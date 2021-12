Heidelberg. (hema/pko/zg) Das vergangene Wochenende hat in der 3. Handball-Liga Seltenheitswert. Zumindest, wenn man die Staffel F betrachtet – und die drei lokalen, darin spielenenden Vereine. Während das Spiel der Rhein-Neckar Löwen II kurzfristig verschoben wurde, gab es für den TV Germania Großsachsen, die SG Leutershausen und die HG Oftersheim/Schwetzingen jeweils Grund zur Freude.

Drei Vereine, drei Spiele, drei Siege.

Die wohl größte Überraschung des Spieltags ist der Mannschaft aus Großsachsen gelungen. Dank einer starken Leistung durfte sich das Team von Trainer Stefan Pohl über einen 31:29-Heimsieg in der Sachsenhalle gegen den TuS Dansenberg freuen.

"Saase" fand gut in die Begegnung. Die Gelben begannen mit einer sehr offensiven Deckungsformation – auf diese hatte das Topteam aus Dansenberg lange keine Antwort. "Wir mussten etwas versuchen", erklärte Coach Pohl, "denn wenn wir gegen diesen starken Rückraum eine 6:0- oder normale 3:2:1-Formation spielen, verlieren wir am Ende mit fünf Toren und das war es dann." Der Schachzug ging auf. Großsachsen störte den Dansenberger Angriff und nahm damit den Spielfluss aus dem Rückraum. Falls dann doch einmal der Durchbruch gelang, scheiterten die Gäste häufig an TVG-Schlussmann Moritz Mangold.

Pohl meinte: "Wir haben die ganze Woche diese offensive Variante trainiert. Dass die dann so gut funktioniert, konnte ich auch nicht wissen – aber es freut mich, dass sich die Mannschaft für den Wahnsinnsaufwand am Ende mit dem Sieg belohnt hat." Im Angriff wirbelten Max Hartz und Mika Schüler die Abwehr der Gäste durcheinander. Trafen die beiden nicht selbst, setzen sie mit tollen Anspielen ihre Nebenleute in Szene. Tim Burkard am Kreis und Johannes Kadel auf Linksaußen taten sich besonders hervor.

Bis zum 22:18 (40.) lief alles nach Plan, doch dann setze der Favorit zum Zwischenspurt an. Die Gäste reagierten und vertrauten auf die Taktik mit dem siebten Feldspieler – und kamen näher heran. Als Dansenberg mit 23:24 (48.) in Führung lag, ahnten die Fans Böses. Hatte die offensive Deckung doch zu viel Kraft gekostet? Waren die Akkus leer?

Nein, der TVG kämpfte sich zurück, legte immer wieder vor und ließ sich auch durch den stetigen, und meist schnellen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen. Als Hartz 30 Sekunden vor dem Ende von der Eckfahne von Rechtsaußen den Ball im Dansenberger Tor unterbrachte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Großsachsen: Schüler 5, König 1, Weindl 1, Burkard 5, Kadel 5, Hartz 8, Seganfreddo 2, Reisig 2, Buschsieper 2/2.

Das Hinspiel verloren, das Rückspiel gewonnen – der SG Leutershausen ist die Revanche gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II geglückt. Schon am Freitagabend setzte sich das Team von der Bergstraße auswärts mit 31:27 durch.

Die SGL war gewarnt. Dass die mHSG Friesenheim-Hochdorf ein unangenehmer Gegner sein kann, den es besser nicht zu unterschätzen gilt, haben die "Heisemer" bereits am zweiten Spieltag der Saison zu spüren bekommen. Umso größer war der Drang nach Wiedergutmachung – und die ist geglückt. "Wir haben zu Beginn ein gutes Spiel gemacht", erklärt Linksaußen Jonathan Scholz, der in der Sommerpause von den Eulen Ludwigshafen an die Bergstraße wechselte, lange verletzt fehlte und nun zu überzeugen weiß. Mit einem 13:13 ging es in die Kabine.

"Das haben dann wir souverän gespielt. Wir hatten eine gute Abwehr", erklärt Scholz, der selbst auf sechs Treffer kam. Erneut überragender Torschütze war Kevin Bitz, der nach seinem Zehn-Tore-Spiel gegen Pforzheim die Woche zuvor, nun erneut auf neun Treffer kam. Auch sonst lief der Angriff der Roten Teufel von der Bergstraße erneut warm und erzielte am Ende 31 Tore. "Am Anfang wussten wir nicht so ganz, was los ist. Am Ende konnten wir es zum Glück rumreißen und 31:27 gewinnen", so Scholz. Die SGL hat somit den Auftakt in die Hammer-Woche bestanden und muss nun am Mittwoch erneut in die Pfalz. Dann ist das Team von Trainer Marc Nagel zu Gast in Haßloch, bevor es am kommenden Sonntag in eigener Halle im Hirschberg-Derby gegen den TVG Großsachsen geht.

Leutershausen: Bitz 9, Schreiber 6, Scholz 6, Ruß 5/5, Bauer 4/1, Schmitt 1.

Endlich ist auch der erste Auswärtssieg der HG Oftersheim/Schwetzingen unter Dach und Fach. Mit dem 30:25 (17:12)-Erfolg über den TSB Horkheim verließen die Kurpfälzer auch den letzten Rang in der Gruppe F der 3. Handball-Liga. Diesen hat nun die TGS Pforzheim inne, deren Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen II in den Januar verlegt wurde.

"Heute haben wir von Beginn an eine couragierte, engagierte Leistung gezeigt und uns endlich mal belohnt", freute sich Trainer Frank Schmitt mit seinen Leuten, "auch wenn es zum Ende hin etwas zäh wurde. Aber wir waren das ganze Spiel vorne, deutlich vorne, anfangs auch wegen unserem Torhüter und meiner Meinung nach haben wir verdient gewonnen".

Das Lob für den Oftersheimer Keeper kam nicht von ungefähr, denn Benedikt Müller zog den Hausherren reihenweise schon früh den Zahn.

Oftersheim: Schaller 2, Wahl 4, Sauer 10/4, Krämer 5, Burmeister 3, Nasgowitz 3, Haase 3.