Hofft im Heimspiel am Sonntag gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II auf eine gut gefüllte Nordstadthalle: Schwetzingens Rückraumspieler Daniel Hideg. Foto: vaf

Heidelberg. (bz/hema/pko) Auswärts wartet ein absolutes Topspiel auf die Drittliga-Handballer der SG Nußloch. Am Samstag um 19.30 Uhr gastiert der Tabellenführer bei der Drittplatzierten HSG Rodgau Nieder-Roden. „Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und dafür ist das Spiel am letzten Sonntag gegen den TV Gelnhausen sehr wichtig gewesen“, misst Nußlochs Trainer Marc Nagel dem 41:35-Erfolg eine große Bedeutung bei. Aus der Art und Weise wie Gelnhausen seiner Sieben Paroli bot, schloss er: „Wir werden sehr ernstgenommen von der Konkurrenz.“

Nieder-Roden gehört diese Runde zur Spitzengruppe und ist bekannt für seine Heimstärke. Aktuell belegen die „Baggerseepiraten“ den dritten Rang. Nach Minuspunkten sind die SGN und die HSG mit jeweils vier Zählern sogar gleichauf. Wie vor zwei Wochen in Leutershausen, dürfen die Nußlocher in der Fremde bei einem Spitzenspiel antreten. „Und dafür müssen wir noch einmal eins draufsetzen“, so Nagel, der seine Mannschaft diese Woche speziell auf das Gipfeltreffen vorbereitet.

Den Gegner schätzt er als sehr gefährlich ein. „Das ist eine Mannschaft, die über 60 Minuten sehr diszipliniert Handball spielt“, sagt Nagel, der im verletzungsbedingten Ausfall des wichtigsten Spielers der HSG, Timo Kaiser, alles andere als einen Vorteil sieht: „Ich finde sie deswegen noch gefährlicher, da sich ihr Spiel nicht auf den einen Mann konzentriert.“

Ein extra gecharterter Nußlocher Fanbus macht sich um 17.30 Uhr auf die Reise nach Südhessen. Die Kosten dafür hat die Mannschaft für ihre Anhänger übernommen.

Die Erleichterung im Lager des TVG Großsachsen war am vergangenen Samstag groß. Mit dem 31:28-Sieg gegen den HSC Bad Neustadt fuhr man endlich wieder einen doppelten Punktgewinn ein. Nicht nur für das Selbstvertrauen war der Sieg enorm wichtig, sondern auch die Tatsache, dass man den Abstand nach unten ein wenig ausbauen konnte. Denn die kommenden Wochen werden alles andere als einfach für die „Saasemer“. Los geht es am Freitagabend mit der schweren Auswärtspartie bei der HSG Bieberau-Modau. Die Hessen haben einen starken Kader beisammen und das, obwohl Toptorschütze Michael Malik vor der Runde zum Ligakonkurrenten nach Hanau gewechselt ist. Der Verlust konnte mit Janko Kevic aus Rumänien kompensiert werden.

Großsachsen muss weiter seine Chancenverwertung verbessern und den gleichen Einsatz zeigen, wie im Heimspiel gegen Bad Neustadt. „Das nicht immer alles klappt, ist normal. Aber ich brauche eine Mannschaft, die in schwierigen Situationen zusammen steht, und das haben wir am vergangenen Samstag getan. Wenn einer für den anderen einsteht, ist auch in Groß Bieberau etwas drin“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl.

Noch beflügelt vom Derbysieg über Großsachsen vor knapp zwei Wochen, wurde die HG Oftersheim/Schwetzingen beim SC DHfK Leipzig II wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Und vor der nun anstehenden Begegnung gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II gilt es, sich wieder neu zu fokussieren. Rückraumakteur Daniel Hideg, der meist zu den besten Schützen seiner Mannschaft zählt, gibt die Richtung vor: „Wir müssen von Anfang an eine konzentrierte Leistung bringen. Wir wissen, dass wir heiß sind und die Halle hinter uns haben.“

Wenn die Drittliga-Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen II am Freitagabend um 20.30 Uhr beim TV Willstätt in der Südstaffel gastiert, dann wird die Mannschaft von Trainer Michel Abt alles dafür geben, die nächsten zwei Auswärtspunkte mit auf die Heimreise nehmen zu dürfen.“

3. Liga Mitte

Freitag, 20 Uhr: HSG Bieberau-Modau - TVG Großsachsen

Samstag, 19.30 Uhr: HSG Rodgau-Nieder-Roden - SG Nußloch

Sonntag, 16.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II

3. Liga Süd

Freitag, 20.30 Uhr: TV Willstätt - Rhein-Neckar Löwen II