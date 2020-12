Heidelberg. (tib) Stille Nacht, heilige Nacht – in der 3. Handball-Liga herrscht Ruhe vor dem Fest. Doch wie ist die Situation rund um die Teams der SG Leutershausen, HG Oftersheim/Schwetzingen, Rhein-Neckar Löwen II und des TV Germania Großsachsen? Wir beantworten alle Fragen.

Wie ist der aktuelle Stand? Es herrscht Stillstand. Das letzte Rundenspiel in der Südstaffel fand an Halloween statt – das ist nun 48 Tage her. Seitdem hielten sich die Mannschaften individuell oder mit freiwilligen Teameinheiten fit, der TV Germania Großsachsen befand sich zudem, nachdem sich 13 Spieler mit dem Coronavirus infiziert hatten, 14 Tage in Quarantäne. Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hatte gemeinsam mit den Vereinen beschlossen, den Spielbetrieb in der 3. Liga bis Jahresende auszusetzen. Wenige Wochen danach erhöhten sich Infektionszahlen weiter – und der Verband verlängerte die Pause bis mindestens 31. Januar. Wie viel Sinn es dann macht, die Liga regulär fortzusetzen, ist noch ungewiss. Die Vertreter aus Leutershausen und Großsachsen sprachen sich jüngst sogar für eine Annullierung der angefangenen Saison aus.

Wird noch trainiert? Nein. Zumindest die vier Drittliga-Vereine aus der Region entschieden sich alle, den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen. Man verwies dabei nicht nur auf die sportliche Ungewissheit, sondern auch auf die familiären und beruflichen Probleme. Die Vereine wollen in dieser kritischen Phase ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und Kontakte vermeiden – quasi eine vorweihnachtliche Verantwortung.

Wie sieht es sportlich aus? Während die Rhein-Neckar Löwen II mit vier Siegen aus vier Spielen die Tabelle anführen, lief der Saisonstart für die ambitionierte Mannschaft der SG Leutershausen nicht nach Plan. Das Team von Trainer Frank Schmitt konnte keinen Sieg einfahren und holte bis zur Unterbrechung lediglich zwei Punkte. Die HG Oftersheim/Schwetzingen ging mit einem generell sehr dünnen Kader in die neue Runde – von den fünf absolvierten Begegnungen konnte die Mannschaft des ehemaligen Nationalspielers Holger Löhr nur eine gewinnen. Der TV Germania Großsachsen hatte mit 3:5-Punkten einen durchwachsenen Saisonbeginn.

Wann wird wieder gespielt? Frühestens Ende Januar. Ob, wann und in welcher Form die Drittliga-Saison fortgeführt werden kann, hängt natürlich von der weiteren Entwicklung der Coronapandemie ab. Sicher ist aber, dass die Vereine bei einer möglichen Fortsetzung im kommenden Jahr eine gewisse Zeit benötigen, um sich wieder an die Bewegungsabläufe zu gewöhnen. So sagt beispielsweise Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL: "Mit vier Wochen Vorbereitung kann es kaum einen Neustart geben. Man sieht ja, wie viele Verletzungen es geben kann."