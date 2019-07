Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Damit hatten auch ausgewiesene Rollstuhlsport-Experten nicht gerechnet. Selbst Hennes Lübbering - langjähriger Organisator des Heidelberger Rollstuhlmarathons - rieb sich verwundert die Augen, als Calvin-Mathis Fromm beim gestrigen Kinderrennen, das eine Dreiviertelstunde vor dem Hauptfeld losrollte, als Zweiter über die Ziellinie düste.

Zunächst galt Fromm als krasser Außenseiter. Erstens, weil es für den 13-jährigen Nachwuchsfahrer das erste offizielle Rennen war. Zweitens - der deutlich entscheidendere Grund -, weil er die Distanz nicht im klassischen Handbike bestritt, sondern im einfachen Alltagsrollstuhl mitfuhr. "Das ist eine ganz besondere Leistung", strahlte Moderator Lübbering: "Beeindruckend, dass er trotz dieses Nachteils einige seiner Konkurrenten abgehängt hat." Diese Fahrt war wirklich nicht alltäglich.

Der erschöpfte Schüler, der mit der Startnummer 505 ausgestattet war, sah das etwas anders. "Ich denke, das ist eher ein Vorteil, weil ich mich ja auch im Alltag mit diesem Rollstuhl bewege. Ich bin es quasi gewohnt", lachte er. Im Zielbereich empfing ihn sofort der stolze Papa, überglücklich präsentierte Fromm ihm seine Medaille. Dass sich die Anreise mehr als gelohnt hat, da waren sich Vater und Sohn einig. Schließlich waren sie früh morgens aus der Nähe des hessischen Wetzlar an den Neckar gefahren. Fromm: "Besser hätte es kaum laufen können, gleich bei der Premiere aufs Podium zu fahren." Lediglich der bekennende Fan des FC Bayern München, Maxim Blüm, kam knapp 20 Sekunden vor ihm unter der Theodor-Heuss-Brücke an und sicherte sich, ganz in der Manier des Rekordmeisters, in seinem Anklemm-Bike den Gesamtsieg unter den Nachwuchs-Athleten.

Doch das störte Fromm nicht im Geringsten. Er war einfach froh, dass an diesem Tag alles glatt lief. Weil der junge Mann eine Muskelerkrankung hat, bleibt es ihm verwehrt, längere Strecken zu Fuß zu gehen. "Kurze Distanzen sind noch okay. Aber es hängt von meiner Tagesform ab, wie fit ich mich fühle", sagt er. Manchmal, so beschreibt der Jugendliche, gäbe es Tage, an denen er kaum aufstehen kann und lediglich stundenlang im Bett liege - manchmal fühle er sich aber auch total vital und bereit, sportlich aktiv zu werden.

Und gestern war genau so ein Tag. "Ich habe im Vorfeld schon viele Stunden trainiert, damit ich hier gut mitfahren kann", berichtete der Achtklässler, als er auf der Neckarwiese Richtung Siegerehrung rollte: "Für mich war das ein super Tag. Ich war zum ersten Mal in Heidelberg dabei und ich bin mir sicher, dass ich wieder komme." Er sei zwar erschöpft, was nach einer Distanz von 2,2 Kilometern - für die er zwölf Minuten und sieben Sekunden brauchte - durchaus nachzuvollziehen ist, aber überglücklich. Auch wenn der Teenager in seiner Freizeit gerne selbst aktiv ist, beispielsweise Rollstuhlbasketball spielt, ließ er sich es nicht nehmen, auch bei den "Großen" zuzuschauen. Getreu dem Motto: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es lohnte sich, schließlich gab es einen neuen Weltrekord zu bestaunen.

Für die Heidelberger Marathon-Distanz von 44 Kilometern müsste das Talent aber dann doch auf ein Handbike umsteigen. "Ich habe das natürlich schon einmal ausprobiert, aber aktuell fühle ich mich echt wohl auf meinem Rollstuhl", lacht er: "Ich glaube, ich bin mit dem Handbike sogar langsamer."