Heidelberg. (bz) Der Heidelberger Fußballkreis hat die Einteilung seine Ligen für die Saison 2021/22 bekanntgegeben. Aufgrund der Annullierung der vergangenen Runde hätte diesen Sommer theoretisch alles bei Null beginnen können. Dazu ist es allerdings nicht gekommen, da der FC Badenia St. Ilgen freiwillig von der Landes- in die Kreisliga abgestiegen ist und der VfB Leimen II auf seinen A-Klassen-Startplatz verzichtet, um in der Kreisklasse B aufzulaufen.

In der Kreisklasse C West gibt es mit der SpG Baiertal III /Schatthausen II und dem Heidelberger SC III zwei neue am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaften. In der Kreisklasse C Ost wurde die SpG Wiesenbach/Mauer aufgelöst. Beide Klubs starten mit eigenständigen Mannschaften (SG Wiesenbach, SG Mauer II). Der SC Gaiberg beteiligt sich nicht mehr an einer SpG mit Waldhilsbach. Der SV Waldhilsbach schickt damit eine eigenständige Zweite Mannschaft ins Rennen. Mit dem FC Dossenheim III gibt es auch in der Ost-Staffel eine neue Mannschaftsmeldung.

Für den Kreispokal haben alle Mannschaften gemeldet, mit Ausnahme der SG Mauer II und des FC Dossenheim III.

Die Heidelberger Fußball-Ligen im Überblick:

Kreisliga (17 Mannschaften): FC St.Ilgen (freiwilliger Absteiger), TSV Wieblingen, FC Dossenheim, VfB Leimen, SpVgg Baiertal, SpVgg Neckargemünd, FC Rot, VfR Walldorf, FV Nußloch, SG-SV Lobbach, 1.FC Wiesloch, ASC Neuenheim II, VfL Heiligkreuzsteinach, Eberbacher SC, TSV Rettigheim, SG Mauer, VfB Rauenberg.

Kreisklasse A (16): SpG Dilsberg I/Bammental II, TSV Pfaffengrund, BSC Mückenloch, FC Hirschhorn, FV Nußloch II, SV Waldhilsbach, VfB Wiesloch, TB Rohrbach, SG Rockenau, FC Dossenheim II, VfB St.Leon II, 1.FC Mühlhausen II, SG Dielheim, FC Rot II, SG Heidelberg-Kirchheim II, TSV Gauangelloch.

Kreisklasse B (17): VfB Leimen II (freiwilliger Absteiger), SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II, Eberbach SC II, SpG Schatthausen/Baiertal II, Aramäer Leimen, Heidelberger SC, FC Frauenweiler, TSV Handschuhsheim, VfB Schönau, DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal II, ASC/DJK Eppelheim II, FC Sandhausen, FC Meckesheim-Mönchzell, ASC Neuenheim III, SV Moosbrunn, FT Kirchheim II, SG Tairnbach.

Kreisklasse C West (15): DJK/SG Balzfeld I/Horrenberg II, FC St.Ilgen II, FG Rohrbach, VfR Walldorf II, SV Lokomotive Walldorf, VfB Wiesloch II, TB Rohrbach II, VfB Rauenberg II, SG Dielheim II, FC Sandhausen II, SpG Mühlhausen III/Rettigheim II, FC Spechbach II, DJK Handschuhsheim, SpG Baiertal III/Schatthausen II (neu), Heidelberger SC III (neu).

Kreisklasse C Ost (15): SpG SG/SV Lobbach II, SV Altneudorf, SpVgg Neckargemünd II, FC BW Neckargemünd, FC Spechbach, VfL Heiligkreuzsteinach II, SV Waldhilsbach II (neu), SG Wiesenbach (neu), SpG Vorderer Odenwald, Heidelberger SC II, FG Union Heidelberg, DJK Handschuhsheim II, TSG Rohrbach, SG Mauer II (neu), FC Dossenheim III (neu).