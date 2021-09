Von Claus Weber

Mühlhausen. Bernd Kretz verzog sein Gesicht und winkte ab. "Hauptsache gewonnen!", sagte der Sportliche Leiter des 1. FC Mühlhausen nach dem mühsam erkämpften 2:1 (2:1) über die SpVgg Durlach-Aue. Warum sich der favorisierte Fußball-Verbandsligist gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht so schwer tat, konnte sich Kretz kaum erklären. "Das war ein ganz schlechtes Spiel von uns, wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen", sagte er, "aber auch so eine Partie muss man erst einmal gewinnen."

Das stimmt: Weil Mühlhausen in der zweiten Halbzeit den Faden verlor und die Karlsruher plötzlich aufdrehten, hätte das Spiel auch Unentschieden enden können. Oder aber 6:1 für die Kraichgauer, die allein viermal den Pfosten und einmal aus Abseitsposition trafen und noch weitere gute Möglichkeiten vergaben.

"Unterm Strich zählen die drei Punkte", sagte Spielertrainer Steffen Kretz, "mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Art und Weise unseres Spiels dagegen nicht." Vor der Pause gingen seine Jungs verschwenderisch mit ihren Chancen um, danach verloren sie zu schnell die Bälle, rannten oft hinterher.

Dabei hatten die Mühlhäuser allen Grund, selbstbewusst aufzutreten. Nach dem verpatzten Saisonstart, dem 0:7 gegen Spielberg, das sich durch die Ausfälle von sieben bis acht Stammkräften erklären ließ, hatten sich die Gastgeber in den beiden letzten Partien gefangen und mit dem 5:1 gegen Langensteinbach und dem 4:0 in Kirchfeld starke Ergebnisse geliefert.

Doch am Samstag war vor 130 Zuschauern der Wurm drin. Erst traf Christopher Hellmann nur das Außennetz (15.), dann stand Paul Rottmann bei seinem Treffer im Abseits (16.) und nur eine Minute später schlug Philipp Neuberger einen katastrophalen Rückpass zu Torwart Kai Mutschall. Durlachs Antonio Nigliazzo grätsche dazwischen, traf zum 0:1 und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Kurz zuvor musste Thorben Stadler vom Platz. Der Mittelfeldmann hat sich vermutlich einen Muskelfaserriss, mindestens aber eine Zerrung eingefangen – und dürfte nächsten Sonntag in Eppingen ausfallen.

Steffen Kretz machte aus der Not eine Tugend, wechselte sich selbst ein – und stellte nach 24 Minuten den hochverdienten Ausgleich her. Und Andreas Luca Theres schob acht Minuten später zum 2:1 ein, nachdem Hellmanns Schuss vom Pfosten zurück ins Feld gesprungen war. "Von der Spielanlage und auch individuell ist Mühlhausen schon besser", lobte Johannes Kolmer, der Chef des Fußballkreises Heidelberg, zur Halbzeitpause, musste nach Abpfiff aber relativieren: "Am Ende war der Sieg glücklich, denn Durlach war nach der Pause mindestens ebenbürtig."

Steffen Kretz wollte das Spiel schnell abhaken. "Mit der Ausbeute von neun Punkten nach vier Spielen sind wir sehr zufrieden", sagte der Coach. Schließlich waren die Mühlhäuser erst letztes Jahr aufgestiegen. Die Corona-Runde beendeten sie nach dem frühen Abbruch auf dem starken fünften Platz. "Wir wollen einen guten Mittelfeldrang und mit dem Abstieg nichts zu tun haben", sagte Sportchef Bernd Kretz und nun lachte er: "Wenn wir das Vorjahresergebnis wiederholen könnten, das wäre eine Sensation."

Mühlhausen: Mutschall – Neuberger, Stenzel, Theres, Müller – Becker (60. Schaffer) – Holderer (72. Kiermeier), Stadler (10. Kretz) – Hellmann – Wetzel, Rottmann (84. Thome).

Durlach-Aue: Höpfner – Kuschke, Saxer, Saddedine, Nigliazzo, Söylemez, Laschuk, Soulima, Dönmez (75. Sowe), Rayling (85. Kelter), Cöllin.

Schiedsrichter: Daniel Schäfer; Zuschauer: 130; Tore: 0:1 Nigliazzo (17.), 1:1 Kretz (24.), 2:1 Theres (32.).