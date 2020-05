Gerd Dais in Jubelpose: Hier feiert er sein Tor zum 1:0 für den SV Sandhausen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und Torhüter Eike Immel. Das Spiel fand am 21. Dezember 1985 vor 8000 Zuschauern im Hardtwaldstadion statt. Am Ende siegte der BVB 3:1. Foto: Imago

Von Daniel Hund

Heidelberg. Für viele ist es ein Lotteriespiel, für andere eine Wissenschaft für sich. Für Gerd Dais, 56, gehören Elfmeterschießen gewissermaßen zum Alltag. Egal, ob als Trainer oder als Spieler, Dais hat schon so einige Entscheidungen vom Punkt miterlebt. Im RNZ-Gespräch plaudert der ehemalige Bundesliga-Profi des SV Waldhof aus dem Nähkästchen.

Gerd Dais, Sie als Fachmann, was ist denn das Schwierige am Elfmeter?

Man muss da zwischen dem Schützen und dem Torhüter unterscheiden. Die Ausgangssituation ist klar: Als Schütze hast du mehr Druck, du kannst alles verlieren. Als Tormann kann man eigentlich nur gewinnen. Wenn du 5:0 vorne liegst, läuft natürlich jeder gerne zum Punkt, bei knappen Spielständen ist das anders.

Sie haben früher selbst häufig die Elfmeter geschossen. Hatten Sie eine Lieblingsecke?

Als ich noch für den SV Waldhof gespielt habe, hatte ich in der 1. Liga eine Top-Bilanz. Damals habe ich alle meine vier Elfer verwandelt. Ich habe am liebsten in die aus meiner Sicht linke untere Ecke geschossen. Hart und platziert. Klar ist aber auch, dass das die Torhüter natürlich irgendwann mitbekommen. Man muss also schon auch variieren können.

Gibt es den perfekten Elfmeter?

Man sagt, dass er perfekt ist, wenn er flach direkt neben dem Pfosten einschlägt. Ihn unter die Latte zu setzen, ist natürlich auch sehr gut. Heutzutage gucken viele Schützen den Torhüter aus. Sie warten, bis er sein Gewicht auf ein Bein verlagert und schießen dann bewusst in die andere Ecke. Robert Lewandowski vom FC Bayern München macht das in Perfektion.

Ist es sinnvoll, Elfmeter zu trainieren?

Man kann sie natürlich trainieren. Aber diese spezielle Situation, die gerade bei einem Elfmeterschießen herrscht, kann man nicht simulieren. Als Trainer habe ich zwei wichtige Elfmeterschießen miterlebt. Zweimal als Trainer des SV Waldhof Mannheim. Einmal sind wir im badischen Pokal in Kirchheim gescheitert und das zweite Mal in der Aufstiegsrelegation in Meppen. Da hatten wir einige erfahrene Schützen im Kader. Freiwillig hat sich da aber keiner gemeldet. Gerade von den erfahrenen Spielern waren manche nicht bereit dazu.

Hatten Sie selbst bestimmte Rituale beim Anlauf?

Nein, keine speziellen. Bevor ich angelaufen bin, habe ich immer nochmals tief durchgeatmet und mir eingeredet, dass ich ruhig bleiben muss. Aber sobald es dann losgeht, schießt dir das Adrenalin nur so durch den Körper.

Gibt es einen Elfmeter, an den Sie sich bis heute noch zurück erinnern?

Ja, den gibt es: Als wir damals in der Saison 1989/1990 mit dem Waldhof aus Ludwigshafen an den Alsenweg zurückgekehrt sind, habe ich per Elfer das 1:0 gegen Bochum erzielt. Das war wieder unser erster Treffer auf Mannheimer Boden.