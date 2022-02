Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstag nicht gut trainiert. Das meint zumindest der Trainer.

"Das muss man ehrlich so sagen", so Ljubomir Vranjes, als er am Mittwochmittag virtuell den Medienvertretern zugeschaltet war. Der Schwede führte aus: "Ich will nicht, dass wir eineinhalb Stunden einfach in der Halle rumlaufen. Ich will, dass wir diese Zeit nutzen, um uns zu verbessern."

Auf die Frage, was seine Jungs nach dieser Einheit von ihrem Coach zu hören bekommen haben, meinte "Ljubo": "Klare Worte."

Soll heißen: Nach dem knappen, aber verdienten Pokal-Aus gegen den THW Kiel am vergangenen Sonntag und dem Wiedereinstieg in die Handball-Bundesliga an diesem Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) bei den Füchsen Berlin ist der neue Löwen-Trainer gerade dabei, die Mannschaft umzukrempeln.

"Viele Dinge haben geklappt, viele Dinge nicht", sagte Vranjes. Er blickte noch einmal kurz auf den packenden Viertelfinal-Kampf im Heidelberger SNP Dome zurück und meinte: "Im Angriff haben wir uns zu häufig in der Kieler Deckung festgerannt, da kamen wir teilweise ohne Fahrt. Dass wir verloren haben ist so schade, weil wir von allem wussten, was kam."

Gerade der rechte Rückraum bleibt zunächst eine Problem-Position. Über Niclas Kirkelokke und Albin Lagergren sagte Vranjes: "Ich erwarte viel mehr." Der ehemalige Weltklasse-Mittelmann erhofft sich, dass die beiden Linkshänder mehr Verantwortung für den Ball übernehmen: "Sie müssen richtig aufs Tor gehen und keinen Seitwärtshandball spielen."

Sie sollen die Handbremse lösen.

Bestenfalls schon an diesem Donnerstag, wenn die Löwen im Berliner Fuchsbau zum tierischen Auswärtsduell antreten. Die Hauptstädter waren übrigens noch am Dienstag in der EHF European League (beim 30:27-Sieg in der Schweiz bei Pfadi Winterthur überzeugte Hans Lindberg nicht nur mit zehn Toren, sondern zudem mit einer kuriosen Torwart-Parade) im Einsatz und hatten somit nicht viel Zeit, sich auf die Bundesliga-Begegnung gegen die Löwen einzustellen.

Also die Gelegenheit, um aufs Tempo zu drücken? Vranjes lächelte und sagte: "Wenn wir die Möglichkeit haben zu laufen, dann werden wir laufen."

Dabei aber stets im Hinterkopf: Schon am Samstag (20.30 Uhr/Sky) steht das nächste Heimspiel gegen den HC Erlangen an. 4000 Zuschauer dürfen aufgrund der neuen Landesverordnung in die SAP Arena nach Mannheim kommen.

Der Zeitplan ist also – trotz Europa- und Pokal-Aus – straff. Nach den Trainingseinheiten am Mittwoch geht’s an diesem Donnerstag mit dem Flieger von Mannheim in den Norden und unmittelbar nach dem Spiel wieder zurück.

Juri Knorr wird in Berlin (anders als noch gegen Kiel) eine wichtige Rolle spielen. Um Uwe Gensheimer machen sich die Löwen-Verantwortlichen noch etwas Sorgen. Der Kapitän war in der Schlussminute des Pokalkrachers benommen auf dem Spielfeld zusammengesackt und musste kurz mit Kreislaufproblemen behandelt werden. Noch am Montag hatte Gensheimer in den Sozialen Medien Entwarnung gegeben und berichtet, dass er sich habe durchchecken lassen. Vranjes bestätigte dennoch, dass es auf der Linksaußen-Position noch ein großes Fragezeichen gebe und sagte: "Da müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein."

Vielleicht sei Improvisation gefragt.

Während "Ljubo" also von seinen Spielern fordert, die Handbremse zu lösen, drückte er selbst noch einmal den Fuß aufs Gaspedal. Der Schwede meinte abschließend: "Ich will nicht, dass wir uns auf dem guten Kiel-Spiel ausruhen. Ich will jeden Tag ein hohes Niveau haben. Wir haben gerade erst angefangen."

Na dann – das nächste Kapitel wird in der Hauptstadt geschrieben.