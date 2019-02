Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Sommer 2018 haben Athleten der Mannheimer TG sechs Titel, eine Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen. Eine Ausbeute, die bei nationalen Titelkämpfen nicht immer zu erwarten ist. Schon gar nicht bei den deutschen Hallenmeisterschaften am Wochenende in Leipzig. Das liegt zum einen daran, dass die MTG im Sommer mit Speerwerfer Andreas Hofmann und Diskuswerferin Shanice Craft zwei deutsche Meister stellte, deren Disziplinen in der Halle nicht zum Programm gehören.

Starke MTG-Sprinterinnen

Zum anderen bestreiten die deutsche Stabhochsprung-Meisterin Jacqueline Otchere und die Hürden-Vizemeisterin Ricarda Lobe in diesem Winter keine Hallensaison. Einige Medaillen für die Kurpfalz sollte es am Wochenende allerdings trotzdem geben.

Eine, die im Sommer einen Titel holte und nun in der Halle auch wieder die Favoritin in ihrer Disziplin ist, ist Nadine Gonska. Sie könnte über 400 Meter ihren dritten nationalen Titel in Folge gewinnen, nachdem ihr der Gewinn eines Meistertitels vor einem Jahr in Dortmund zum ersten Mal gelungen war.

Gonska ist mit 52,97 Sekunden deutlich die Jahresschnellste über die zwei Hallenrunden. Sie sagt: "Der Titelgewinn ist mein Ziel. Ich will zudem wieder unter 53 Sekunden laufen und die Norm für die Hallen-WM erneut unterbieten." Die Hallen-Weltmeisterschaften finden Anfang März in Glasgow statt. Ebenfalls über 400 Meter ist Hannah Mergenthaler aus Oftersheim dabei, im Sommer 2018 DM-Dritte.

Über die noch kürzeren Strecken haben die Mannheimer Athleten ebenfalls gute Edelmetall-Chancen. Lisa Nippgen, die seit diesem Jahr für die MTG startet und im Vorjahr in Dortmund im Trikot ihres vorherigen Vereins LAZ Ludwigsburg Bronze über 60 Meter und Silber über 200 Meter gewonnen hatte, ist in den deutschen Jahresbestenlisten über die beiden Sprintdistanzen gut platziert. Über 60 Meter ist sie Dritte, über 200 Meter Zweite.

Noch besser über 200 Meter abschneiden könnte Jessica-Bianca Wessolly. Die deutsche Freiluftmeisterin ist Vierte der Jahresbestenliste. "Eine Medaille ist das Ziel. Außerdem will ich eine neue Jahresbestzeit laufen", sagt sie.

Das peilt auch Patrick Domogala an. Über 60 Meter möchte er seine bisherige Marke für dieses Jahr von 6,69 Sekunden verbessern. "Es wäre toll, wenn es in Richtung meiner persönlichen Bestzeit ginge", hofft er. Die steht bei 6,65 Sekunden. Patrick Domogala startet auch über 200 Meter. "Da ist eine Medaille das Ziel", sagt er.

Mindestens eine Medaille, im Idealfall die goldene, will die weibliche Sprintstaffel der MTG gewinnen. Im Sommer über 4x100 Meter ist das in den vergangenen Jahren stets gelungen, im Winter über 4x200 Meter nicht immer. "Wir wollen um den Titel mitkämpfen", sagt Gonska. Wessolly sieht das genauso.

Für Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz verläuft die Hallensaison bislang sehr gut. Die Weitspringerin sprang mit 6,99 Metern so weit wie noch nie in ihrer Karriere. Sie ist damit die Nummer eins der Welt und Medaillenkandidatin für die Hallen-WM. Davor will sie aber erst einmal den Titel der deutschen Meisterin gewinnen.

Hochspringerin Bianca Stichling ist die in den Meldelisten bestplatzierteste Athletin der TSG Weinheim. Sie steht im Ranking auf Platz fünf.