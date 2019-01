Heidelberg. (OK) "Wir können uns glücklich schätzen, Michael Rochlitz in unseren Reihen zu haben. Als Spieler, Trainer und Vorstandsmitglied ist er uns seit Jahrzehnten ein Vorbild für Fairness, Einsatzbereitschaft und ehrenamtliches Engagement." Das sagt Karlheinz Maier, der Präsident des Hockey-Club Heidelberg, über einen Mann, der am morgigen Sonntag sein 70. Lebensjahr vollendet.

Es ist ein bemerkenswerter Zeitraum, in dem Michael Rochlitz, den sie von Jugend an "Spezi" nennen, den Heidelberger Sport mitgeprägt hat. Besonders trifft das natürlich für den Hockeysport zu, in dem Heidelberg einst als Hochburg galt. Das waren die Zeiten, in denen der HCH als Gründungsmitglied der Bundesliga Spitzensport bot. Die Eliteliga wurde 1969 ins Leben gerufen, und "Spezi" war von Anfang an dabei. Über 440 Spiele absolvierte er in der höchsten Liga und schoss als gefürchteter Mittelstürmer ungezählte Tore. Er war dabei Kamerad von Dieter Freise (†) und Michi Peter (†), der beiden Olympiasieger von München 1972. Mit ihnen zusammen gelangen zwei deutsche Meistertitel: 1971 in der Halle und 1982 im Feld.

Nachdem Rochlitz seine glanzvolle Sportlerlaufbahn beendet hatte, stellte sich er dem HCH als Trainer zur Verfügung und war überaus erfolgreich. Im Besitz der höchsten Trainerlizenz, kümmerte er sich zunächst um den hoffnungsvollen Nachwuchs. Die Erfolgsbilanz: 50 Meistertitel in Baden-Württemberg, 13 Teilnahmen an DM-Endrunden - zweimal wurde man Vierter, dreimal Dritter und einmal gelang die Vizemeisterschaft. Nachdem seine Jugendlichen groß geworden waren, unternahm er mit ihnen einen beispiellosen Erfolgsmarsch von der Oberliga zurück in die Bundesliga. Diese Spitzensport-Ära ist für den HCH vorbei, seitdem sich in dem früher reinen Amateursport die Professionalisierung und finanzielles Mäzenatentum durchgesetzt hat.

Michael Rochlitz, der noch heute ein Jugendteam trainiert und den Verein bei der komplizierten Organisation der Hallenrunde maßgeblich unterstützt, ist ein waschechter Heidelberger. Er besuchte die Pestalozzischule und das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und war 38 Jahre als angesehener Lehrer an der Johann-Philipp-Bronner-Schule in Wiesloch tätig. Derzeit lehrt er als Dozent an der SRH-Fachhochschule.

Sein Lebenslauf ist erst dann komplett geschildert, wenn man sein kommunalpolitisches Wirken gewürdigt hat. Seit 2001 ist er SPD-Mitglied im Ortsverein Handschuhsheim, dessen Führung er bald übernahm. 2007 rückte er in den Gemeinderat nach. 2013 wurde er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Naturgemäß ist er im Sportausschuss der SPD-Sprecher. Darüber hinaus wurde er in den Ausschuss für Bildung und Kultur und in den wichtigen Haupt- und Finanzausschuss entsandt. 1998 wählte ihn der Gemeinderat auf Vorschlag von Oberbürgermeisterin Beate Weber in den exklusiven Kreis der "Förderer des Sportes". Besondere Effektivität entwickelte Michael Rochlitz als Gründer und einer der drei Sprecher des "Bündnisses für den Sport". Seit 2013 hat das überparteiliche Aktionsbündnis viele Sportprojekte in Heidelberg initiiert und vorangetrieben. So sieht das auch Heidelbergs Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer: "Michael Rochlitz ist ein Ideengeber unseres Bündnisses. Mit seinem Anstoß ist es gelungen, die Interessen des Sports und der Vereine so zu bündeln, dass sie von der Mehrheit im Gemeinderat unterstützt werden." Dass Rochlitz so verdienstvoll wirken kann, verdankt er auch der Rückendeckung seiner Frau Gisela.