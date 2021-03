Claus Weber

Heidelberg. Alles begann mit einem Zitat von Ursel Wirth-Brunner. Die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin aus Heidelberg hatte im RNZ-Interview anlässlich ihres 80. Geburtstages am 30. Januar erklärt, sie habe ihre Trainerkarriere in den 80er-Jahren beendet, nachdem mit Claus Vandenhirtz der erste deutsche Schwimm-Trainer des Dopings überführt worden war.

Die Reaktion des ehemaligen Coaches aus Aachen ließ nicht lange auf sich warten. Er habe nie gedopt und sei auch vom Verdacht offiziell freigesprochen worden, teilte er der RNZ mit.

Das wiederum rief Prof. Werner Franke auf den Plan. Dem 81-jährigen Molekular-Biologen vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg – und auch der RNZ – liegen Tonbandaufnahmen vor, in der Christel Justen ihren ehemaligen Trainer belastet. Franke gilt als der profilierteste deutsche Anti-Dopingkämpfer. Er hat auch selbst mit Justen gesprochen und äußert sich im RNZ-Interview nicht nur über diesen Fall, sondern auch zum Doping in Ost- und West. Er sagt: Doping wurde damals auch in der Bundesrepublik unterstützt und von der Politik gedeckt.

Prof. Werner Franke, Claus Vandenhirtz behauptet, seinen Athleten nie verbotene leistungsfördernde Mittel verabreicht zu haben.

Mein Kollege, der Heidelberger Professor Gerhard Treutlein, hat Christel Justen am 10. Februar 1997 interviewt, die Tonbandaufnahme liegt uns vor. Darin erklärt die ehemalige Schwimm-Weltrekordlerin, wie sie unwissentlich von ihrem damaligen Trainer Claus Vandenhirtz Dianabol, ein virilisierendes, rezeptpflichtiges Präparat verabreicht bekam. Herausgekommen ist das, weil ihr Vater die angeblichen Vitaminpräparate heimlich untersuchen ließ. Einer Anzeige entkam Vandenhirtz, weil er versprach, damit aufzuhören, und weil Justen fürchtete, den Trainingsort wechseln oder den Schwimmsport aufgeben zu müssen.

Vandenhirtz lügt also. Doping-Verbrecher lügen lange weiter. Besonders bizarr ist das Beispiel Christian Schenk. Der DDR-Zehnkampf-Olympiasieger von 1988 ist nach der Wende herumgereist und hat Doping-Beweise Vortragende – auch mich – wütend öffentlich angegriffen und alles abgestritten. Erst drei Jahrzehnte später hat er in einem Buch alles zugegeben. Aber diese Doping-Lügerei gilt in Deutschland ja schon als normal.

In welchen Disziplinen wurden junge Sportlerinnen besonders häufig virilisiert, also mit Präparaten vermännlicht?

Schwimmen und Turnen waren – und sind – besonders kriminell: Hier wurden – und werden vielfach auch noch immer – 14- bis 16-jährige Mädchen systematisch virilisiert – und dabei natürlich Spätschäden riskiert. Ich habe nach der Wende deshalb einmal in einer Fernsehsendung Christel Justen aus Westdeutschland, die mit 16 schon Weltrekordlerin war, und Rica Reinisch aus der DDR, mit 15 Jahren schon dreifache Goldmedaillengewinnerin von Moskau 1980, nebeneinander die Doping-Verbrechen an ihnen schildern lassen. Beide haben übrigens Schäden dadurch erlitten.

Christel Justen ist 2005 im Alter von 47 Jahren gestorben. Sie soll an Herzrhythmusstörungen gelitten haben. Eine Folge des Dopings?

Ja. Ich habe damals – über Schwäbisch-Hall und Tübingen – ebenso Autopsie-Untersuchungen beantragt wie mehrfach im Falle der vor allem vom Freiburger Prof. Klümper mit System-Doping zu Tode geschädigten Mainzer Leichtathletik-Mehrkämpferin Birgit Dressel und mehrerer Kugelstoßer und Diskuswerfer. Das wollte man – die deutsche Sportöffentlichkeit – aber gar nicht wissen. Meiner Ansicht nach hatte Christel Justen in der Tat eine Kardiomyopathie, also eine Herzmuskelschwäche.

Warum kam es zu keiner Anzeige?

Weil diese Verbrechen nicht nur geduldet, sondern sogar staatlich gedeckt und gefördert wurden: Im Osten wie im Westen. Ich erinnere hier nur an die sportmedizinischen, kriminellen Professoren der Universität Freiburg – allen voran Keul und Klümper. Beide wurden sogar jahrzehntelang öffentlich stark unterstützt z.B. vom Bundesministerium des Inneren. Die öffentliche Rede des BMI-Ministerialrats Gerhard Groß zur Unterstützung des Keulschen Dopings liegt übrigens als TV-Dokument heute noch vor.

Vandenhirtz geriet Anfang der 90er Jahre erneut in den Verdacht, Dopingmittel verabreicht zu haben. Mit Simone Schober und Kristina Quaisser wurden zwei seiner Schützlinge wegen der erwiesenen Einnahme von Anabolika für sechs Monate gesperrt.

Ja, es gab weitere Fälle, ähnlich wie die von Christel Justen. Auch andere Schwimmtrainer haben verbotene Mittel verabreicht. Heimlich! Das wurde sogar von Nationaltrainern erwartet. Strafanzeigen? Da kann ich nur satirisch lachen. Die einzige Person, die jemals wirksame Strafanzeigen – gegen DDR- wie BRD-Täter – erstattet hat, steht vor Ihnen.

Vandenhirtz legt allerdings Wert darauf, dass er weder des Dopings überführt noch dafür verurteilt wurde.

Das war Nationalinteresse. Wie z.B. beim Leichtathletik-Trainer Christian Gehrmann. Meine Strafanzeigen und die meiner Frau Brigitte Berendonk wurden mit geradezu blöden Argumenten von den Staatsanwaltschaften abgewiesen. Im Westen kam es nur beim National-Sprint-Trainer und Rechtsanwalt Jochen Spilker – ich glaube, es war 1994 – zu einer Verhandlung und 12 000 D-Mark Strafe. Ossi-Dopingtäter wurden natürlich bestraft – dort hatte ich mit über 100 Fällen Erfolg: Die DDR hatte schließlich politisch verloren.

Lange Zeit hieß es, dass vor allem in Ostdeutschland gedopt wurde und nicht im Westen.

Verleugnetes Verbrechen im Westen, staatlich geregeltes Systemverbrechen im Osten. Kriminell ist beides.

Der Fall ist über 40 Jahre her. Was sagen Sie all jenen, die meinen, man sollte die Vergangenheit ruhen lassen?

Wahrheit ist Wahrheit. Sie bleibt. Und nur die Kenntnis der Wahrheit kann die Schäden des Arzneimittelmissbrauchs Doping vermeiden. Damit diese Täter-Lügen aufhören, werde ich alle Dokumente dazu mit in das "Dopingmittel und Folgen"-Archiv des Deutschen Krebsforschungszentrums einbringen, das zurzeit auf dessen Wunsch dort eingerichtet wird. Dort finden sich bislang schon mehr als 1000 Dokumente. Es sind Ermittlungs- und gerichtliche Unterlagen aus Deutschland und dem Ausland.