Tabe Nyenty (links) kehrt in die Mannschaft des FCA Walldorf zurück und wird im Heimspiel gegen den FC Homburg die Abwehr stabilisieren. Foto: Helmut Pfeifer

Walldorf. (bz) Nach drei Freitagabend-Spielen ist der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf am Samstag mal wieder nachmittags gefordert. Um 14 Uhr beginnt die Begegnung gegen den FC Homburg im Dietmar-Hopp-Sportpark.

Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Marcel Carl, der von 2014 bis 2018 das FCA-Trikot getragen hat. Es ist aber unwahrscheinlich, dass der Stürmer von Anfang an mitspielen wird, da er zuletzt vor zwei Monaten zur Startformation der Saarländer gehört hat. "Die Homburger verfügen über eine sehr erfahrene und abgeklärte Mannschaft", berichtet FCA-Trainer Matthias Born über den Gegner, "allerdings hinken sie ihren Erwartungen etwas hinterher." Als Vierter fehlen dem Aufstiegsanwärter bereits acht Punkte auf den Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken.

Bei den Walldorfern fehlt zum ersten Mal seit drei Partien kein Spieler aufgrund einer Sperre. Tabe Nyenty kehrt folglich nach abgesessener Gelbsperre in die Innenverteidigung zurück. Noch nicht ins Training einsteigen konnte Christoph Becker wegen einer Schulterverletzung. Dafür ist Andreas Müller nach sechs Wochen Zwangspause voll belastbar und wird demnächst Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln.

Bislang betrachten Verantwortliche, Trainer und Spieler der TSG Hoffenheim II die Entwicklung zwar genau, aber ohne große Sorge. Die junge Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn hat sieben Partien in Folge nicht mehr gewonnen. Sollte die Serie aber am Samstagabend noch Bestand haben, dürfte die Beurteilung der Lage eine andere werden. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Rot-Weiß Koblenz muss ein Dreier her, denn der Neuling ist bislang komplett ohne Sieg geblieben und hat kümmerliche drei Remis geholt. Die Favoritenrolle ist klar, auch wenn die Hoffenheimer nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber Achtung ist geboten, denn gegen den FK Pirmasens reichte es im eigenen Stadion ebenfalls nur zu einem Remis, und die Pfälzer war bis dahin noch ohne Sieg.

Abgeschossen werden sie nie und doch verlieren die Oberliga-Fußballer des SV Sandhausen II Woche für Woche. "Es war mal wieder sehr ärgerlich in Reutlingen", spricht SVS-Trainer Frank Löning über das 1:3: "Wir haben uns sehr gut reingekämpft, verpassten in der 90. Minute alleine vor dem gegnerischen Torhüter den Ausgleich und kassierten im Gegenzug den Endstand."

Zeit zum Trübsal blasen bleibt keine und Löning hat so etwas auch gar nicht im Sinn. "Ich bin jetzt wie sonst auch immer, optimistisch mithalten zu können", erklärt er vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Regionalliga-Absteiger VfB Stuttgart II. "Wenn zwei Nachwuchsmannschaften gegeneinander spielen, darf man sich immer freuen", glaubt Löning an ein Klassespiel und sieht das Positive trotz der vielen Pleiten: "Es entscheiden fast immer nur Nuancen über Sieg oder Niederlage."

Vielleicht schlägt das Pendel dieses Mal zugunsten der Hardtwälder aus. Es wäre nötig, um zumindest in realistischer Reichweite der Nichtabstiegsränge zu bleiben.