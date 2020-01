Von Michael Wilkening

Wien/Mannheim. Innerhalb einer Handball-Mannschaft bilden die Torhüter die kleinstmögliche Gruppe. Sie sind Teil des Ganzen, gleichzeitig aber eine Besonderheit. Ein Team im Team sozusagen, das – sofern es perfekt harmoniert – eine ganze Mannschaft tragen kann. Aus diesem Grund könnte der Überraschungscoup von Bundestrainer Christian Prokop zur wichtigsten Entscheidung mit Blick auf die Europameisterschaft gewesen sein, denn Johannes Bitter deutete bereits nach ein paar Tagen im Kreis der Nationalmannschaft an, welchen Stellenwert er durch seine Paraden und sein Auftreten genießt. Der Bundestrainer hatte den 37-Jährigen vom TVB Stuttgart nach mehrjähriger Pause im DHB-Team unerwartet in den EM-Kader berufen, und stattdessen auf Silvio Heinevetter verzichtet, der bei den zurückliegenden vier Turnieren ein Tandem mit Andreas Wolff gebildet hatte.

Bei den Testspielen am vergangenen Samstag in Mannheim gegen Island (33:25) und am Montag in Wien gegen Österreich (32:28) wirkten die deutschen Torhüter harmonisch und gaben damit Hoffnung für das anstehende Turnier. "Wir sprechen viel miteinander. Ich denke, ich kann ihn puschen oder auch mal beruhigen", sagt Bitter über Wolff. "Wir verstehen uns gut und ergänzen uns", revanchierte sich Wolff. In Wien spielten beide erneut eine Halbzeit und sammelten mit einigen spektakulären Paraden Selbstvertrauen für die anstehende Endrunde.

Wolff und Heinevetter waren in den vergangenen Jahren die beiden besten deutschen Torhüter, aber sie waren nicht das beste Gespann. Die Alpha-Tiere beäugten sich gegenseitig, fanden kein befruchtendes Miteinander und waren deshalb zusammen nicht so gut wie in der Summe ihrer individuellen Fähigkeiten. Dieser Zustand ist weder dem einen noch dem anderen Spieler anzulasten, entsprechend auch nicht Silvio Heinevetter. Unabhängig von einer Schuldfrage muss in Prokop der Entschluss gereift sein, eine Veränderung vornehmen zu müssen, um bei der anstehenden Europameisterschaft mehr Impulse von den Keepern bekommen zu können.

Bei den Testpartien gegen Island nach zwei Trainingstagen war spürbar, dass die Maßnahme schnell einen Effekt erzielt hat. Bitter beeindruckte durch seine Ruhe, strahlte Gelassenheit und Erfahrung aus und scheint der deutschen Mannschaft allein durch seine Anwesenheit helfen zu können. Wolff akzeptiert den neuen Kollegen, er respektiert den Weltmeister von 2007 neben sich und baut auf dessen Meinung.

Beide werden gegen die Niederlande auf dem Feld stehen, während noch nicht sicher ist, welchen finalen Kader Christian Prokop zum Start der EM nominieren wird. Aus dem aktuellen 17-köpfigen Kader muss der Bundestrainer noch einen Akteur streichen, was wohl erst in Norwegen geschehen wird. "Wenn ein Hotelzimmer nicht zu teuer ist, können wir ja alle mitnehmen", sagte Kapitän Uwe Gensheimer mit einem Augenzwinkern. Der Rhein-Neckar Löwe hat sein Ticket sicher, als Wackelkandidaten gelten Rechtsaußen Timo Kastening (MT Melsungen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) und Philipp Weber (SC DHfK Leipzig).

Unter dem finalen Aufgebot wird allem Anschein nach Patrick Zieker stehen, der der Gewinner der kurzen Vorbereitungsphase ist. Der Debütant vom TVB Stuttgart avancierte in Österreich mit sechs Treffern zum besten deutschen Torschützen und – viel wichtiger noch – vergrößert durch seine Variabilität die taktischen Möglichkeiten von Trainer Prokop. Zieker deckte in Wien auf der halblinken Seite, so dass zunächst Julius Kühn und später Philipp Weber, die auf außen rutschten, in der Abwehr Kraft sparen konnten.

Es könnte Ziekers entscheidender Vorteil sein.