Von Michael Wilkening

Heidelberg. Peter Verclas und Peter Beck befinden sich auf der Zielgeraden, um im Bild zu bleiben. Die beiden Rennleiter des HeidelbergMan sind mit ihrem Team seit Jahresbeginn mit den Planungen des Triathlons beschäftigt, der am Sonntag knapp 1200 Sportler und viele tausend Zuschauer auf und neben die Strecke bringen wird.

Um 9.30 Uhr springen die Athleten in den Neckar und knapp zwei Stunden später erreichen die Allerbesten schon die Ziellinie des abschließenden Zehn-Kilometer-Laufes. Dazwischen liegen 1600 Meter im Fluss und eine anspruchsvolle 36-Kilometer-Strecke, die auf dem Rad zurückgelegt werden muss.

Verclas und Beck sind damit beschäftigt, die Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Teilnehmer beste Bedingungen vorfinden und möglichst wenige Blessuren davontragen, wie sie im Interview verraten. Zudem berichten beide von der Vorfreude auf die Veranstaltung und über die Tatsache, dass sie einen ganz dicken Fisch an Land gezogen haben.

Alles im Griff: Die beiden Rennleiter Peter Beck (l.) und Peter Verclas fiebern dem HeidelbergMan am Sonntag entgegen. Foto: ber

Herr Beck, Herr Verclas, haben Sie Ihre Bankkonten geplündert?

Beck: Ich weiß, worauf Sie anspielen, aber Sie müssen sich keine Sorgen machen.

Nein?

Verclas: Nein, das müssen Sie wirklich nicht. Es ist eine tolle Geschichte, dass Sebastian Kienle zehn Jahre nach seinem letzten Sieg in Heidelberg wieder an den Start geht. Das wertet unsere Veranstaltung enorm auf. Aber wir mussten dafür keine Schulden machen. Sebastian hatte sich in Heidelberg auf die Langdistanz-Europameisterschaft in Frankfurt vorbereitet und wollte deshalb jetzt auch hier beim HeidelbergMan starten.

Das klingt nach einem Glücksfall…

Beck: Das ist auch einer.

Verclas: Das ist eine richtig großartige Geschichte. Wir haben hier einen Weltmeister am Start und es spornt sicher alle anderen Teilnehmer an, sich mit einem Sebastian Kienle zu messen. Die Motivation aller wird riesig sein.

Und die der Veranstalter vermutlich auch. Sind Sie im Zeitplan hinsichtlich des Triathlons?

Verclas: Ja, das würde ich schon behaupten. Natürlich ist noch viel zu tun und die logistische Herausforderung ist jedes Jahr aufs Neue riesig, aber ich fühle uns gut vorbereitet.

Schauen Sie mit großen Interesse auf den Wetterbericht? Welche Gefahren bringt die aktuelle Hitze mit sich?

Verclas: Die Hitze ist grundsätzlich für die Durchführung des Wettbewerbs kein großes Problem. Wenn es so heiß bleiben sollte, werden wir vermehrt Schirme aufstellen, damit vor allem die Staffel-Teilnehmer Schattenplätze haben. Außerdem achten wir vermehrt auf unser Angebot fürs Trinken. Schwieriger wird es für uns, wenn es kurz vor dem Rennen regnen sollte.

Inwiefern?

Wenn die Radstrecke nass wird, steigt das Sturzrisiko, weil der Regen und die Staubschicht auf den Straßen eine gefährliche, schmierige Masse bildet. Das bedeutet für uns, wenn es regnen sollte, dass wir die gefährlichen Stellen auf den Abfahrten kurzfristig fegen müssen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder machen müssen.

Was macht die Besonderheit des Triathlons in Heidelberg aus?

Verclas: Auf der einen Seite natürlich die Schönheit der Strecke mit Schloss, Alter Brücke und Philosophenweg, das kann sonst kein Veranstalter bieten. Für mich ist aber wichtig, dass wir bescheiden geblieben sind. Wir haben keinen VIP-Club, keine VIP-Zelte. Bei uns steht Sebastian Kienle nach dem Zieldurchlauf im gleichen Bereich wie alle anderen Teilnehmer. Das macht unser Rennen aus, wir sind immer noch familiär und haben nur ehrenamtliche Helfer, auch wenn wir professionell arbeiten.

Diesmal findet das Formel 1-Rennen auf dem Hockenheim-Ring am gleichen Tag wie der HeidelbergMan statt. Welche Probleme bringt das mit sich?

Beck: In erster Linie erschwert das die Übernachtungen für die Athleten, weil die Hotelpreise explodieren, wenn die Formel 1 in Hockenheim ist. Da kosten Hotels plötzlich das Dreifache und das bekommen alle zu spüren. Hinzu kommt, dass unsere Straßensperrungen hier und da für etwas Unmut sorgen. Aber das sind alles Dinge, die wir hinkriegen. Wir sind in dem Bereich erfahren, es gab in der Vergangenheit schon diese Dopplung.

Wann würden Sie sagen, dass der HeidelbergMan ein Erfolg war?

Beck: Wenn alle gesund im Ziel sind.

Verclas: Unser Anspruch ist, einen fairen Wettkampf zu gewährleisten. Gelingt das, sind wir alle zufrieden.