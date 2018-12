In der Ketscher Neurotthalle findet am 4. und 5. Januar (Freitag/Samstag) das 19. Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier statt. Archiv-Foto: vaf

Ketsch. (bz) Der SV Sandhausen richtet in der Winterpause am 4. und 5. Januar 2019 das 19. Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier um den SparkassenCup aus. Wie in den vergangenen Jahren steigt das bestbesetzte Hallenturnier der Region in der Ketscher Neurotthalle.

Mit dabei sind neben den Zweitliga-Profis des SV Sandhausen, die Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, VfR Wormatia Worms und SV Waldhof Mannheim sowie Mannschaften aus der Ober-, Verbands- und Landesliga.

Außerdem qualifizieren sich die Sieger des 1603-Cup Bammental und des Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier Eppelheim für den SparkassenCup.

Der Vorverkauf startet heute in der Geschäftsstelle des SV Sandhausen ebenso wie in den Sparkassenfilialen Sandhausen und Ketsch.