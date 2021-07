Von Claus Weber

Tokio/Heidelberg. Statt Trübsal zu blasen, lächelte Philip Heintz nach seinem letzten großen Rennen und der ersten Enttäuschung über den verpassten Endlauf. Als Siebter hatte er in seinem Halbfinale über 200 Meter Lagen angeschlagen. Das war nicht schnell genug. Der 30-Jährige vom SV Nikar Heidelberg blieb mit 1:58,13 Minuten deutlich über seiner deutschen Bestzeit von 1:55,76 Minuten. Und trotzdem verabschiedete er sich nicht im Gram von der olympischen Bühne. "Ich habe zehn Jahre meinen Traum gelebt", sagte der gebürtige Mannheimer. Schon als Jugendlicher habe er immer gedacht, wie cool es wäre, mal Profisportler zu sein.

Sein Wunsch ging in Erfüllung. Eine Dekade lang gehörte er der Schwimm-Weltspitze an, war Kurzbahn-Europameister 2013 und 2017 und zweimal Vize-Europameister auf der langen Bahn (2014 und 2018). "Schade, dass es nie für eine WM- oder Olympiamedaille auf der Langbahn gereicht hat", hörte man dann doch ein bisschen Bedauern über das Aus in der Vorschluss-Runde.

So gerne hätte er noch einmal ein olympisches Finale erreicht, so wie 2016 in Rio, als er in deutscher Rekordzeit auf Rang sechs schwamm. Kein deutscher Beckenschwimmer war in Brasilien besser. "Ich habe alles gegeben", sagte er, "und kann mir nichts vorwerfen."

Denn eigentlich sollte schon im vergangenen Sommer Schluss sein. Doch wegen Corona wurden die Spiele verschoben – und auch Heintz hängte noch ein Jahr dran. Sein Arbeitgeber machte mit, animierte ihn dazu, die Karriere noch ein bisschen fortzusetzen.

"Das ist schade, ich hätte ihm einen besseren Abschluss gewünscht", sagte Dr. Michael Spikermann im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Der Trainer vom Bundesstützpunkt Heidelberg hatte sich – natürlich – den Wecker gestellt am frühen Donnerstagmorgen, um das Rennen seines Schützlings im Fernsehen zu verfolgen. "Der Vorlauf am Tag zuvor war noch sehr gut, den ist er kontrolliert und ruhig angegangen und hat auf den letzten 100 Metern das Tempo angezogen", sagte Spikermann. "Doch im Halbfinale war es anders, das ging schneller los." Über 50 m Schmetterling und 50 m Rücken hielt Heintz gut mit, lag aussichtsreich im Rennen. "Doch in die 50 m Brust ist er einfach nicht gut reingekommen", klagte Spikermann, "da hat er zu viele Körner gelassen." Dabei hatten Heintz und Spikermann am Bundesstützpunkt im Neuenheimer Feld noch intensiv am Brustschwimmen gefeilt.

Geholfen hat es am Ende nicht. In der Addition beider Halbfinals reichte es nur zu Platz 13. Spikermann war traurig, aber nicht total enttäuscht. "Man muss bedenken, dass das zurückliegende Jahr kein einfaches für Philip war", sagte der Trainer, "auch mental war es für ihn schwierig, noch einmal reinzufinden."

Zudem, so Spikermann, sei die internationale Konkurrenz breiter geworden. Von elf Gegnern, die in der Lage seien, die 200 m unter 1:57 Minuten zu schwimmen, hatte der Coach schon im Vorfeld gesprochen. "Und jetzt kamen noch ein paar Namen dazu, die wir nicht auf der Rechnung hatten."

Heintz habe sich bei seinen letzten Spielen ordentlich verkauft, fand der Trainer. Ab Ende August will der Heidelberger noch in der Profiserie starten, dann ist Schluss und ein Job in der Finanzbranche wartet. Sein Arbeitgeber hat ihm die Stelle freigehalten.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 20.05 Uhr

Olympia wird letzte große Station von Schwimmer Philip Heintz

Von Claus Weber

Schwimmer Philip Heintz will bei seinen dritten Spielen in den Endlauf einziehen. Foto: dpa

Tokio/Heidelberg. Für sein letztes großes Rennen hat Philip Heintz noch einmal alles gegeben. Fünf Kilo hat der 30-jährige Mannheimer abgenommen. Das sieht man ihm an. "Er ist jetzt austrainiert", sagt sein Trainer Dr. Michael Spikermann, "er ist in einem guten körperlichen Zustand, das ist aber auch notwendig, wenn man bei Olympia etwas reißen will."

Tokio wird die letzte große Station in der langen Karriere des Lagenschwimmers sein. Es sind schon seine dritten Spiele. 2012 in London reichte es nur zu Platz 27. Eine Enttäuschung. Vier Jahre später in Rio stand er im Endlauf, erreichte in deutscher Rekordzeit von 1:57,48 Minuten den respektablen sechsten Rang.

2020 in Tokio wollte er diese Platzierung noch einmal toppen und danach die Karriere ausklingen lassen. Doch dann kam Corona, die Spiele wurden verschoben und die Lebensplanung über den Haufen geworfen.

Doch sein Arbeitgeber zog mit, forderte ihn auf, noch ein Jahr dranzuhängen. "Dieser Anruf", sagte Heintz kürzlich, "hat mir den Stress genommen."

Also nutzte er das zusätzliche Jahr – und fühlt sich jetzt topfit. Allerdings: Auch die Konkurrenz auf seiner Spezialstrecke, den 200 Meter Lagen, ist größer geworden. "Es gibt mittlerweile zehn Athleten, die unter 1:57 Minuten schwimmen können", schätzt Michael Spikermann. Eine Prognose mag der Trainer gar nicht abgeben. "Das ist schwer nach dem Corona-Jahr", sagt der Rimbacher, "es gab ja kaum Wettkämpfe, Philip muss sich jedenfalls arg lang machen."

Schon der Vorlauf an diesem Mittwoch um 13.05 Uhr deutscher Zeit wird schneller sein als in den Jahren zuvor. Das Halbfinale in der Nacht zum Donnerstag (5:08 Uhr MESZ) ist das erste Zwischenziel. "Das werde ich nicht unterschätzen", sagt Heintz, "das ist für mich das Hauptrennen."

Der Einzug in den Endlauf in der Nacht zum Freitag (4:16 Uhr) wäre ein Riesen-Erfolg. "Er kann das schaffen", sagt Spikermann über seinen Schützling, den er schon seit über zehn Jahren betreut und zum Kurzbahn-Europameister 2013 und 2017 und zum Vize-Europameister 2014 und 2018 gemacht hat.

Auch für Spikermann ist Heintz‘ Auftritt in Tokio, den er daheim vor dem Fernseher verfolgen wird, etwas ganz Besonderes. "Das ist schon ein Schnitt, wenn er seine Laufbahn beendet", sagt Spikermann bedauernd, "aber das ist der Lauf der Dinge und ich wünsche ihm, dass er seine Karriere mit einem Erfolg krönt."

Nach Olympia will Heintz noch auf der Profitour vom 23. August bis Ende September starten und vielleicht im Herbst noch einige Weltcups mitnehmen. "Danach", sagt er, "ist Feierabend."