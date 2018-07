Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es gab dann doch noch einen Schreckmoment, wenngleich er schnell vorüber war und sofort ersichtlich wurde, dass der Schaden maximal gering war. Der Fahrradfahrer, der den führenden Athleten zehn Kilometer lang begleitet hatte, blieb wenige Meter vor dem Ziel in der Streckenbegrenzung hängen und plumpste deshalb unvermittelt auf die Neckarwiese.

Es blieb der einzige kleine Patzer, sowohl das Fahrrad als auch sein Fahrer blieben schadlos - und auch Julian Erhardt ließ sich nicht beirren und zelebrierte seinen Zieldurchlauf genüsslich. Der 26-Jährige aus Übersee am Chiemsee gewann am Sonntag den "Heidelbergman" in souveräner Manier und bewies, dass er in ausgezeichneter Verfassung ist. Durch den Sieg ist Erhardt der Favorit auf den Gesamtsieg beim BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar, der am 26. August in Viernheim beendet wird.

Bei den Frauen scheint der Gesamterfolg bereits vergeben, weil Anne Reischmann von der TG Bad Waldsee in Heidelberg zu stark für die Konkurrentinnen war. Anne Reischmann ist eigentlich für ihren Schlussspurt gefürchtet, doch am Sonntag war die Sache im Grunde schon gelaufen, als die Athletinnen noch auf dem Rad saßen.

Die Favoritin war erstaunlich schnell nach dem Schwimmen an der Konkurrenz vorbeigerauscht, und als sie in der Abfahrt vom Königsstuhl auch noch die führende Katharina Wolff abschüttelte, war ihr der Sieg nicht zu nehmen.

"Ich dachte nicht, dass mir Anne auf der Radstrecke wegfährt", sagte Wolff, die sich eigentlich darauf eingestellt hatte, es auf einen harten Kampf beim Laufen ankommen zu lassen. Doch bergab war Reischmann einfach zu schnell. Sie entwischte ihrer Konkurrentin und war danach nicht mehr zu sehen.

Markus Rolli kam als Zweiter ins Ziel und gratulierte sofort seinem Bezwinger Julian Ehrhardt. Foto: vaf

"Ich bin vor zwei Jahren auf der Abfahrt gestürzt, als es auf der Strecke nass war. Das steckt noch irgendwo im Hinterkopf", sagte Wolff später. Möglicherweise fehlte etwas Mut, um der wie entfesselt fahrenden Siegerin folgen zu können. "Dann war sie weg", sagte Katharina Wolff, mehr war zum Rennverlauf nicht mehr zu sagen.

Anne Reischmann machte gestern nicht nur den Sieg auf der Neckarwiese perfekt, sondern vermutlich auch den Erfolg in der Gesamtwertung. In Mußbach, beim ersten Wettkampf der Serie, hatte sie bereits gewonnen und in Ladenburg vor einer Woche als Zweite die Ziellinie überquert. Mit dem Sieg in Heidelberg ist ihr der Cup kaum noch zu nehmen, unabhängig davon, was in Viernheim zum Abschluss passieren wird.

Die drei besten Ergebnisse werden zusammengerechnet. Es wird nahezu unmöglich, in der Wertung an Reischmann vorbeizuziehen - obwohl die in Viernheim garnicht dabei sein kann. "Ich starte eine Woche vorher beim Allgäu-Triathlon", begründete sie den Verzicht auf die Abschluss-Veranstaltung in Südhessen.

Bei den Männern ist in Viernheim mehr Spannung geboten, was daran liegt, dass Julian Ehrhardt und Martin Diebold ihre Teilnahme angekündigt haben und in der Gesamtwertung nahe beieinander liegen. Die Führung hat Erhardt dank seiner starken Leistung gestern inne. "Für mich war das super, weil wir ohne Neopren-Anzüge geschwommen sind", sagte Erhardt später.

Weil der Neckar 24,7 Grad Celsius warm war, mussten alle Teilnehmer ohne die wärmenden Anzüge schwimmen. Das bevorteilte die starken Schwimmer wie den späteren Sieger. "Ich bin zum ersten Mal als Führender aus dem Wasser gekommen", erzählte Erhardt.

Katja Schumacher und Wolfgang Grünwald lieferten den Triathlon-Fans viele aktuelle Informationen. Foto: vaf

Nach einem harten Kampf auf der Rennstrecke, in dem es immer wieder Wechsel an der Spitze gab, lag Erhardt beim zweiten Wechsel weiter in Front und baute den Vorsprung beim Laufen aus. Markus Rolli und Martin Diebold, die am Ende auf den Plätzen zwei und drei landeten, kamen auf der anspruchsvollen Strecke nicht mehr heran.

"Mir hat auf dem Rad der letzte Punch gefehlt", sagte Rolli, der als Titelverteidiger ins Wasser gesprungen war, die Hoffnung auf den erneuten Triumph auf dem Philosophenweg begraben musste. In der Gesamtwertung spielt Rolli keine Rolle, denn er verzichtet auf die Teilnahme in Viernheim, weil er parallel bei der 70.3-Weltmeisterschaft in Südafrika am Start ist.

Beim Triathlon Cup kommt er deshalb nur auf zwei Starts. "Das ist echt schade", sagte Rolli. Heidelberg will er allerdings noch einmal besuchen. Im kommenden Jahr wird es darum gehen, den Sieg von 2017 zu wiederholen.