLaren und Piers Courage, im Namen seiner Formel-1-Rennfahrerkollegen die Nürburgring GmbH aufgefordert hatte, zusätzliche Leitplanken und Fangzäune entlang der Nordschleife zu errichten. Im SWF-Fernsehen sagte Jochen Rindt damals: "Durch die Unfälle der letzten Zeit, diese fürchterlichen Katastrophen, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wesentlich mehr für die Sicherheit geschehen muss und dass Rennstrecken für die Formel-1-Rennwagen noch wesentlich sicherer gemacht werden müssen."

Hintergrund Die Sieger von Hockenheim 1970 - Jochen Rindt (Österreich)/Lotus 1977 - Niki Lauda (Österreich)/Ferrari 1978 - Mario Andretti (USA)/Lotus 1979 - Alan Jones (Australien)/Williams 1980 - Jacques Laffite (Frankreich)/Ligier 1981 - Nelson Piquet (Brasilien)/Brabham 1982 - Patrick Tambay (Frank-reich)/ Ferrari 1983 - René [+] Lesen Sie mehr Die Sieger von Hockenheim 1970 - Jochen Rindt (Österreich)/Lotus 1977 - Niki Lauda (Österreich)/Ferrari 1978 - Mario Andretti (USA)/Lotus 1979 - Alan Jones (Australien)/Williams 1980 - Jacques Laffite (Frankreich)/Ligier 1981 - Nelson Piquet (Brasilien)/Brabham 1982 - Patrick Tambay (Frank-reich)/ Ferrari 1983 - René Arnoux (Frankreich)/Ferrari 1984 - Alain Prost (Frankreich)/McLaren 1986 - Nelson Piquet (Brasilien)/Williams 1987 - Nelson Piquet (Brasilien)/Williams 1988 - Ayrton Senna (Brasilien)/McLaren 1989 - Ayrton Senna (Brasilien)/McLaren 1990 - Ayrton Senna (Brasilien)/McLaren 1991 - Nigel Mansell (Großbritannien)/Williams 1992 - Nigel Mansell (Großbritannien)/Williams 1993 - Alain Prost (Frankreich)/Williams 1994 - Gerhard Berger (Österreich)/Ferrari 1995 - Michael Schumacher (Deutschland)/Benetton 1996 - Damon Hill (Großbritannien)/Williams 1997 - Gerhard Berger (Österreich)/Benetton 1998 - Mika Häkkinen (Finnland)/McLaren 1999 - Eddie Irvine (Großbritannien)/Ferrari 2000 - Rubens Barrichello (Brasilien)/Ferrari 2001 - Ralf Schumacher (Deutschland)/Williams 2002 - Michael Schumacher (Deutschland)/Ferrari 2003 - Juan Pablo Montoya (Kolumbien)/Williams 2004 - Michael Schumacher (Deutschland)/Ferrari 2005 - Fernando Alonso (Spanien)/Renault 2006 - Michael Schumacher (Deutschland)/Ferrari 2008 - Lewis Hamilton (Großbritannien)/McLaren 2010 - Fernando Alonso (Spanien)/Ferrari 2012 - Fernando Alonso (Spanien)/Ferrari 2014 - Nico Rosberg (Deutschland)/Mercedes 2016 - Lewis Hamilton (Großbritannien)/Mercedes 2018 - Lewis Hamilton (Großbritannien)/Mercedes 2019 - Max Verstappen (Niederlande)/Red Bull

In der Eifel sieht man sich außerstande, die Forderungen rechtzeitig zu erfüllen. Als Resultat verlegt der Automobilclub von Deutschland (AvD) als Veranstalter den Großen Preis von Deutschland kurzfristig auf den Hockenheimring. Die Formel-1-Rennfahrer, zusammengeschlossen in der Grand Prix Drivers Association sind einverstanden und wollen an den Start gehen. Keine vier Wochen bleiben Zeit, um das Rennen im Motodrom zu organisieren.

Jörg Bensemann, heute Präsident des Badischen Motorsport Clubs, hatte das damals vor Ort miterlebt: "Meine Mutter war für den Kartenverkauf zuständig. Vorbestellungen per Telefon, Brief oder Telex. Kein Fax, keine E-Mails, kein Internet. Aber es hat irgendwie dann doch funktioniert. Es war toll."

Eingangs der Zielkurve rast Chris Amon auf seinem March 701-Cosworth nur wenige Meter an Zuschauern und Journalisten vorbei – Rennsicherheit gab es nicht. Foto: Hartmut Dörrie

Am Rennsonntag ist Hockenheim zugeparkt, Staus ohne Ende, die Tribünen im Motodrom restlos überfüllt, Fans klettern auf die Tribünendächer. Sind es 100.000 Zuschauer gewesen? 120.000? So massiv und spürbar ist der Andrang selbst zu den späteren Jahren im Zeichen des "Schumi-Fiebers" nie wieder gewesen. Der Bier-Nachschub bereitet Sorgen, besonders clevere Hockenheimer verkaufen nach Rennende Wasser an die heimreisenden und im Stau feststeckenden Rennfans.

Waren die Formel-1-Stars von damals wirklich "Gladiatoren in der Zirkus-Arena"? So beschreiben das zeitgenössische Kommentatoren jedenfalls. Vor dem Start fahren die Rennidole noch eine Ehrenrunde. Jeweils zu zweit im neuen VW-Porsche 914 und zum begeisterten Publikum winkend. Im ersten Sportwagen des Konvois sitzen Jacky Ickx und Jochen Rindt, nach dem Training auf den Startplätzen eins und zwei. Und die beiden haben sich damals verständigt, mit Blick auf die zu erwartende Hetzjagd mit atemberaubenden Windschattenduellen. Jacky Ickx hat das so beschrieben, wie das im Rennen dann bei Tempo 300 auf den langen Geraden im Hockenheimer Hardtwald ablief: "Wenn ich Jochen überholen wollte, zeigte er mit seinem Finger zum Rückspiegel: Überhol mich links. Wenn er an mir vorbeiziehen wollte, deutete ich auf die andere Seite: Mach es!"

Jochen Rindt ist damals Spitzenreiter in der Formel-1-WM, hat drei Rennen in Folge mit seinem keilförmigen Lotus 72 gewonnen. In Hockenheim wechselt ständig die Spitze zwischen Rindt und Ickx. Nur der Ferrari-Teamkollege des Belgiers, Clay Regazzoni, hat während zwei von 50 Runden kurz die Nase vorn. Um die 440 PS bringen der 12-Zylinder-Ferrari und der Cosworth V8 im Lotus auf die Piste. Laut und brutal. Wildes Driften und Sliden. Noch keine Slicks. Keine Servolenkung. Keine Telemetrie. Kuppeln und Schalten mit Zwischengas. Formel 1 mit Hand und Fuß.

Zwei Runden vor Schluss zwängt sich Jochen Rindt vor der ersten Bremskurve im Wald an Jacky Ickx vorbei. Die Entscheidung. "Er war einfach besser als ich", lächelt Jacky Ickx Jahrzehnte später. Herbie Blash, damals Rindts Rennmechaniker, erinnert sich: "Jochen war so zufrieden mit dem Auto. Und sagte: Ein Affe hätte heute damit gewinnen können."

Keine Minute nach der Siegerehrung mit Jacky Ickx auf dem Podium nimmt Jochen Rindt ein Mikrofon in die Hand. Er hat eine eigene Fernsehsendung im ORF, Titel "Motorama", Redakteur Lucky Schmidtleitner steht mit dem Kamerateam bereit, und Jochen Rindt interviewt sich und Jacky Ickx: "Ich hab es sehr geschätzt, wie wir diese Rennen gegeneinander gefahren sind, es war sehr schön." Antwortet Jacky Ickx auf Englisch. Und Jochen Rindt fügt auf Deutsch hinzu: "Auf jeden Fall war’s ein Superrennen zusammen, wir haben uns gegenseitig nie behindert und sind, glaub ich, beide sehr zufrieden."

Das gilt auch für die Zuschauer – damals am Hockenheimring. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Rennen in der Geschichte des Hockenheimrings. Die Demonstration, dass die große Formel 1 auch in einer Kleinstadt Rennen bestreiten kann. Und es bleibt auch deshalb ein unvergessliches Rennen, weil es, damals ungeahnt und undenkbar, der letzte Grand-Prix-Sieg des Jochen Rindt ist. Er wird als Toter Formel 1-Weltmeister, weil niemand anderer bis zum Ende der Saison 1970 mehr WM-Punkte einfährt.

Wenn Jacky Ickx damals in Hockenheim gewonnen hätte, wäre der Belgier Weltmeister geworden. Viel zu viele Konjunktive. Aber das ist für Jacky Ickx damals wie heute kein Gedanke wert gewesen: "Manchmal löst sich alles wie von selbst. Das Schönste war zu erleben, wie der Weltmeistertitel dann doch noch an Jochen ging."