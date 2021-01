Von Eric Schmidt

Bad Rappenau-Grombach/Kirchardt. Der offizielle Antrag liegt noch nicht auf dem Tisch. Aber er wird kommen, es ist nur eine Frage der Zeit. Johannes Schinko, der Fußballkreis-Vorsitzende, hat nach dem Anruf der SG Kirchardt am Wochenende schon einmal die Modalitäten einer Trennung geprüft. Wann kann sich eine bestehende Spielgemeinschaft zweier Vereine auflösen? "Am besten nach einer Saison", erklärt Schinko. "Wenn man es während der Saison macht, muss die entsprechende Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet werden."

Aus. Vorbei. Die Liaison zwischen dem SV Grombach und der SG Kirchardt ist zu Ende. Dreieinhalb Jahre nach ihrer Verschmelzung zu einer Spielgemeinschaft werden der SVG und die SGK getrennte Wege gehen – die SpG Kirchardt/Grombach bzw. SpG Grombach/Kirchardt wird nur noch in den Geschichtsbüchern auftauchen. Die Frage ist, wann genau Schluss ist. Der SV Grombach würde die Saison gerne gemeinsam zu Ende spielen, die SG Kirchardt klärt, unter welchen Bedingungen schon jetzt ein Ausstieg möglich ist.

Die treibende Kraft der Trennung ist ausgerechnet jener Klub, der vor dreieinhalb Jahren das Zusammenspiel forciert hat: der SV Grombach. Warum der SVG jetzt den "Groxit" will? Und sich selbstständig machen möchte? Allem Anschein nach knistert es nicht mehr in der Beziehung der beiden Partner, es knirscht. Abteilungsleiter Jochen Bentz spricht von "unterschiedlichen Philosophien", die es gebe. "Am Anfang hat es perfekt gepasst. Doch je größer der Erfolg wurde, desto mehr hat man sich auseinander gelebt. Meine Spieler sind unzufrieden", sagt Bentz.

Die Auflösungsbestrebungen kommen zu einer Zeit, in der ohnehin viel Unruhe herrscht in den beiden Klubs. Kurz vor Weihnachten sorgte ein spektakulärer Trainertausch für Aufsehen – um die beim TSV Ittlingen zurückgetretenen Andre Rott und Kevin Oliveira an Land zu ziehen, stellte die SG Kirchardt ihren Chefcoach Alexander Breunig und Co-Trainer Dominik Schneider frei. Ob diese Entlassung der Grund für die Entzweiung der beiden Klubs ist? Und der SV Grombach sich hintergangen fühlte?

Jochen Bentz widerspricht. Er sei in die Planungen mit eingebunden gewesen. "Ich stand auch hinter der Entscheidung, Alexander Breunig zu entlassen. Es ist für mich auch heute noch die richtige Entscheidung. Mit ihm hätten wir es in der Rückrunde nicht geschafft", ist der 44-Jährige überzeugt. Falsch eingeschätzt, das gibt der Abteilungsleiter des SV Grombach offen zu, hätten er und die Verantwortlichen die Personalie Dominik Schneider. "Wir haben gedacht, Dominik rückt ins zweite Glied und bleibt als Spieler." Blieb er aber nicht. Er, der immer da war, der entweder für Grombach oder Kirchardt kickte, ist inzwischen zum FC Weiler gewechselt. "Das hat einige Spieler gefuchst", sagt Jochen Bentz. "Dominik war ein Bindeglied. Er hat damals bei der Gründung der SpG eine wichtige Rolle gespielt und sich für sie stark gemacht."

Nun ist Schneider weg, und die SpG wird es auch bald sein. Jochen Bentz hofft, dass der SV Grombach und die SG Kirchardt die Saison "ordentlich" zu Ende bringen – "sauber", ohne "schmutzige Wäsche". Rein sportlich war die SpG eine Erfolgsgeschichte. Vergangene Saison wurde die erste Mannschaft als SpG Kirchardt/Grombach Vizemeister der Kreisklasse A und stieg in die Kreisliga auf, wo sie nun unter dem Namen SG Kirchardt kickt. Die zweite Mannschaft führt als SpG Grombach/Kirchardt II das Feld in der Kreisklasse B2 an. Würde man bereits jetzt die Spielgemeinschaft aufkündigen, müsste der Spitzenreiter vom Spielbetrieb abgemeldet werden – und würde um eventuelle Meister-Meriten gebracht. Das, so scheint es, will keine der beiden Seiten – weder der SV Grombach noch die SG Kirchardt.

Dass der SV Grombach in der öffentlichen Wahrnehmung hin und wieder nur an zweiter Stelle kam, sei nicht das Problem gewesen. "Wir sind ein kleiner Verein, der damals Hilfe gebraucht hat. Dafür, dass wir diese Hilfe bekommen haben, sind wir der SG Kirchardt dankbar", sagt Jochen Bentz. Die SG Kirchardt selbst mag sich derzeit nicht zu den Entwicklungen äußern. In einer Videokonferenz am Sonntag haben Vorstand und Spielausschuss Stillschweigen vereinbart. "Wir sind wie vor den Kopf gestoßen. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll", sagt Thomas Hafner, der Spielausschuss-Vorsitzende.

Wie die RNZ erfuhr, sollen nicht nur Grombacher, sondern auch Nicht-Grombacher und Kirchardter Spieler zum Nachbarn nach Grombach wechseln wollen. Jochen Bentz weiß, wie die Kirchardter darüber denken. "Für sie sieht es wie nach einer Abwerbeaktion aus. Aber das war nicht so. Ich habe unsere Spieler gefragt. Die anderen wollen mit", beteuert er. Aufstellungsprobleme dürfte der B-Ligist in seiner wieder erlangten Unabhängigkeit nicht bekommen. Rund 30 Mann hat der Verein beisammen, theoretisch könnte er nächste Saison sogar eine zweite Mannschaft stellen.

Auch die Trainer stehen fest. Betreut wird das Team von Daniel Fröschle, dem Erfolgscoach der SpG Grombach/Kirchardt II, und von Alexander Breunig. Der Mann, der am 23. Dezember von der SG Kirchardt entlassen wurde, steigt nun beim SV Grombach wieder ein. "Er kann sehr gut mit jungen Spielern arbeiten", sagt Jochen Bentz. "Er ist für diese Mannschaft der richtige Mann."