Heidelberg. (ber/miwi/rodi) Der FC-Astoria Walldorf kommt in der Fußball-Regionalliga immer besser in Fahrt. Nach der 1:2-Auftaktpleite in Pirmasens und dem 1:1-Unentschieden gegen Offenbach feierte die Mannschaft von Matthias Born mit dem 3:1 bei Wormatia Worms am Dienstagabend den ersten Saisonsieg.

"Das hat gut getan", atmete der Trainer erleichtert auf. Denn die Aufgaben werden nicht einfacher. Am Samstag, 14 Uhr, kommt der FC Homburg, am Mittwoch geht’s nach Elversberg - Walldorf trifft also auf zwei Topteams.

"Die Homburger gehören zu den Mannschaften mit den höchsten Etats", sagt Born, "sie haben den Durchmarsch als Saisonziel ausgerufen." Zuletzt feierten die Saarländer zwei 3:0-Siege gegen Elversberg und den VfB Stuttgart II.

Gut, dass sich der FC-Astoria ebenfalls von Spiel zu Spiel gesteigert hat. "In Worms haben wir mehr Chancen herausgespielt und sie besser genutzt", sagte Born, "und die Mannschaft hat im Verbund kompakter verteidigt." Das Erfolgserlebnis hat das Selbstvertrauen gestärkt. Nun will Walldorf den Schwung mitnehmen und im schweren Heimspiel gegen Homburg punkten.

Personell kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Marcel Bormeth und Ilias Tzimanis fallen noch aus. Darian Gurley trainiert dagegen wieder mit der Mannschaft mit.

Nach dem ersten Punktgewinn in dieser Saison herrschte rund um die U 23 der TSG Hoffenheim Erleichterung. "Das Spiel war umkämpft, deshalb sind wir mit dem Remis zufrieden", sagte Trainer Marco Wildersinn nach dem 0:0 am Mittwoch bei der TSG Balingen. Auf Dauer werden den Kraichgauern und ihrem Coach einzelne Punkte nicht reichen, deshalb streben die Hoffenheimer am Sonntag, 14 Uhr, gegen den FK Pirmasens den ersten Dreier der Spielzeit an. "Pirmasens hat nicht die Qualität wie der SV Waldhof", glaubt Wildersinn und ist deshalb optimistisch, dass es im Gegensatz zum 1:2 gegen die Mannheimer im zweiten Heimspiel zu einem Sieg reicht.

Nach einer Sperre von zwei Partien wegen einer Roten Karte beim Saisonauftakt in Steinbach kehrt Robin Szarka in den Kader zurück und vom Mitwirken des Kapitäns erhofft sich Wildersinn deutlich mehr Stabilität im eigenen Spiel. Unklar ist, wer aus dem Profikader in der Regionalliga Spielpraxis erhalten soll.

Etwas Zeit zum Durchatmen haben die Waldhofspieler wie der bereits zweifache Torschütze Dorian Diring, da ihre Partie beim FSV Frankfurt wegen einer Fernsehübertragung vom Freitag auf den kommenden Montag (live in Sport1 um 20.15 Uhr) verlegt wurde. "Viele Spiele bei dieser Witterung mit einem kleinen Kader, das merkt man schon und freut sich mal auf einen freien Tag", nutzt nicht nur Diring die Zeit zur Regeneration.

Trainer Bernhard Trares hofft durch die drei gewonnenen Tage auf die Rückkehr des einen oder anderen bislang verletzten Spielers. Am besten sieht es wohl bei Gianluca Korte aus, der am Montag nach vier Wochen Zwangspause in den Kader zurückkehren will.